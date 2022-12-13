15+ человек оторвали крутые вещи на барахолке и хвастаются своим уловом на весь интернет

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Чего только не найдешь на барахолках: и сапожки с вышивкой, и модную футболку, и крутую вазу. А иногда там попадаются винтажные и даже антикварные вещи. Мы обратились к фотографиям пользователей сети, у которых на крутизну взгляд наметан. И они никогда не теряются на распродажах.

«Прошел мимо нее дважды и тут услышал, как одна пожилая женщина сказала: „Viking? Это дорогой бренд, что он здесь делает?“ Посмотрел и не поверил своим глазам»

Это отличная швейная машинка! У меня похожая служила больше 20 лет. © Letstalktrashtv / Reddit



«Мой папа купил на распродаже часы с календарем. Выяснилось, что они сделаны примерно в 1890-х годах»

«Купила странный поднос с драгоценными камнями и бронзовыми монетами, на которых изображены знаки зодиака»

Потрясающая находка

«Приобрел винтажное радио 1950-х годов и проигрыватель. Работают отлично!»

Эпическая стеклянная скульптура. Автор неизвестен, но она все равно очень крутая

«Я нашел рождественскую елку с Симпсонами»

«Купила лакированную заводную музыкальную шкатулку для украшений»

Винтажная находка 1925 года — аметистовый браслет

«Думаю, всем понравится эта маленькая солонка 1869 года. На ней выгравирован шотландский чертополох»

«Я отхватила свою прелесть за бесценок. Меня до сих пор не покидает чувство, что кто-нибудь остановит меня и попросит доплатить»

«Набор бронзовых столовых приборов. Почувствовал, что выиграл в лотерею, когда заполучил его»

Черные сапоги с вышивкой

Кресло 1960 года. Замечательно сохранилось для вещи, сделанной в середине прошлого века

«Купил на распродаже 4 старинных стула»

«Я нашла винтажное платье ручной работы 70-х годов. Оно просто создано для меня!»

Стереоустановка 1960-х годов

«Купила на распродаже эту очень красивую траурную брошь в викторианском стиле»