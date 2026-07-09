Пятачок действительно так думал... Но в оригинале такая же игра слов. И точку после "В" мультипликаторы сами добавили. В оригинале ее нет, табличка сломана на этой букве.
10 мультфильмов, в которых режиссеры припрятали шутки на радость родителям
Ощущение, что у мультипликаторов всегда было отменное чувство юмора. В своей работе они часто вдохновлялись и классическими произведениями, и добрыми народными сказками, а порой даже добавляли шутки, которые могли понять только их коллеги. Так что, пока дети прыгают от счастья, что им включили любимые мультики, у родителей тоже есть свои маленькие радости — им можно вглядываться в экран в ожидании очередной пасхалки от аниматоров.
Таблички и надписи в «Винни-Пухе» скрывают много интересного
Вы наверняка помните, что Пятачок жил в доме с табличкой «Посторонним В.». Взрослые зрители, которые читали произведение Алана Милна, знали, что эта табличка вовсе не про посторонних. На домике Пятачка указана фамилия его дедушки и первая буква его имени. Сам герой в книге упоминал, что его дедушку звали Вилли Посторонним. В честь него поросенок и повесил эту табличку.
А вот еще одна милая деталь, которая показывает, что мультипликаторам было не чуждо чувство юмора. Текст на табличке, которая прикреплена к двери мудрой Совы, буквально усеян ошибками.
Раньше этот кадр мелькал так быстро, что вряд ли кто-то из юных зрителей успевал его внимательно рассмотреть. Зато современные родители могут поставить воспроизведение на паузу и вместе с детьми разобрать и орфографические, и пунктуационные ошибки.
В «Барбоскиных» часто упоминаются имена знаменитостей
В мультсериале о дружной собачьей семье упоминается некая Жанна Киска — любимая певица Лизы Барбоскиной. Кажется, в этом случае мультипликаторы вдохновлялись творчеством Жанны Фриске. Ну а кумиром Розы Барбоскиной стал режиссер Бред Питт Буль. Этот псевдоним явно напоминает зрителям имя актера и продюсера Брэда Питта.
Суперагент из «Приключений капитана Врунгеля» кого-то нам напоминает
Суперагента Ноль-Ноль-Икс, который впервые появляется во второй серии мульсериала, запросто можно назвать пародией на образ знаменитого агента 007. Например, на Джеймса Бонда в исполнении Шона Коннери в фильме «Бриллианты навсегда» — эта кинолента была снята незадолго до появления на экранах «Приключений капитана Врунгеля». И посмотрите на этих агентов — оба элегантны, невозмутимы и с чувством юмора. Кажется, даже уши у них похожи.
Ощущение, что эти домики рисовала одна бригада художников
Посмотрите, как похожи домики в мультфильмах «Трое из Простоквашино» и «Приключениях Васи Куролесова». Только в одном жили дядя Федор, Шарик и Матроскин, а в другом прятался отрицательный герой по фамилии Курочкин. Эти мультики вышли с разницей всего в три года, и складывается ощущение, будто художники вдохновлялись одними и теми же эскизами.
В «Смешариках» есть отсылка к диснеевскому мультсериалу
Если вы видели серию «Телеграф», то наверняка заметили, что костюм Кар-Карыча что-то вам напоминает. Ну конечно! Это же отсылка к мультсериалу «Черный плащ» и его главному герою Кряку Лапчатому, который регулярно надевал костюм супергероя.
Платье принцессы в «Бременских музыкантах» — тонкий намек «для своих»
Василий Ливанов, который был одним из авторов сценария «Бременских музыкантов», говорил, что платье Принцессы — это завуалированное послание для поэта-песенника Юрия Энтина. Так коллеги решили поздравить его с бракосочетанием. Ведь именно такое маленькое красное платье Энтин купил своей невесте на свадьбу и выложил за него 40 рублей.
Сыщик из мультфильма «Пес в сапогах» чем-то напоминает Василия Ливанова
Василий Ливанов не просто озвучил добермана-ищейку в мультипликационном мюзикле «Пес в сапогах», а еще и рассказал о своих разыскных методах. Недаром эта роль задумывалась как отсылка к образу сыщика Шерлока Холмса, которого тоже сыграл этот знаменитый актер.
В «Маше и Медведе» однажды появился персонаж из «Смешариков»
В серии «Следы невиданных зверей» Медведь развлекает Машу, делая рисунки на снегу. Внимательные зрители наверняка заметили, что в этом кадре появилась не просто картинка, а изображение Кроша — одного из главных героев мультсериала «Смешарики».
В мультике «Падал прошлогодний снег» полным-полно занимательных отсылок
Вот вам сразу две — и обе на народные сказки. В первом кадре легко узнать щуку, которая помогала Емеле исполнять желания, а во втором четко видно дедку, бабку и всех остальных персонажей сказки «Репка». Ну а то, что дело происходит зимой — так это вопросы к чувству юмора создателей мультфильма.
Алеша Попович умеет настроить себя на подвиги
В мультике «Три богатыря и Пуп Земли» дети вряд ли заметят, как затейливо оформлены самодельные богатырские тренажеры. Например, в этом кадре Алеша Попович нарисовал лицо своего противника на старом мешке. Вот такая богатырская мотивация.
А вот еще одна подборка мультфильмов, в которых для родителей припасены свои пасхалки.