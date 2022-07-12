15 человек, чья невинная ложь вылилась в остросюжетную историю

Согласно исследованиям, большинство людей лгут до 2 раз в день. Обычно это что-то несущественное: одни не хотят обидеть другого человека, другие стараются произвести впечатление, а у третьих ложь и вовсе не обусловлена какими-либо причинами. Но бывает и так, что люди врут ради выгоды.