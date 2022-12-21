15+ человек, которые точно знают, какая фишка их отличает от остальных

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Сегодня модно отличаться от других, подчеркивать свою индивидуальность. Родимое пятно причудливой формы, глаза разного цвета, заостренные уши как у эльфа — все это крутые фишки, которыми можно и нужно хвастаться. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые решили запостить свои непохожести.

«Я родился с 4 пальцами на левой руке»

«Один зрачок у меня всегда расширен»

«Витилиго на моей руке выглядит как карта Италии»

«Это место на коже у меня никогда не загорает»

«Я родился с девятью с половиной пальцами»

«У меня в глазу есть серое пятно»

«Большие пальцы на моих руках похожи на большие пальцы ног»

«У моей подруги редкое родимое пятно»

«Мой сын родился с черным пятном на светлых волосах. Под ним нет родимого пятна»

«Я родилась с 4 пальцами на одной ноге»

«У меня искривленные мизинцы»

«У моего друга глаза разного цвета»

«У меня есть родимое пятно в виде отпечатка лапы»

«У меня заостренные уши»

«У меня c рождения смещен зрачок»

«Я вдруг поняла, что у меня 2 мочки на ухе»

«У меня на голове огромное родимое пятно»

«Пара моих родинок похожа на пирсинг брови»

«Я родился с лишним ребром»