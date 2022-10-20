15+ человек, которые готовы изобрести что угодно, лишь бы сэкономить немного деньжат

Почтовый ящик из микроволновки, кашпо из куска шины, автомобильный бампер из обычного полена... Это все не инсталляции художника-авангардиста, а шедевры «мамкиных изобретателей», которые готовы пойти на что угодно, лишь бы не тратить лишние деньги. Иногда в ходе таких экспериментов рождаются настоящие арт-объекты.

«Очки сломались. Чтобы они дотянули до получки, я взял и сделал это»

«Мы построили двухъярусный диван»

«Кот опрокинул вентилятор, а на улице жара. Нам надо было как-то выкручиваться»

«Я израсходовал дорогостоящую липкую ленту, чтобы починить дешевую чесалку для спины. Но оно того стоило»

Почтовый ящик из микроволновки

Моментальный ремонт своими руками: дешево и сердито

Названия книг: «Ремонт», "Настольная книга по строительству и реконструкции","Cделай сам«, «Старый — новый дом», «Переделки в доме».

«Раньше я подолгу не мог найти в темноте зарядник для телефона. Теперь его легко нащупать»

Цветочный горшок из автомобильной шины

А что, главное — функционал, а не эстетика

Такую скамейку вполне можно принять за арт-объект

«Не уверен, что эта штука здесь к месту, ведь окно теперь не открывается»

Никто же не говорил, что пластиковые двери и окна нельзя устанавливать на автомобиль

Cамодельный звукосниматель отлично действует



Это работает

«Моя полка держится на липкой ленте и на честном слове. Боковые стойки я подобрал на дороге, а остальное нашлось дома»

«Мне впервые довольно долго пришлось ехать на мотоцикле навстречу заходящему солнцу. В машине хорошо: опустил солнцезащитный козырек, и все. Со шлемом так не получается»

«Остановился на обочине, оторвал от какого-то валяющегося в кофре журнала полоску бумаги и защемил ее в верхней части. Теперь это полоска работает как солнцезащитный козырек».

Суперпрофессиональная работа

«От двери в доме моей мамы отвалилась ручка, поэтому она взяла и приклеила к ней эспадрильи»