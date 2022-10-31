15 человек, которые точно знают: очередь в кассу отстоять — что в кино сходить

Поход в магазин — это каждодневный ритуал, который норовит в любой момент стать сюжетом для комедийного ситкома в реальном времени. Герои — обычные продавцы и покупатели, со своими уникальными характерами и харизмой. А порой люди отмачивают такие шутки — животики надорвешь. Мы обратились к историям пользователей сети, которые поделились рассказами о своих приключениях в магазине.