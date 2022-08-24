15+ человек, которым достались в попутчики совершенно уникальные персонажи

Долгие путешествия на общественном транспорте — это настоящая проверка на прочность. За несколько часов, а то и дней в пути люди становятся друг другу ближе, чем соседи по дому. Можно не только хорошенько познакомиться со своими попутчиками, но и выслушать всю историю их жизни, даже если об этом вовсе и не просили.