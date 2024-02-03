15 человек, которые явно ушами хлопали, когда им объясняли задание

Мы все совершаем ошибки. Даже когда, казалось бы, просчитываем все до мелочей. Конечно, мы тут же начинаем переживать и нервничать, однако порой наша «глупость» дает повод улыбнуться не только нам, но и незнакомцам в интернете.

1. «Хозяин квартиры сказал, что установил дверцы для душевой»

2. Кто-то «отремонтировал» каменную дорожку

3. «Моя работа — установить трубу, остальное — не моя зона ответственности»

4. Интересно, что появилось первым

5. «Мне приходится страдать, глядя на это каждый раз, когда иду за покупками»

6. Клубничного мороженого было слишком много, поэтому им пришлось изменить соотношение остальных вкусов. Но это все равно забавно

7. «Я вижу это безобразие каждый день»

8. Где усы?

9. «Моя жена заказала баночку со специями, а ее в наличии не оказалось, поэтому магазин оформил доставку. Баночка пришла именно вот в такой коробке»

10. Ну и какое здесь ограничение скорости?

Надпись на фото: «Ограничение скорости».

11. Разве огурцы не должны быть внутри?

12. Впечатляет...

13. Так направо можно повернуть или нет?

14. Персонал потянул не за ту ручку, и у MD-80 отвалился «зад»