15 человек, которые точно знают: очередь в кассу отстоять — что в кино сходить
Поход в магазин — это каждодневный ритуал, который норовит в любой момент стать сюжетом для комедийного ситкома в реальном времени. Герои — обычные продавцы и покупатели, со своими уникальными характерами и харизмой. А порой люди отмачивают такие шутки — животики надорвешь. Мы обратились к историям пользователей сети, которые поделились рассказами о своих приключениях в магазине.
- Стоим на кассе, мужик перед нами в очереди достает кассира вопросом, на сколько смывок предназначена унитазная таблетка. Народ уже тихонько подхихикивал, но очередь просто легла, когда кассир ответил: «Если у вас стул нормальный, то на месяц, а вот если диарея — извините, это уже форс-мажор, — всего на 3 дня». © Olga Vlas
- Работаю в магазине аксессуаров и различных безделушек. В течение месяца ко мне постоянно приходит мужчина и покупает часы. Причем каждый раз он спрашивает: «У вас часы одноразовые?» Я отрицательно качаю головой. Мужчина молча платит за покупку и уходит. И так уже около 10 раз за 3 недели. Что он вообще делает с этими треклятыми часами?! © Подслушано / VK
- В одном супермаркете регулярно покупала мандарины. И вот кассир нервно говорит мне, что это не мандарины, а апельсины: «Вы не то взвесили, идите и перевешивайте!» Я ей: «Девушка, я очень тороплюсь и твердо намерена уйти отсюда с мандаринами. Если вы мне их сейчас не пробьете, я устрою здесь скандал и парализую работу вашей кассы минут на 40. С привлечением всего вашего начальства. Глотка у меня луженая, голос громкий и мерзкий. На счет три начинаю! Раз, два...» Она: «Вот ваши мандарины, спасибо за покупку!» © Виктория Сергеева
- Работаю кассиром в небольшом магазине. Недавно в очереди стоял мужчина, и ему позвонили. Через несколько секунд он выронил телефон, заорал: «Я стану папой!» И заплакал с улыбкой на лице. Весь магазин хлопал и улыбался. © Подслушано / VK
- У нас был покупатель, который каждый день приходил и трогал пончики. Он откусывал их и засовывал обратно в коробку. А потом просто убегал из магазина. © TheBigNasty / Reddit
- Пошла в магазин купить соленой селедки и соленых огурцов. Пока шла к кассе, вспомнила, что туалетная бумага кончается. Взяла несколько рулонов. И тут соседка позвонила, попросила меня купить пакет молока, так как сама забыла. Надо было видеть глаза кассира, когда я выложила на ленту соленую селедку с огурцами, молоко и кучу рулонов туалетной бумаги. © Maria Zaharova
- В студенчестве работала кассиром в супермаркете. За 15–20 минут до конца рабочего дня повадилась ходить к нам бабушка с кучей мелочи. Мы старались избавиться от металла, чтобы выручку считать быстрее, а она конкретно омрачала ситуацию. И вот мне «повезло»: высыпает она целую гору железа. Недолго думая, даю ей свои деньги более крупными купюрами, убивая при этом двух зайцев: бабуле помогаю и сама без мелочи в кассе остаюсь. Ситуация вышла из-под контроля, когда старушка засунула мои деньги себе в сумку, а мелочевку подвинула поближе ко мне. © Подслушано / VK
- Много лет назад, когда я работал в торговом центре, в нашем магазине был постоянный покупатель, который всегда приходил в толстовке с капюшоном. В капюшоне сидел его домашний хорек. В основном он спал, как в гамаке, но иногда вылезал хозяину на плечи. © Leelluu / Reddit
- Затащила мужа в хозяйственный магазин купить ковш для воды. Накануне грозила ему за бардак на столе. Муж стоял с обреченным лицом, пока я товары просматривала. Выбрала самый изящный ковш. И тут страдалец мой на весь магазин изрекает: «Дорогая, возьми другой: этот моя голова выдержит. Не мелочись». Я думала, от стыда провалюсь сквозь землю. Сотрудницы так смеялись. © Людмила Янис
- Я работаю кассиром в продуктовом магазине. Еще не совсем проснулась, поднимаю глаза и вдруг вижу, что мой следующий покупатель — мужчина, толкающий тележку, в которой сидит человек в костюме льва. Я понимаю, что у них нет покупок. Тот, кто толкает тележку, говорит: «Нам ничего не надо», — и они просто движутся дальше. © lovelleigh / Reddit
- Подхожу к уличному ларечку с овощами и фруктами, приглядываю арбуз у входа. Рядом стоит мужчина плотного телосложения. Поворачиваюсь к мужчине, показываю на арбуз. Он спрашивает: «Точно?» Я утвердительно киваю. Он ловко кладет его на весы. Мы молча смотрим друг на друга. Он сдается первый: «Взвешивать не будем?» Отвечаю: «Будем». И продолжаем стоять. Спустя мгновение до нас доходит, что мы оба покупатели. © Olyn / Pikabu
- К кассе подошел мужчина и спросил, исполнилось ли мне 18 лет. Я ответила, что я старше. Тогда он сказал, что я мила и стал просить меня выйти за него замуж. © Bree Wiley / Quora
- Однажды ко мне в продуктовом магазине подошла старушка, дернула меня за волосы и сказала: «Хорошие волосы! Жалко, что у мужика такие!» © redpayaso / Reddit
- Я работал в утреннюю смену в магазине бытовой техники. Молодая пара пришла купить микроволновую печь. Я подобрал подходящую по цене, со всеми необходимыми функциями. Когда я собрался пробить чек, они отказались от покупки. Молодой человек сказал: «Мы планировали потратить сегодня весь день на то, чтобы выбрать микроволновку. Если сейчас мы купим у вас эту, то что мы будем делать все оставшееся время?» © Dave Norris / Quora
- Покупает мне как-то мать в детстве шапку, рассчитывая на то, что я ее тут же надену и в ней пойду. Расплатилась, забирает, и тут у нас у обоих взгляд падает на этикетку. Я уже было собрался нитку перегрызть, как мать меня остановила: «Ну что ты как дикарь? Нужно продавщицу попросить, она все сделает». Продавщица заглянула вначале в один ящик, потом в другой, растерянно посмотрела по сторонам и впилась в этикетку зубами. © oseledich / Pikabu
А что необычного приключалось в магазине с вами?
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые точно знают: очередь в кассу отстоять — что в кино сходить
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