14 историй о том, что подростковый период — это испытание на прочность почище, чем «Форт Боярд»

Юность у многих ассоциируется со школьными шалостями, экспериментами со стилем, первыми поцелуями. Но часто в комплекте к этим приятным вещам идут еще и постоянные конфликты с родителями и переживания по поводу стремительно меняющегося тела. Поэтому мы собрали разные истории о том, каково это — быть подростком или родителем тинейджера.