15+ человек, которые готовы изобрести что угодно, лишь бы сэкономить немного деньжат
Почтовый ящик из микроволновки, кашпо из куска шины, автомобильный бампер из обычного полена... Это все не инсталляции художника-авангардиста, а шедевры «мамкиных изобретателей», которые готовы пойти на что угодно, лишь бы не тратить лишние деньги. Иногда в ходе таких экспериментов рождаются настоящие арт-объекты.
«Очки сломались. Чтобы они дотянули до получки, я взял и сделал это»
«Мы построили двухъярусный диван»
«Кот опрокинул вентилятор, а на улице жара. Нам надо было как-то выкручиваться»
«Я израсходовал дорогостоящую липкую ленту, чтобы починить дешевую чесалку для спины. Но оно того стоило»
Почтовый ящик из микроволновки
Моментальный ремонт своими руками: дешево и сердито
Названия книг: «Ремонт», "Настольная книга по строительству и реконструкции","Cделай сам«, «Старый — новый дом», «Переделки в доме».
«Раньше я подолгу не мог найти в темноте зарядник для телефона. Теперь его легко нащупать»
Цветочный горшок из автомобильной шины
А что, главное — функционал, а не эстетика
Такую скамейку вполне можно принять за арт-объект
«Не уверен, что эта штука здесь к месту, ведь окно теперь не открывается»
Никто же не говорил, что пластиковые двери и окна нельзя устанавливать на автомобиль
Cамодельный звукосниматель отлично действует
Это работает
«Моя полка держится на липкой ленте и на честном слове. Боковые стойки я подобрал на дороге, а остальное нашлось дома»
«Мне впервые довольно долго пришлось ехать на мотоцикле навстречу заходящему солнцу. В машине хорошо: опустил солнцезащитный козырек, и все. Со шлемом так не получается»
«Остановился на обочине, оторвал от какого-то валяющегося в кофре журнала полоску бумаги и защемил ее в верхней части. Теперь это полоска работает как солнцезащитный козырек».
Суперпрофессиональная работа
«От двери в доме моей мамы отвалилась ручка, поэтому она взяла и приклеила к ней эспадрильи»
А вы когда-нибудь мастерили или чинили что-нибудь собственноручно или считаете, что это пустая трата времени и сил?
Фото на превью RDRGangster77 / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые готовы изобрести что угодно, лишь бы сэкономить немного деньжат
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