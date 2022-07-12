15 человек, чья невинная ложь вылилась в остросюжетную историю
Согласно исследованиям, большинство людей лгут до 2 раз в день. Обычно это что-то несущественное: одни не хотят обидеть другого человека, другие стараются произвести впечатление, а у третьих ложь и вовсе не обусловлена какими-либо причинами. Но бывает и так, что люди врут ради выгоды.
Мы в ADME уверены, что врать нехорошо, но признаем, что иногда одна невинная ложь может принести большую пользу.
- Мне нравилась одна девушка, и я соврал ей, что знаю итальянский. А она в свою очередь разболтала всем об этом. Пришлось за неделю учить основы итальянского ускоренным способом, потом каждый месяц совершенствовал навыки. Прошел год, и все верят. Сейчас съездил в Италию с этой девушкой, и ложь стала правдой — я говорю на итальянском. © TheNaik / Pikabu
- Пошли мы как-то с подружками в довольно дорогое кафе. Еды заказали не много: студентки, денег мало. Сидим себе, едим. Одна из девчонок глянула на стену, а там таракан ползет. Ну мы из общаги, привыкшие. Но она начала нарочито охать и ахать, как ей насекомое испортило жизнь. Распорядилась позвать управляющего, соврала, что боится насекомых до потери сознания и будет обязательно жаловаться. Таракана утилизировали, а нам — всему столику — сказали, что можем заказывать все, что захотим, за счет заведения. В конце еще десертик принесли.
- Была у меня подруга, которая воровала мои хобби. Что бы я ни начинала делать, она повторяла. Узнавала, чем я занимаюсь, у общих знакомых, хвасталась, что у нее выходит лучше. В какой-то момент меня это достало, и я соврала, что коллекционирую фото пней. Немедленно получила ответ: «Быть не может, и я хотела!» Ходит и фоткает пни теперь, а я живу спокойно. © Подслушано / VK
- У меня было собеседование в другом городе, рейс задерживался. И я солгал представителю авиакомпании: сказал ему, что жена рожает, а побывать на родах первенца очень уж хочется. Дали место в 1-м классе самолета. Долетел вовремя, так что даже не опоздал на собеседование. Работу получил. © unknown author / Reddit
- Несколько месяцев подряд я врал своей девушке о том, что не хочу жениться. Все потому, что я на самом деле очень даже хотел сделать ей предложение и собирался устроить грандиозный сюрприз. Я тайком узнал размер кольца, попросил благословения ее родителей, организовал торжество совместно с ее друзьями. Она, конечно, обиделась, когда узнала, но зато мы до сих пор в счастливом браке. © dasoberirishman / Reddit
- Мы работали в маленьком офисе, коллега постоянно таскал на обед рыбу и разогревал ее в микроволновке. Воняло на всю Ивановскую. Я не хотел ссориться с ним, поэтому молчал. Но однажды мое терпение лопнуло. Я повесил на микроволновку табличку «Сломано. Этажом ниже есть рабочая». Коллега, естественно, пошел разогревать обед на другой этаж. «Аромат» рыбы учуял начальник, после чего запретил сотруднику греть рыбу в микроволновке. © itsfoine / Reddit
- Я человек неуклюжий, поэтому как-то раз на вечеринке взяла закуску с огурцами вместо мясной, чтобы не испачкаться. Один из гостей спросил у меня: «Ты что, вегетарианка?» Чтобы долго не объясняться, я просто ляпнула: «Да». Он воскликнул: «Я тоже!» И тогда я поняла, что влипла. Пришлось поддерживать свою историю, чтобы никто не уличил во лжи.
Стала настоящей вегетарианкой. Благодаря этому я познакомилась с кучей классных людей, а еще я живу, зная о том, что ни одно животное не пострадало. © unknown author / Reddit
- Когда устраивался на свою первую работу, соврал, что уже был официантом. Меня взяли. Дома я потратил кучу времени на то, чтобы прочитать в интернете все по теме «Как быть хорошим официантом». И уже через 2 недели меня нахваливали за то, какой я опытный. Я и сейчас работаю в ресторанах высокой кухни, получаю такие хорошие чаевые, что даже не знаю, куда потратить их. © VindictiveLem0m / Reddit
- В детстве я знал, что Деда Мороза не существует. Мне никто об этом не рассказывал, я просто это понимал. Но ничего не говорил родителям. Ведь они выглядели такими счастливыми, когда разыгрывали весь этот спектакль с дарением подарков якобы от волшебного старца. © Back2Bach / Reddit
- Полгода не мог устроиться на работу после магистратуры. Был, так сказать, шибко умный, но без опыта работы. Решил просто убрать строчку о магистратуре в своем резюме — и вуаля! Уже через месяц меня наняли. А недавно кадровик сказал мне, что не предложил бы должность, если бы у меня была магистерская степень. Так что это того стоило. © the_planes_walker / Reddit
- Работаю в крупной компании. Начальник, увидев, как я быстро набираю текст документа, не опуская при этом глаз на клавиатуру, спросил, где я научился так быстро печатать. Соврал, что занимался по специальным курсам скоропечатания. Было стыдно признаться, что я со школьных времен постоянно играю. Играю в онлайн-игры. © Подслушано / Ideer
- Однажды соврала подруге, что у меня есть амулет, который притягивает «идеального мужа». Она выпросила его в обмен на курсовую. И по прошествии 6 месяцев получила предложение. Заработало сарафанное радио, другие стали просить, и я тоже давала им этот амулет в обмен на приятные подарки. Девчонки носили, через несколько месяцев получали предложение. Одна мне даже машину после свадьбы подарила.
Блин, обычная стекляшка с морского побережья, которую я вплела в кулон. © Подслушано / Ideer
- Увидела как-то старую знакомую, стою рассматриваю: она, не она. Подходит, спрашивает, чего пялюсь на нее.
— А вы не Женя, случайно?
— Женя.
Обнялись, в кафе посидели, поболтали. Неделю спустя она призналась, что зовут ее совсем по-другому, что у нее нет подруг, кроме меня, и она мне соврала при той встрече, чтобы подружиться. Вот так я обрела старую новую подругу. © Подслушано / VK
- Друг заболел ветрянкой в 25 лет. Болезнь проходила тяжело, в его семье до этого никто не болел (даже родители), поэтому мне, переболевшей в детстве, пришлось 2 недели жить с ним. Я сбивала температуру, мазала зеленкой, потому что любила его уже долгое время. Как оказалось, он меня тоже любил. Я так и осталась жить с ним после того, как он выздоровел. После 5 лет вместе он признался, что сам тогда попросил семью соврать о том, что они не болели, чтобы с ним была я. © Подслушано / VK
- Соврала своему бывшему парню при знакомстве, что умею играть на флейте: он любил классику. Пришлось резко учиться, когда поняла, что действительно влюбилась.
Расстались потом. Зато я играю в оркестре. © Подслушано / VK
А какие случаи очень выгодной лжи бывали в вашей жизни?
AdMe/Народное творчество/15 человек, чья невинная ложь вылилась в остросюжетную историю
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