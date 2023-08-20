15+ человек, которым в попутчики такие кадры попались — хоть стой, хоть падай
В общественном транспорте порой можно повстречать совершенно особенных попутчиков, способных устроить вам веселенькое путешествие. Мы обратились к историям от пользователей сети, вспомнивших свои самые эпичные поездки, про которые запросто кино снимать можно.
- Зашла как-то в купе бабушка божий одуванчик, у нее верхняя полка. Ну, как тут не уступить? Но как только она уселась, к нам в купе набежала куча ее родственников. И тут оказалось, что они все ехали в этом же вагоне и у всех были верхние полки. И теперь, благодаря мне, у них появилось место, где можно удобно всем усесться, поболтать и поесть курицы. © Екатерина / ADME
- В самолете какая-то дама рядом со мной вытащила три вареных яйца и начала их жевать. Они ужасно пахли. © Unknown author / Reddit
- Сзади сидела мамаша с детьми лет 6-8. Они начали долбить ногами по спинке еще до взлета. Вежливо обратилась к мамаше, чтобы она их образумила. Не помогло. Тогда я изловчилась, схватила одного за ногу и прошипела: «Еще раз пнешь по креслу, я тебе ногу отгрызу». И плотоядно оскалилась. До конца полета пацаны даже не шевелились. © Светлана Коверга
- Ехала утром в метро, на работу. На одной из станций зашел парень в костюме петуха! Все пассажиры сразу заулыбались. А этот парень стоит и смотрит на часы. А через 5 минут начинает очень громко кукарекать. Обалдели больше всех те, кто мирно дремал. © Палата № 6 / VK
- Я ехала в купе с тремя мужиками от 35 до 50 лет. Поезд в 6 утра, улеглась на верхнюю полку, пытаюсь поспать хоть немного. А эти трое сидят и трындят без остановки. Самое поразительное, что все это время они обсуждали диеты. Кто на какой диете сидел, на сколько похудел, какая диета лучше. И так все 3 часа, пока не вышли. © Тихая мышка / ADME
- Мы с подругой купили нижние места, приходим в купе, а там уже сидят мама, бабушка и внучка лет 2. Подруга вежливо сказала, что это наши места, на что бабушка стала возмущаться: «Вот не стыдно таким девкам здоровым отбирать места». Собрались мы поесть свои бутерброды, бабуля сказала: «Идите есть в тамбур, колбасой пахнет, ребенок наш будет просить, а мы колбасу не даем». В общем, при ребенке можно было только чай. А всю ночь они не давали нам спать, поднимая свое чадо на горшок. © Екатерина Кулемина
- Едем с мужем и сыном в трамвае. Любимый объясняет малышу, что всегда нужно уступать место старшим, если видишь, что кому-то нужна помощь, обязательно, мол, помоги. Наша остановка, мы встаем, и муж, чтобы показать малому пример, подходит к бабуле с тяжелой сумкой: «Давайте я вам помогу?», на что получает ответ: «Без тебя справлюсь». © Палата № 6 / VK
- Парень в самолете всю дорогу смотрел без наушников видео в интернете. К нему даже подошел бортпроводник и спросил, есть ли у него наушники. Тот ответил, что нет и просто продолжил это делать. Мне пришлось увеличить громкость в своих наушниках, чтобы заглушить эти звуки. Просто кошмар. © kayayem / Reddit
- Ехала в маршрутке, девушка видимо не в первый раз знакомым рассказывала, как ее преподаватель завалил на экзамене. Женщина, сидевшая рядом, не выдержала и громко сказала: «Не могу это слушать в десятый раз, если вы не можете учиться в этом институте, то переводитесь в другой или идите в ПТУ. Девушка умолкла. © Ирина Енюшина
- Прямо во время полета парень снимает сандалии и начинает тереть себе ступни, в том числе между пальцами. А через 10 минут спокойненько приступает к обеду. © Outerpercent20 / Reddit
- В электричке напротив меня села мамочка с дочкой. Всю дорогу мать на нее орала из-за того, что орала девочка. А та из-за воплей матери и орала. © *****_Santy / Twitter
- Подъезжаем к конечной, из салона просят остановить. Водитель маршрутки тормозит, выходит субтильная девушка лет двадцати и с такой силой разгоняет дверь, что та вываливается из пазов и падает на асфальт. Девчонка тут же испарилась. Водила идет навешивать дверь. Я, сдерживая смех, вылезаю ему помогать. Вдвоем мы быстро водворяем дверь на место. Водитель глубокомысленно выдает: «Вот откуда сила у людей берется? Иной раз бабулька так дверью шарахнет — хоть машину на ремонт ставь!» И мы начинаем смеяться. Так с хохотом и ехали до конечной. Деньги за проезд он с меня не взял. © Подслушано / VK
- Муж летел в Токио. К молодой девушке в бизнес-классе через проход от него внезапно вызвали врачей. Прямо в воздухе она родила ребенка. Девушка утверждала, что не знала о беременности. И со стороны было не похоже, что она в положении. А ее парень вообще был в полном шоке. Ребенок родился здоровым, так что все обошлось. © TherealMad / Reddit
- Ехала в электричке, сидел дед напротив, который всех доставал с разговорами. Я до последнего делала вид, что ничего не слышу и что-то очень важное читаю. А потом все вышли и остались мы вдвоем. © incomnia / Twitter
- Мы летели в Египет, старушка ногу босую прямо на мой подлокотник положила. Я аж заорала от неожиданности. Стюардесса спасла. © Svetlana Kirillova
- Ездили вдвоем с подругой, билеты на нижние полки, загрузились — раскладываемся. За несколько минут до отправления вваливается дамочка с ребенком, которому по возрасту уже отдельный билет нужен. Безапелляционно ставит огромную сумку на полку подруги, ребенку указывает на мою и выдает: «Давай, садись, мама сейчас у проводника узнает, почему наши места заняты». И уходит. Возвращается через несколько минут с проводницей, та объясняет, что билеты, которые дамочка ей в лицо тычет, на две верхние полки. Ответ: «Ну и что же, у меня ребенок и сумка большая, как мы на верхних полках поедем»? © squirrel / ADME
- Как-то ехала в жару в маршрутке. Какой-то пацан открыл окно и дуло мне прямо в лицо, я его попросила: «Мне дует, закройте, пожалуйста». Он мне: «Если дует, то машину себе купи и езди в ней сама с закрытыми окнами». Через год я продала дорогущий проект, мне хорошенько заплатили и я купила себе машину. Честно, до его слов я о покупке машины даже не задумывалась. Да и стимулом создать дорогой проект послужили именного его слова. Спасибо, парень. © Палата № 6 / VK
Поездки на общественном транспорте — это всегда история с неизвестным финалом. Если вам удалось добраться из точки А в точку Б без происшествий, ни с кем не поругаться и не нахвататься негативных эмоций — считайте, что вы просто счастливчик.
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которым в попутчики такие кадры попались — хоть стой, хоть падай
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