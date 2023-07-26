14 историй о том, что подростковый период — это испытание на прочность почище, чем «Форт Боярд»
Юность у многих ассоциируется со школьными шалостями, экспериментами со стилем, первыми поцелуями. Но часто в комплекте к этим приятным вещам идут еще и постоянные конфликты с родителями и переживания по поводу стремительно меняющегося тела. Поэтому мы собрали разные истории о том, каково это — быть подростком или родителем тинейджера.
- Мама заставляла меня надевать в школу классические женские костюмы. И все меня дразнили студенткой. Было обидно до жути, потому что хотелось выглядеть как остальные подростки. Я таскала с собой джинсы и переодевалась в туалете. Меня сдала классуха. Вместо раздачи люлей мама тогда села со мной поговорить. И с того времени я одевалась как все. Но позднее мама устроила другой прикол — подстригла меня под мальчика. Я ходила в шапке. Меня ругали все учителя, одна даже сказала: «Если не снимешь шапку, то выгоню с урока». Я встала и сама ушла. Когда волосы отросли, сама сняла шапку. А подстригла мама меня с упреком: «Пока плачу я, ты будешь стричься так, как я хочу». © Аноним3197360 / Ideer
- Я была ужасно смущена, когда у меня начались месячные. Первые несколько раз я стеснялась признаться маме и потихоньку таскала ее прокладки. А позже мы придумали для месячных кодовое слово. И когда мама шла за покупками, мне достаточно было сказать: «Мам, купи арбуз». И она знала, что мне нужны прокладки, а я могла не стесняться при этом других членов семьи. © zygote_harlot / Reddit
- Помню, как-то я не хотела надевать шапку. Ох и долго мы ссорились с мамой по этому поводу! Тут папа не выдержал: «Надоели орать! Да надень ты уже эту шапку, за углом снимешь». © Аноним1709751 / Ideer
- В моем классе училась дочка нашей математички. Девочка всегда одевалась строго и никогда не красилась. А так как математичка больше всех гнала на учеников-неформалов, то и ее дочурка с двумя подругами-подпевалами тоже не упускала случая вставить свою шпильку по поводу чьей-нибудь «дикарской» внешности. Понятное дело, эту компашку в классе не любили. Прошли годы, и на дне города я встретила ту самую дочку математички уже с ее собственной дочерью лет 13. Девочка была одета с иголочки, волосы выкрашены в кричаще-красный цвет, яркий макияж, сережка в носу. Мы с одноклассницей разговорились. Я посмеялась, мол, какая она в школе была строгая и манерная, а дочке разрешает так выглядеть. Одноклассница погрустнела и ответила, что ей тоже очень хотелось ярко одеваться и краситься, но мать могла отругать ее даже за накрашенные бесцветным блеском губы. Потому и критиковала нас — завидовала. © Подслушано / Ideer
- У меня был одноклассник Игорь. Как-то в наказание за плохую успеваемость мама лишила его компьютера. Так он начал саботировать и маму, и гигиену. Чувак 3 месяца не мылся, не стригся, не давал стирать свои вещи, чтобы ему вернули комп. Мама тоже пошла на принцип и не отдавала компьютер. Уже даже классуха ему говорила: «Игорь, пожалуйста, прими душ и смени одежду». Не знаю, кто у них там выиграл, но Игорь помылся где-то к маю. А начиналось все в середине февраля. © Аноним3077816 / Ideer
- В подростковом возрасте я случайно раскрыла один большой секрет. Все мои подруги отчаянно завидовали местной «золотой молодежи». Они изо всех сил старались подражать тем ребятам: одевались и вели себя так же. А однажды я подслушала разговор той самой школьной «элиты». Они обсуждали моих подруг и называли их зазнавшимися мажорками. И тогда я поняла, что все вокруг просто пытаются быть похожими на кого-то другого. Это озарение мне словно руки развязало: я могла болтать с кем угодно и завела друзей среди абсолютно разных старшеклассников. Даже сейчас, когда я чувствую, что недостаточно хороша, я просто напоминаю себе о том случае. © PM_ALL_YOUR_SECRETS_ / Reddit
- У нас в доме 18 квартир, так что все соседи знают друг друга. И среди всех выделяются женщина ростом 190 см и ее 14-летний сын, уже слегка перегнавший мать. Как-то едем мы с мужем и этой соседкой в лифте, а над дверью маркером что-то написано. Муж мой, искренне удивившись, говорит: «Ого, умудрился кто-то туда дотянуться!» Соседка резко меняется в лице: «Вот балбес-то вырос, прости господи». Через 20 минут мы пошли с собакой гулять, а этот лоб в лифте катается с тряпкой — оттирает свои художества. © Аноним1374211 / Ideer
