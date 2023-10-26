15+ человек человек, чья визитная карточка — изюминка во внешности

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Сегодня модно отличаться от других, демонстрировать всем свои фишки. Например, разный цвет глаз, необычно гнущиеся пальцы, родимое пятно в форме морского конька. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, решивших продемонстрировать свои особенности.

«Я была девушкой только с педикюром. Я всегда стеснялась делать маникюр, мастерам было немного неудобно работать с моей рукой»

«У меня загнутый мизинец на ноге»

Надпись на татуировке: «Эта маленькая свинка пошла погулять?»

«Витилиго на моей ноге в форме сердечка»

«Два пальца на обеих моих ногах срослись»

«Веснушки есть даже у меня в глазу»

«Вот так я умею растопыривать пальцы»

«Моя родинка похожа на морского конька»

«Я родился без ногтя»

«У моей подруги три симметричные родинки»

«Я родился без мизинца правой руки»

«Я чувствую себя ходячим произведением искусства»

«Второй палец на ноге моей девушки больше большого»

«У моего мужа на бицепсе вена в форме сердца»



«Моя борода растет по спирали»

«Вот так у меня гнутся пальцы»

«Благодаря гетерохромии мои глаза голубые, зеленые и карие одновременно»