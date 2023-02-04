15+ человек, у которых найдется отличная история про опоздания

Если когда-нибудь увидите человека, который стыдливо переминается с ноги на ногу и начинает: «Понимаете, я задержался, потому что...», будьте готовы к тому, что за этим может последовать бомбическая история. А все потому, что банальные «проспал» и «опоздал на автобус» не всегда являются причиной опозданий. Иной раз с людьми происходят невероятные истории, которые достойны того, чтобы вы о них узнали. Давайте погружаться в водоворот удивительных жизненных событий, которые закрутили людей, просто шедших по своим делам. А в бонусе расскажем, что делать, если стрелки часов предательски быстро бегут вперед.