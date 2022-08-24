15+ человек, которым достались в попутчики совершенно уникальные персонажи
Долгие путешествия на общественном транспорте — это настоящая проверка на прочность. За несколько часов, а то и дней в пути люди становятся друг другу ближе, чем соседи по дому. Можно не только хорошенько познакомиться со своими попутчиками, но и выслушать всю историю их жизни, даже если об этом вовсе и не просили.
Мы в ADME обратились к историям от пользователей сети, рассказавших о попутчиках, которые их действительно впечатлили.
- Ехала в поезде, мужчина переоделся в роскошный махровый халат, попивал чай, оттопырив мизинчик, и читал Ремарка. Одна попутчица начала возмущаться, что он своим видом смущает окружающих. Мужчина неторопливо вытащил из кармана резинового утенка и крякал им в ответ на каждую возмущенную фразу этой женщины. Спустя 10 минут утенок одержал сокрушительную победу. © Палата № 6 / VK
- Ночью одна ехала с 3 жуткими мужиками — как будто они из леса только что вышли. Я мужу со страху написала СМС, залезла на верхнюю полку и спрятала сумку под подушку. А потом они как-то со мной заговорили и оказалось, что это геологи были! Ехали на съезд какой-то, везли метеориты. Это была самая поучительная и интересная ночь: они мне столько всего рассказывали крутого и интересного, показывали свои находки. © legra / Pikabu
- Пожилая женщина летела со своим внуком в моем ряду и решила, что хорошим перекусом в полете будут яйца вкрутую, которые она принесла в пакете для сэндвичей. Было довольно мило наблюдать, как она и ее внук чистят яйца и делят их. Но этот запах мгновенно наполнил весь салон. © unknown author / Reddit
- Я сел в самолет рядом с семейной парой. Они просматривали подборку кино, и я сказал женщине, что один из фильмов прямо пробивает на слезу. Она ответила, что ее муженек очень сентиментален, когда дело доходит до грустных фильмов. Муж разозлился, сказал ей, что это неправда и незачем делиться этим с незнакомцем. Через некоторое время она похлопала меня по руке и тайком попросила взглянуть на супруга, который смотрел рекомендованный мною фильм и рыдал, утирая слезы салфетками. © Chris Robinson / Quora
- Ехала в поезде в обычном спортивном костюме: шорты и футболка. На голове гулька. Взяла вещи, косметичку, пошла в туалет, быстренько намарафетилась, возвращаюсь. А попутчица мне говорит с наездом: «Ты кто, почему ты заняла чужое место? Здесь вообще другая девушка сидит». Начинаю доказывать, что это я, просто переоделась, но женщина не верит. На ее крики пришла проводница, проверила у меня билет — место мое. Женщина еще возмущалась, мол, развелось аферисток. © Палата № 6 / VK
- Сажусь в поезд, захожу в купе, а там уже бабулька божий одуванчик. Она мне с ходу: «Здравствуйте, а я вот торопилась самой первой в купе зайти, чтобы сразу больше места занять для багажа!» Отъехали, а бабулька все что-то говорит и говорит: про поезд, багаж, про то, куда она едет, — и ждет от меня уверенного и внимательного лица слушателя. И тут я понимаю, с кем поеду. Дальше сели еще 2 женщины, и она хотя бы переключалась на них — у меня была возможность передышки. Когда на 2-й день бабулька вышла из купе в туалет, эти женщины сказали, что они уже на грани истерики. © Radostnya / Pikabu
- Мы летели в ужасный шторм, и тут я начинаю чувствовать этот запах горящей резины. Начинаю оглядываться и вижу, что другие люди выглядят обеспокоенными. Слезы вот-вот польются из моих глаз. Я сижу и слышу, как другой пассажир спрашивает бортпроводника: «Вы чувствуете запах гари?» Она спокойно ответила: «Да, я сожгла свой перец чили». © ****_soup / Reddit
- Ночью в купе один пассажир начал истошно орать — все в купе переполошились, включили свет. Мальчуган на верхней полке сидит и глубоко так дышит, родители его спрашивают: «Ты чего?» А он говорит: «Открываю глаза — темнота, моргаю и ничего не вижу — думал, чтоослеп». Оказалось, что ночью шторку на окне задернули, вот его и приглючило, когда проснулся.
