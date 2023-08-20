15+ человек, которым в попутчики такие кадры попались — хоть стой, хоть падай

В общественном транспорте порой можно повстречать совершенно особенных попутчиков, способных устроить вам веселенькое путешествие. Мы обратились к историям от пользователей сети, вспомнивших свои самые эпичные поездки, про которые запросто кино снимать можно.

Поездки на общественном транспорте — это всегда история с неизвестным финалом. Если вам удалось добраться из точки А в точку Б без происшествий, ни с кем не поругаться и не нахвататься негативных эмоций — считайте, что вы просто счастливчик.