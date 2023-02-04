15+ человек, у которых найдется отличная история про опоздания
Если когда-нибудь увидите человека, который стыдливо переминается с ноги на ногу и начинает: «Понимаете, я задержался, потому что...», будьте готовы к тому, что за этим может последовать бомбическая история. А все потому, что банальные «проспал» и «опоздал на автобус» не всегда являются причиной опозданий. Иной раз с людьми происходят невероятные истории, которые достойны того, чтобы вы о них узнали. Давайте погружаться в водоворот удивительных жизненных событий, которые закрутили людей, просто шедших по своим делам. А в бонусе расскажем, что делать, если стрелки часов предательски быстро бегут вперед.
- У меня был босс, у которого был особый пунктик: если у вас была причина опоздания, которую он до этого никогда не слышал, то он давал целый выходной день. Просыпаюсь я однажды утром, откидываю матрас, а там все мокрое. Ясно, водяная кровать дала течь. Так оставить нельзя, иначе тут будет потоп, пока я на работе. Позвонил начальнику, оставил голосовуху, мол, так и так, опоздаю, вытащил матрас на улицу и отправился на работу. Босс меня увидел и такой: «Что ты тут делаешь? У тебя выходной, такой фигни я еще ни разу не слышал». Так что было весело, правда, пришлось спать на пустом каркасе несколько недель, прежде чем смог купить новый матрас, но это уже ерунда. © Samari Smith / Quora
- Чтобы доделать работу, мне пришлось заночевать в офисе. Деловая встреча была назначена тут же, в здании, на 8 утра. Просыпаюсь, а штанов нет. Пока искал их, опоздал. Оказалось, в запаре повесил их в шкаф и забыл. В итоге я опоздал на встречу, хотя все это время находился в офисе. © ford-the-river / Reddit
- Однажды я проснулся, отличный день, суббота. Сижу завтракаю, звонит менеджер и интересуется, с чего это я прохлаждаюсь и почему не позвонил. До меня начинает доходить: что-то не так. Оказывается, была пятница. Я давай метаться, в итоге работу пришлось доделывать в выходной. Теперь всегда проверяю, какой день, а то как будущее приснится.
Я намерен написать книгу о своем опыте под названием «Вздремнуть в будущее». © Ghost_Brain / Reddit
- Учусь в универе. Наш препод по математике — педант и категорически не терпит опозданий на лекции, особенно на первые пары. Валит тех, кто систематически опаздывает, поэтому я всегда ставлю будильник на час раньше в дни, когда математика первой парой. Как-то во сне приходит ко мне наш Игорь Иванович и говорит: «Спи, спи. Никуда не торопись! Я сегодня не приду». Проснулась, смотрю на часы и понимаю, что проспала. Вылетаю из дома, сажусь в такси, вижу СМС-сообщение от одногруппника: «Пару отменили, Иваныч заболел». © Подслушано / VK
- Папа взялся подвозить меня каждый день, но так получалось, что часто кто-то из нас по утру тормозил, поэтому я регулярно опаздывал на 1-й урок. Опоздунов у входа ловили и записывали в дневник замечание. После одного из таких случаев я в слезах позвонил отцу, и папа сказал, что, если он сам будет виноват в моем опоздании, обязательно зайдет со мной и отмажет меня. И вот этот день настал: мы вместе заходим в школьный холл, а учительница с порога выдает:
— Боже мой! Ваня! Иванов!
— Ирина Викторовна?!
— Иванов! Столько лет прошло, а ничего не меняется!
— Ирина Викторовна...
— Я так понимаю, что родителей тут вызывать бессмысленно.
Вечером, когда я вернулся домой, папа честно признался, что больше со мной в школу не зайдет ни при каких условиях. © Mit.ya / Pikabu
- Случай из моих школьных лет. Папа и мама, как всегда, с трудом, долго и интенсивно расталкивая, вытащили меня из царства сновидений. Я, зевнув, заверила их, что встану через минуточку. И вот я встаю, надеваю школьную форму, умываюсь, чищу зубы, беру портфель, и вдруг... до меня доносится мамин голос: «Уж из дома выходить через 5 минут, а она спит!» И я просыпаюсь... © Лариса Турсунова
- Молодая женщина из моей команды в офисе почти всегда опаздывала минут на 5–10, а тут задержалась аж на полчаса. И вот она приходит и серьезным тоном сообщает: «Извините, я опоздала. Но поймите, когда я собиралась сесть в автобус, то заметила голубя на обочине дороги. И все бы ничего, но его лапка застряла в кусочке пирога, и никто другой не удосужился помочь ему. Поэтому я подумала, что вам не очень понравится, если я оставлю его там, не так ли?» Я ничего не мог ей сказать, потому что дико смеялся. © Chris Moore / Quora
- Первый рабочий день в новом офисе. Станция метро та же самая, но новый офис находится в противоположной стороне. Выбежала из метро и бегу со всех ног на работу. Очнулась, только когда дернула ручку двери закрытого старого офиса. В объяснительной так и написала: «причина опоздания — ушла в старый офис по привычке». Поржали надо мной, конечно, дружно всем коллективом. © Подслушано / VK
- Тест по математике начался в 8 утра, проходит полчаса, приходит мой знакомый. После теста спрашиваю: «Чувак, почему так поздно пришел писать?» Ответ просто поразительный, самое нелепое оправдание опоздания на контрольную: «Ну, знаешь, я вообще ничего не знал, поэтому подумал, что надо хоть полчасика подготовиться». © Anonymous / Quora
- У нас тоже был треш, когда я учился в аспирантуре. Один студент пропустил первый день, но появился на второй. Профессор заметил, что студента не было, и начал:
— Эй вы, там! Я вижу, вас не было на первом занятии.
