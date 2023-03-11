15+ читателей ADME рассказали свои истории из серии «Когда мозг включил автопилот»
Частенько наш мозг в знакомых, часто повторяющихся ситуациях отключается и переходит в автоматический режим. Это позволяет нам готовить, мыть посуду, принимать душ и совершенно не анализировать происходящее. Иногда это даже хорошо, но порой такие отключения происходят в самый неожиданный момент, так и появляются на свет забавные истории, о которых нам рассказали читатели ADME.
- Беременная, работаю из дома. Отрубился интернет, выскочила с кошельком и телефоном в интернет-кафе — на маршрутке одна остановка. Звонит подруга, я расплачиваюсь, выхожу. И тут смотрю, а в руках только кошелек! Я в истерике кричу подруге: «Телефон забыла в маршрутке!» Та не сообразила поначалу, тоже в панике: «А ты номер маршрутки запомнила?» В этот момент я перекладываю телефон к другому уху... и до нас доходит! © Dilyara Zaripova
- В темноте машинально пытаюсь использовать любой предмет в руках в качестве фонарика. Самой смешно, когда вижу, что «подсвечиваю» баночкой, которую ставлю в кладовку. © Victoria / ADME
- Вышла на остановке возле работы и только на светофоре вспомнила, что я уволилась и еду к подруге отмечать это счастливое событие. © Наталия Воднева
- Взяла мусор из дома, положила в нормальный пакет, уже в маршрутке поняла, что еду на работу с мусором в руках. В метро не в ту сторону села. Опомнилась только тогда, когда приехала на конечную. © DrDonna / ADME
- У меня не раз бывало, что я путала дежурные слова вежливости. Например, уходишь с работы и говоришь: «Всем спокойной ночи!» © Racoonzel / ADME
- Сколько раз путала приправы — я сосчитать не смогу. Однажды неловко вышло. Поженились, свекровь пришла к нам в гости. Я волновалась. Помню, что она любит много сахара, ну и положила одну ложку, вторую. Подумала и третью бухнула. Принесла, отхлебывает, и глаза у нее на лоб полезли! Оказывается, я от волнения соли ей набухала. И как вот убедить было, что не специально?! © Людмила Лисина-Прокопенко
- Мой самый памятный косяк — это когда я трижды ходил в магазин за молоком, яйцами и черным хлебом и все 3 раза приносил домой по одному батону белого хлеба. © Денис Гордеев / ADME
- Я однажды зазевалась и цапнула гамбургер прямо с упаковкой, весь соус мне на блузку брызнул, а мне еще в тот день надо было на собеседование идти. © Анна Семенова
- Получили новую квартиру, уже жили около полугода. Однажды пришла домой, хочу вставить ключ, а замок-то не наш. До этого на остановке минут 15 стояла, потом в автобусе ехала минут 20, и не пришло в голову, что не туда еду. Дошло черед несколько секунд, что приехала в старую квартиру. Новая квартира в противоположном направлении была. © Жаныл Дощанова
- Разгружая покупки, я частенько кладу в холодильник кошелек и телефон. Но у меня не возникает проблем с тем, чтобы их найти. А вот однажды отожгла действительно знатно. Пришла в подруге в гости, был дождливый день, у меня с собой был зонтик, который лежал в той же сумке, что и принесенные бутылки с напитками. И вот, загружая колу, сок и минералку в холодильник, я положила туда же зонтик. В холодильник. В чужом доме. И пошла в магазин за чем-то забытым. Звонит озадаченная подруга и спрашивает, зачем мне такой скоропортящийся зонтик. © Хозяйка старинных часов / ADME
- Я однажды на автомате стала убирать соринки и пух с пальто стоящей впереди на эскалаторе девушки. Она обернулась и посмотрела с удивлением, и только после этого до меня дошло... Извинилась, но было очень стыдно. © Ползучесть / ADME
- Вчера в состоянии «поднять — подняли, а разбудить забыли» мой мозг две мысли «нужно сварить кофе» и «нужно покормить кошку» соединил в одну, и я насыпала кофе в кошачью миску. © Рэн / ADME
- Муж мешок с шубами так вместо мусора в коридоре утром схватил. Я очень неплохо смотрелась в контейнере. © Людмила Мартынова
- Пакетик кошачьего корма я притащила с собой на работу вместо пакетика с «быстрой овсянкой» и очень эффектно достала его из сумки в обеденный перерыв. © Мария / ADME
- После трех лет протирания штанов дома сходила опять на тренировку. Память на лица у меня просто швах, поэтому на всякий случай всем остальным участникам соревнований представляюсь. Один из них: «Ага, я тебя помню!» Мой гениальный мозг радостно: «А я тебя нет!» Фейспалм пришел уже потом в раздевалке. © Бессмертное пони / ADME
- Я как-то нес 2 одинаковых пакета, в одной руке с мусором, в другой с вещами, ну и красиво так, с раскачки оба пакета синхронно метнул в мусорный бак, благо он был уже на половину забит, глубоко нырять не пришлось. © Иван Александрович
- Был у меня недавно случай. Ребенку 4 месяца, на работе корпоратив, а это был мой первый выход в свет. Здороваюсь со всеми, один коллега поворачивается, и тут у меня просто включился «мамский мозг». Смотрю, у парня щечки появились, подумала: «Молодец какой!» Ну я взяла и потрепала со словами: «Это у кого тут такие щечки». Потрепала я так 38-летнего мужика, ответственного за разработку на нашем проекте. Он ржал надо мной, когда через 20 минут после прихода я засобиралась домой: «Твои вообще знают, что ты на корпоративе? Или ты им сказала, что в туалет пошла, а сама сюда». © Elmira Assol / ADME
AdMe/Народное творчество/15+ читателей ADME рассказали свои истории из серии «Когда мозг включил автопилот»
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