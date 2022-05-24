15+ человек, которые нашли настоящий клад буквально у себя под носом
Чтобы отыскать что-то удивительное, совсем не обязательно быть археологом и заниматься изучением древностей. Порой для этого достаточно просто хорошенько перебрать старые вещи дома или наведаться в гости к бабушке с дедушкой. Возможно, вам попадется всего лишь старая визитка или часы, а быть может, и нечто по-настоящему ценное.
Мы в ADME обратились к фотографиям от пользователей сети, которые, не выходя из дома, нашли настоящий клад.
«Перебирал старые кирпичи, оставшиеся от нашего таунхауса 1890-х годов, и наткнулся на это»
«Японская ваза в найдена в поместье двоюродного дедушки, ей не менее 110 лет»
«Обнаружил книгу в своем подвале, ей 187 лет»
«Эти приглашения на день рождения лежали за каминной полкой в доме моих родителей. Он был построен в 1883 году»
«Обнаружил это старое радио в доме моих прабабушки и прадедушки»
«Достала антикварную цепочку из 15-каратного золота из щели между половицами»
«Нашли это в подвале дома 1911 года постройки»
«Предыдущий владелец дома спрятал банку полную булавок и пуговиц, а я наткнулся на его тайник»
«Часы найдены в доме родственников. Я думаю, мой дедушка приобрел их где-то в 40–50-х годах»
«Обнаружили их за оштукатуренной стеной в нашем доме, построенном в 1870 году»
«Наткнулась на эту штуку в доме моей бабушки. Не знаю, для чего это было»
- Это японская курильница для благовоний, начало ХХ века. © refugefirstmate / Reddit
«Я нашел этот старый серебряный чайный сервиз у себя дома. Мои дедушка и бабушка были довольно состоятельными»
«Обнаружили на чердаке нашего сарая сундук, выглядит довольно круто»
«Лодка „Наутилус“. Нашел под слоем грязи в собственном подполье»
«Наткнулся в бабушкином доме на старую „Монополию“»
«Обнаружила это в доме моих бабушки и дедушки. Как вы думаете, сколько этой штуке лет?»
«Просматривая старые книги в доме моих родителей, я нашел фотографию Дракулы, подписанную от руки»
А какую ценную вещь вы находили в собственном доме?
Фото на превью TurtleBarn / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые нашли настоящий клад буквально у себя под носом
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