— Да, я, к сожалению, пропустил первый день.
— Я не могу позволить ученику посещать мои занятия, если он пропустит день. Это несправедливо ни по отношению к остальным ученикам, ни ко мне.
И добавляет с сарказмом:
— Ну и какое у вас оправдание?
— Рождение моего сына.
Весь класс начал аплодировать и поздравлять новоиспеченного отца. А профессор начал лекцию как ни в чем не бывало. Лучшее оправдание, которое я когда-либо слышал. © David Barder / Quora
- Когда мне было лет 18, с двоюродной сестрой мы познакомились с курсантами. Сходили несколько раз на дискотеки, сестра продолжила знакомство и потом вышла замуж. А мне один парень после дискотеки сказал, что сначала надо отучиться, сделать карьеру, а потом и девушку искать. Прошло 7 лет. Звонок в дверь. На пороге тот парень: «Я решил на тебе жениться». И в этот момент выходит муж с ребенком на руках и говорит: «Опоздал ты, парень». С мужем уже 30 лет, до сих пор прикалывается и всем рассказывает, какая я роковая женщина. © lieve / ADME
- Не спал нормально неделю. Было напряженное время, много дел. Сегодня опоздал на работу. И знаете, что я написал в объяснительной? «Извините за опоздание. Просто у меня работоспособность как у черепахи, которая мечтала стать черепашкой-ниндзя, но ее опередил Рафаэль, так что в ее жизни настал период экзистенциального кризиса». Пожалуй, пора поспать. © Палата № 6 / VK
- Со мной учился парень, который постоянно опаздывал на занятия. Профессор сказал ему: «Ты сможешь ответить только на вторую половину каждого вопроса на выпускном экзамене». Однажды он пришел раньше профессора. Аудитория была на 5-м этаже. Парень залез на подоконник, а студенты задернули шторы. Пришел профессор, огляделся, заметив, что нашего главного опоздальщика нет, и начал лекцию. Примерно через 15 минут раздается громкий стук в окно. Этот парень спускается с подоконника, вылезает из-за штор и с серьезными видом заявляет: «Извините, я опоздал, профессор. Было непросто добраться сюда». © John Ferguson / Quora
- Проспала на работу. Бегаю по квартире, собираюсь, задыхаюсь. Вызвала такси, побросала в сумку все нужное, не глядя закрыла и выбежала. Подгоняла водителя на каждом светофоре. Успела, ура! Раскрываю сумку, а оттуда на меня смотрят 2 желтых испуганных глаза моей кошки. По-моему, она офигела не меньше, чем я. © Палата № 6 / VK
- У меня в отделе сотрудница постоянно опаздывает. На работу к 8:00 — приходила в 8:20. Предложили сдвинуть график на полчаса. Стала приходить в 8:50. А тут звонит утром: «Я опоздаю на 15 минут». Сидим и думаем: она в 8:35 придет или в 9:05? Оказалось, в 8:47! © Badalamento / Pikabu
- В загс поехала в белом платье в крупный красный горох и красных босоножках. Прическу себе навертела сама. Такси задержалось и пришло такое, что я реально боялась туда садиться. На регистрацию опоздали, приехали в пустой загс, дежурная всплеснула руками и бросилась звонить регистраторше, которая уехала кого-то регистрировать на дому. Мы сидели в пустом и тихом загсе, смеялись над ситуацией. Вдруг приходит мужик, весь обвешанный фотоаппаратами.
— Вы кто?
— Да мы тут это... на собственную свадьбу опоздали.
— А я фотограф, забыл вот на работе кое-что, пришлось вернуться. А давайте я вас отсниму?
— А вдруг нас не зарегистрируют?
— Ну и что? Если не поругаетесь, новое заявление подадите. Зато память останется!
Мы пошли на фотоссесию, и снял он нас отлично. А там и регистраторша приехала. Отчитала нас за несерьезное отношение к браку, потом включила торжественную музыку, открыла зал и поженила нас за милую душу. © 22098 / Pikabu
- Подлинным шедевром следует считать объяснительную Людмилы, которая не лишена налета романтизма: «Я прихожу на работу все позже и позже, поскольку по утрам бегаю на стадионе с собакой, и при этом мы встречаем восход солнца, а солнце все позже и позже восходит. Так будет до 22 декабря. После чего я обязуюсь приходить на работу все раньше и раньше». © glbyh / Livejournal
- На работе ввели штрафы за опоздания. Проспала, начала быстро приводить себя в порядок, но понимала, что опаздываю и не успеваю приехать ровно в 9:00. Тогда набрала коллегу и попросила открыть ящик стола, немедленно достать косметичку и положить на рабочий стол, разложить канцелярию — создать иллюзию, что я уже пришла. А шефу сказать, что отлучилась в туалет. Вызвала такси, примчалась на работу и зашла тихонько, пока он не видел. Наш план сработал. Села на рабочее место, шеф как раз позвал меня обсудить годовой отчет. Об опоздании и не догадался, лишь попросил больше не краситься за рабочим столом. © Палата № 6 / VK
Бонус: как успокоиться, если не успеваешь на важную встречу
- Когда опаздываю на встречу или работу и приходится бежать, то всегда представляю себя Белым Кроликом из «Алисы в Стране чудес» и приговариваю: «Как я опаздываю, как опаздываю! Королева будет в ярости!» И это немного снижает напряг от опоздания и поднимает мне настроение. © Подслушано / VK
Известно, что люди делятся на тех, кто терпеть не может опаздывать, и тех, кто старается успеть, но всегда задерживается, сообщая миру: «Ну вот такой уж я». А вы из какой категории?