15+ читателей ADME рассказали свои истории из серии «Когда мозг включил автопилот»

Частенько наш мозг в знакомых, часто повторяющихся ситуациях отключается и переходит в автоматический режим. Это позволяет нам готовить, мыть посуду, принимать душ и совершенно не анализировать происходящее. Иногда это даже хорошо, но порой такие отключения происходят в самый неожиданный момент, так и появляются на свет забавные истории, о которых нам рассказали читатели ADME.