10 мультфильмов, в которых режиссеры припрятали шутки на радость родителям

Ощущение, что у мультипликаторов всегда было отменное чувство юмора. В своей работе они часто вдохновлялись и классическими произведениями, и добрыми народными сказками, а порой даже добавляли шутки, которые могли понять только их коллеги. Так что, пока дети прыгают от счастья, что им включили любимые мультики, у родителей тоже есть свои маленькие радости — им можно вглядываться в экран в ожидании очередной пасхалки от аниматоров.