- Летела на самолете с отдыха, в середине полета слышу голос пилота: «Уважаемые пассажиры, с вами говорит командир корабля, хочу сделать объявление». Ну все, у меня сердце в пятки, вцепилась в сиденье. Оказалось, какой-то парень решил с помощью пилота сделать своей даме сердца предложение! Она визжала, люди хлопали, а я теперь еще больше ненавижу летать. © Подслушано / VK
- Ехала в плацкарте, нижнее место. Буквально за пару минут до отправления влетает в вагон женщина необъятных размеров, плюхается рядом со мной и с ходу говорит:
«Ты тощая, а значит, поедешь сверху. Билетов на нижние полки не было».
Я говорю, мол, с какой радости? А она мне: «Не видишь, что мне туда не забраться?!» И толкнула меня в плечо так, что я чуть не улетела с сиденья. © barakuda1984 / Pikabu
- Сидел рядом с молодой супружеской парой, которые ссорились весь полет. Я пытался абстрагироваться и смотреть на пейзаж в иллюминаторе, но всю дорогу приходилось слушать: «Если ты хочешь бросить меня ради нее, просто уходи! Уходи и никогда не возвращайся!» Когда мы приземлялись, девушка повернулась ко мне и попросила объяснить, почему я такой хороший человек, а ее муж — ужасный. © majestic_moose_king / Reddit
- Летел с мужиком, который всю дорогу без умолку говорил про собак: как выводили, что едят, как ухаживать. В конце пути подытожил: «Я вообще-то кошек люблю, а собаками вообще не интересуюсь». Оказалось, что у него племянник собаковод, он ему в подарок книгу с иллюстрациями «Все породы собак» купил. И пока в аэропорту посадки ждал, от корки до корки ее проштудировал — вот его и распирало от информации.
«Катался сегодня на автобусе и встретил вот такого замечательного пассажира»
- В электричке мужик подсел на уши: 2 часа рассказывал, как строил храм, жил в пещере и питался грибами, выжил после кораблекрушения. А в доме у него есть целая комната с коллекцией игрушечных машинок. Выходя, он пожал мне руку и сказал: «А еще я очень люблю выдумывать всякую чушь и рассказывать ее незнакомцам в электричках. Благодарю за внимание». © Палата № 6 / VK
- Ехали с дочкой в плацкартном. Вместе с нами ехали двое мужчин угрожающей наружности — из тех, кого страшно ночью в переулке встретить. Среди ночи дочь вдруг начинает тошнить. Пока я схватила какой-то пакет и сидела с ней, эти мужики молча встали, куда-то ушли. Вернулись через 5 минут, один — с тряпкой и ведром, второй — с бутылкой воды. Пока первый мне помогал поить ребенка, второй помыл пол и поменял наволочку. © KeraTamara / Pikabu
- Однажды я сидел рядом с парнем в ковбойской шляпе, который говорил по-испански. Он разговаривал со мной весь полет, в какой-то момент расплакался, а я только и делал, что смотрел на него и время от времени кивал. В конце полета он пожал мне руку и подарил ковбойскую шляпу. © vSity / Reddit
- Было у меня верхнее боковое в плацкарте. На нижнем мужчина сразу сложил столик, застелил постель и улегся. Отправление утром, если что. Не спит, просто лежит читает. Я полдня пролежала, проголодалась, максимально вежливо, чуть ли не с реверансами попросила собрать ненадолго столик, чтобы я могла чай попить. Он в ответ на мою просьбу улегся носом к стенке, накрылся с головой и так пролежал весь оставшийся путь буквально до прибытия. А я ела стоя. © Вероника / ADME
- В поезде моим соседом был очень интересный дяденька. Как только мы тронулись, он достал журнал и разогнул скрепки в нем. После чего дяденька разложил все журнальные листочки и, улыбнувшись получившейся красоте, начал собирать журнал обратно. © AndrewDoronin / Twitter
А какие максимально странные попутчики бывали у вас?
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которым достались в попутчики совершенно уникальные персонажи
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