- Когда-то была у меня 17-летняя подружка, стеснявшаяся своих пальцев ног. Никогда не носила обувь с открытыми носами, потому что, по ее мнению, у нее кривые и неизящные пальцы. В жару она всегда мучилась в закрытых туфлях. На пляже тоже обувь не снимала, только в воде. Предложила ей походить в моих босоножках и последить за окружающими: сколько взглядов на свои пальцы она поймает. Нисколько не поймала и немного успокоилась, хотя по привычке ей все равно было в открытой обуви некомфортно. © Татьяна Лобанова / ADME
- Как-то посреди урока литературы у меня начались месячные. Я дождалась звонка и убежала в туалет что-то с этим решать, но на стуле осталось пятно. А на следующий день перед уроком учительница выловила меня и велела раньше всех зайти в класс. Там она сунула мне в руки влажную тряпку и сказала стул вытереть. И вот прямо двоякие чувства у меня по этому поводу. С одной стороны, хорошо, что не при всех. А с другой, зачем на этом внимание акцентировать? Типа воспитательный момент: испачкала — убери за собой? Но понятно же, что для подростка ситуация ужасно неловкая. © AlterGod / Pikabu
- Друзья в школе всегда думали, что моя мама очень строгая и никогда не отпускает меня гулять. На самом деле моя мама была мягкой и очень хотела, чтобы я вышла куда-нибудь и повеселилась, но я просто любила сидеть дома. © trimara13 / Twitter
- Быть старшеклассницей ужасно, ужасно тяжело. Помимо школы, я посещаю подготовительные занятия в колледже, занимаюсь волонтерством по утрам и вечерам, так что к концу дня уже просто с ног валюсь. У меня нет времени ни на какое веселье. Мне кажется, сейчас у подростков куда больше обязательств, чем было еще 10 лет назад, а времени на сон — в разы меньше. Вот и крутись, как хочешь. © Avery Seymour / Quora
- В 9 классе нас фотографировали для альбома. Сажали на стул перед фоном и делали портретную съемку. И вот настает моя очередь. Я зашла в кабинет, села вся такая с бантами, в белом фартучке на светло-зеленый стул и чувствую: что-то не так. Вставая, увидела на стуле алое пятно и застыла как вкопанная. Фотограф (взрослый мужчина) пошел звать следующего, но заметил мой растерянный взгляд и остановился. Никогда не забуду, как он молча вынул платок из своего кармана, протер сидение, бросил платок в мусорное ведро и сказал абсолютно невозмутимо: «Все в порядке. Скажи, пусть следующий заходит». И я вышла на ватных ногах из кабинета. Прошло больше 15 лет, но я до сих пор помню, как мне было страшно и стыдно. Я безумно счастлива, что никто из одноклассников не узнал тогда о моей неприятности. А такая реакция постороннего мужчины была для меня сродни героической. Безумно ему благодарна! © Аноним / Pikabu
- Первые месячные у меня начались в канун новогодних праздников. Мама как раз уехала по делам. Я же проторчала в ванной больше часа, пытаясь понять, как сказать о своей проблеме отцу. В конце концов собрала волю в кулак и призналась. А батя такой: «Вижу, праздники в этом году для тебя наступили раньше». Он так спокойно пошутил, что до меня дошло: ничего страшного не случилось-то. © SaintSparkles / Reddit
- Недавно рыдала на выпускном, пока моя дочь получала медаль и красный аттестат. Только мы с ее папой и учителя знали, что ровно перед 11-м классом гуманитарий до мозга костей вдруг захотела на физмат. За год вызубрила сама физику и математику, мы только онлайн-курсы оплачивали, которые она выбрала. Провалила все предварительные тесты перед экзаменами. Наверное, можно было надавить и заставить ее идти по проторенному пути (дочь брала все олимпиады по литературе и языку, всегда лидер на конкурсе чтецов). Но это ее жизнь, и мы с папой решили дать ей свободу добиться или ошибиться, поддерживали ее. И она смогла! Наверное, именно тогда, когда я рыдала, глядя на нее такую взрослую, такую независимую, я в первый раз себя почувствовала мамой. Это мой, такой осознанный и идущий к своей цели ребенок. © v403605 / Pikabu
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