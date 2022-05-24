15+ человек, которые нашли настоящий клад буквально у себя под носом

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Чтобы отыскать что-то удивительное, совсем не обязательно быть археологом и заниматься изучением древностей. Порой для этого достаточно просто хорошенько перебрать старые вещи дома или наведаться в гости к бабушке с дедушкой. Возможно, вам попадется всего лишь старая визитка или часы, а быть может, и нечто по-настоящему ценное.

Мы в ADME обратились к фотографиям от пользователей сети, которые, не выходя из дома, нашли настоящий клад.

«Перебирал старые кирпичи, оставшиеся от нашего таунхауса 1890-х годов, и наткнулся на это»

«Японская ваза в найдена в поместье двоюродного дедушки, ей не менее 110 лет»

«Обнаружил книгу в своем подвале, ей 187 лет»

«Эти приглашения на день рождения лежали за каминной полкой в доме моих родителей. Он был построен в 1883 году»

«Обнаружил это старое радио в доме моих прабабушки и прадедушки»

«Достала антикварную цепочку из 15-каратного золота из щели между половицами»

«Нашли это в подвале дома 1911 года постройки»

«Предыдущий владелец дома спрятал банку полную булавок и пуговиц, а я наткнулся на его тайник»

«Часы найдены в доме родственников. Я думаю, мой дедушка приобрел их где-то в 40–50-х годах»

«Обнаружили их за оштукатуренной стеной в нашем доме, построенном в 1870 году»

«Наткнулась на эту штуку в доме моей бабушки. Не знаю, для чего это было»

Это японская курильница для благовоний, начало ХХ века. © refugefirstmate / Reddit



«Я нашел этот старый серебряный чайный сервиз у себя дома. Мои дедушка и бабушка были довольно состоятельными»

«Обнаружили на чердаке нашего сарая сундук, выглядит довольно круто»

«Лодка „Наутилус“. Нашел под слоем грязи в собственном подполье»

«Наткнулся в бабушкином доме на старую „Монополию“»

«Обнаружила это в доме моих бабушки и дедушки. Как вы думаете, сколько этой штуке лет?»

«Просматривая старые книги в доме моих родителей, я нашел фотографию Дракулы, подписанную от руки»