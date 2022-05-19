15+ человек, которые точно родились в кондитерском колпаке и со скалкой в руках

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Профессиональные кондитеры уже давно со счета сбились с количеством тортов и пирогов, которые испекли. Они все делают по четко отработанной схеме, мастерски со всем управляются и не тратят время впустую. Совсем другое дело любители, для них каждая готовка — это новый проект, пустой холст, где они могут творить как свободные художники.

Мы в ADME обратились к фотографиям от пользователей сети, у которых с домашнего конвейера сходят настоящие кулинарные шедевры.

«Приготовила торт на день рождения моей соседки, она чуть не расплакалась»

«Испекла на выпускной друга семьи. Это был первый многоярусный торт, который я приготовила»

«Приготовила пирог в виде акулы, внутрь положила жевательные мармеладки»

«По-вашему, здесь слишком много шоколада?»

«Открыла для себя выпечку месяц назад. Вот такой пчелиный пирог я сегодня приготовила»

«Cделала выпечку в виде черепах!»

«Испекла пирог с корицей для семейного ужина»

«Сестренка испекла торт на день рождения сына — вот это я понимаю, искусство»

«Торт, который я приготовила на выпускной моего мужа»

Печенье в виде долек арбуза

«Экспериментирую со вкусами: белый бисквит с масляным кремом отлично сочетается с клубничным вареньем»

Песочное печенье с сыром чеддер

«Мой одногруппник сам испек девочкам торт в честь праздника»

«Сделала себе торт-гусеницу на день рождения»

«Мои печеньки — лягушки и свинки»

Утиные кексы

Это так мило, посмотрите на эти пухленькие клювы. © humanbirb / Reddit

