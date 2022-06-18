14 представителей разных профессий рассказали, от каких вещей они уже устали закатывать глаза

Специалисты из разных областей часто сталкиваются с тем, что клиенты или близкие люди не знают особенностей их сферы деятельности. Из-за этого тот или иной род занятий обрастает массой стереотипов.

Мы в ADME разузнали, какие вещи раздражают представителей разных профессий. А в качестве бонуса расскажем историю о том, что даже слова, которые человек слышит на работе каждый день, могут дарить ему радость.

Я врач-узист. Почти каждый день находится мужик, который спрашивает: «Надеюсь, я не беременный?» У меня уже есть целый список остроумных ответов. Например: «Погодите, я сначала проверю вашу печень». А как только дохожу до мочевого пузыря, сообщаю: «Нет, вы не беременны». © Kim-Ann / Quora

Работаю фотографом. Порой пышненькие девушки просят отредактировать готовые фотки. «Подхудить» их в талии, подбородок убрать, подмышки поправить. А ты сидишь и не знаешь, что сказать, ведь уже убрал все «лишнее». © Подслушано / VK

Я мастер ногтевого сервиса. Ко мне приходят учителя, воспитатели, люди с высшим образованием. Клиенты разные, но в одном сходятся все. Когда нужно выбрать, на каких пальцах сделать дизайн, все они моментально забывают названия. Растопыривают пальцы и говорят: «Вот на этих!» Никто не может вспомнить, что такое «указательный», «средний», «безымянный». © Подслушано / VK

Работаю в автосервисе на трассе. Неужели некоторые люди реально думают, что раз мы открыты круглосуточно, значит, можно обратиться со странным вопросом в любое время суток? Вот, например, время 2:36, звонок в дверь. Просыпаюсь узнать, что случилось с автомобилем. Слышу: «Скажи, а как нам проехать в город?» Я сонный, отвечаю автоматически: «По асфальту ровнее и безопаснее». © Подслушано / VK

Я психолог, и нередко люди просят проанализировать их сны: «Мне приснилось, что я лежу в „Дошираке“, тут входит королева Англии и гладит меня по голове. Что это значит?» Так вот, отвечаю: в некоторых снах могут быть переживания по поводу грядущих событий. Но если вам привиделось, что Йода — ваш биологический отец, это просто сон и никаких секретов вашей психики в нем нет. © Emily Payton / Quora

Учителей достает слушать глупые отмазки учеников из разряда «Собака съела мою домашку». Но бывают и комичные ситуации. Вот у нас в школе был мальчик, который постоянно опаздывал на уроки и оправдывался тем, что его мама болеет. Но однажды что-то пошло не так. Паренек, как всегда, явился с опозданием, и учитель спросил его, мол, маме снова нездоровится? Ученик робко ответил: «Нет, я просто проспал». Все поржали. © Lily Armon / Quora

Моя знакомая работает в аптеке. Говорит, задолбало, когда приходит человек и вместо названия лекарства описывает цвет коробочки и форму таблеток. Вот ее совет: принесите закончившуюся упаковку. Для фармацевтов покупатели со старой упаковкой — самые лучшие. © rasmus*** / Pikabu

Как профессиональный визажист я очень часто слышу о недостатках, которые мои клиентки сами себе приписывают: морщины, краснота, маленькие губы, большие губы, короткие ресницы, длинные брови. Успокойтесь уже! Вы красивые. Давайте перестанем сравнивать свое отражение с какими-то идеалами красоты и начнем больше любить себя. © Cynthia Amabella / Quora

Работаю с врачами и уверен на 100 %, что самые бесящие их фразы, которые они слышат от пациентов, начинаются со слов «а в интернете написано». Доктора не против, чтобы их подопечные самостоятельно узнавали больше о своих болячках, но поисковик не может заменить живого врача. © Tyler Andrew / Quora

Знаете, какой вопрос чаще всего задают художнику? «Это ты нарисовал?» Серьезно? Нет, это призрак дяди Васи прилетел и сделал за меня всю работу, пока я в сторонке стоял. Неужели люди хотят услышать именно это? © Favor Mattingly / Quora

Я редактор, филолог по образованию. «А сейчас самый красивый тост скажет...» — и далее мое имя. Это самая частая фраза на всяких торжествах и корпоративах. © Bisquit / ADME

Работаю в зоомагазине. Минимум раз в месяц к нам захаживают с просьбой: «Дайте корм для кошки, там еще кошка нарисована». На 90 % кормов для кошек нарисованы кошки, а видов их огромное количество. © symphonyOF**** / Pikabu

Работаю репетитором, получаю в 5 раз больше, чем платили за полторы ставки в универе. Занятия с 8 утра до 10 вечера, днем небольшой перерыв. Всегда хожу в спортзал, вечером готовлюсь к новым урокам, в выходные учеников поменьше. Но для родных и друзей это не работа. Вот у них с 9 до 6 в офисе за куда меньшие деньги — это работа! Официальная! В спортзал им ходить хочется, конечно же, но некогда. Они же работают, устают, да и телевизор надо вечером посмотреть. © Подслушано / VK

Я работаю фотографом и часто слышу от знакомых: «Пойдем прогуляемся? Кстати, захвати с собой фотик, мне нужно пару кадров сделать». Так и хочется спросить: «Ты хотел пообщаться со мной или с моим фотоаппаратом?» Иногда отвечаю: «Если ты хочешь фотосессию, то бронируй дату». © Krystal / Quora

Бонус: слова, которые хочется слышать снова и снова

Я педиатр. Бывает, что во время осмотра мне нужно узнать от подростка личную информацию. Рассказы о чем-то сокровенном мои пациенты часто начинают со слов: «Вы мне как мама, поэтому расскажу». Выглядит так, будто мы заключаем некое соглашение о неразглашении. В такие моменты я чувствую себя избранной. © Hninzi Lwin / Quora