15+ человек, которые точно знают, какая фишка их отличает от остальных
Сегодня модно отличаться от других, подчеркивать свою индивидуальность. Родимое пятно причудливой формы, глаза разного цвета, заостренные уши как у эльфа — все это крутые фишки, которыми можно и нужно хвастаться. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые решили запостить свои непохожести.
«Я родился с 4 пальцами на левой руке»
«Один зрачок у меня всегда расширен»
«Витилиго на моей руке выглядит как карта Италии»
«Это место на коже у меня никогда не загорает»
«Я родился с девятью с половиной пальцами»
«У меня в глазу есть серое пятно»
«Большие пальцы на моих руках похожи на большие пальцы ног»
«У моей подруги редкое родимое пятно»
«Мой сын родился с черным пятном на светлых волосах. Под ним нет родимого пятна»
«Я родилась с 4 пальцами на одной ноге»
«У меня искривленные мизинцы»
«У моего друга глаза разного цвета»
«У меня есть родимое пятно в виде отпечатка лапы»
«У меня заостренные уши»
«У меня c рождения смещен зрачок»
«Я вдруг поняла, что у меня 2 мочки на ухе»
«У меня на голове огромное родимое пятно»
«Пара моих родинок похожа на пирсинг брови»
«Я родился с лишним ребром»
А у вас есть какие-нибудь особенности: необычные родинки, цвет глаз или форма ушей?
Фото на превью Itsabeautifulwar / Reddit
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