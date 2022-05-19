15+ человек, которые точно родились в кондитерском колпаке и со скалкой в руках
Профессиональные кондитеры уже давно со счета сбились с количеством тортов и пирогов, которые испекли. Они все делают по четко отработанной схеме, мастерски со всем управляются и не тратят время впустую. Совсем другое дело любители, для них каждая готовка — это новый проект, пустой холст, где они могут творить как свободные художники.
Мы в ADME обратились к фотографиям от пользователей сети, у которых с домашнего конвейера сходят настоящие кулинарные шедевры.
«Приготовила торт на день рождения моей соседки, она чуть не расплакалась»
«Испекла на выпускной друга семьи. Это был первый многоярусный торт, который я приготовила»
«Приготовила пирог в виде акулы, внутрь положила жевательные мармеладки»
«По-вашему, здесь слишком много шоколада?»
- Шоколада много не бывает. © *******_munky / Reddit
- Правильный ответ. © scallopsn**** / Reddit
«Открыла для себя выпечку месяц назад. Вот такой пчелиный пирог я сегодня приготовила»
«Cделала выпечку в виде черепах!»
«Испекла пирог с корицей для семейного ужина»
«Сестренка испекла торт на день рождения сына — вот это я понимаю, искусство»
«Торт, который я приготовила на выпускной моего мужа»
Печенье в виде долек арбуза
«Экспериментирую со вкусами: белый бисквит с масляным кремом отлично сочетается с клубничным вареньем»
Песочное печенье с сыром чеддер
«Мой одногруппник сам испек девочкам торт в честь праздника»
«Сделала себе торт-гусеницу на день рождения»
«Мои печеньки — лягушки и свинки»
Утиные кексы
- Это так мило, посмотрите на эти пухленькие клювы. © humanbirb / Reddit
А какие блюда вы любите готовить для домашних?
Фото на превью theunfairness / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые точно родились в кондитерском колпаке и со скалкой в руках
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