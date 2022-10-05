15+ детей, у которых проницательность прокачана на максимум
Порой малыши бывают очень проницательны, а их внимательный, цепкий взгляд иногда подмечает такие вещи, которым взрослые совершенно не придают значения. Мы обратились к историям от пользователей сети, предоставившим доказательства того, что детский котелок, оказывается, очень круто варит.
- Работаю в детском саду. Укладываю 5-летнего мальчика, он говорит, что собирается жениться на Ане. А я знаю, что ему всегда нравилась другая девочка, поэтому спросила, почему же так. А он: «Понимаете, лучше быть с девочкой, которая играет со мной в одни игры, отдает свои конфеты и нравится моей маме, чем с той, которая красивая, но никогда не будет играть со мной в роботов и сама съест все мои конфеты». И тут я поняла, что некоторые дети умнее меня. © oseledich / Pikabu
- Дочке моего друга делали прическу. Пока ее расчесывали, она пожаловалась, что ей больно. Мать сказала: «Не волнуйся, это скоро пройдет». Девочка вздохнула и сказала: «Я знаю. Красота — это боль». © unknown author / Reddit
- Забираю дочку из детского сада и, как обычно, спрашиваю: «Как дела, чему ты сегодня научилась, с кем играла?» И тут она, глядя в окно, прямо посреди моего вопроса выдает: «Мама, давай поиграем в молчанку». © username_error1 / Reddit
- Сыну 4, познакомился со Златой, по рассказам бабушки, бегают босиком вместе, лазят везде. Приходим на детскую площадку, вижу какую-то девочку, спрашиваю: «Это Злата, о которой ты рассказывал?» Девочка нас услышала и, шаркая ножкой, говорит: «Я Катя, но немножечко могу побыть Златой». © Jan.in / Pikabu
- Мой 5-летний сын как-то выдал: «Когда я вырасту, ты мне больше не понадобишься». © afarkas2222 / Reddit
- Жена напекла тарелку печенек, сын пошел торговать, принес деньги и — внимание — всю выпечку. На вопрос, почему не продал, ответил: «Деньги брал, а вкусняшки не отдавал». © oseledich / Pikabu
- Сын сегодня сказал, что папам нельзя сладкое, ведь самое сладкое у них уже есть — это дети. Интересно, это с нами космос через них разговаривает? © stuk_so_dna / Twitter
- Однажды папа спросил моего 8-летнего племянника: «Если бы ты мог выбрать, кем бы ты хотел быть — умным, красивым или богатым?» Он задумался на секунду и выдал: «Богатым. Два других условия уже выполнены». © ************ / Reddit
- Я нянчилась с 5-летней девочкой, у которой был игрушечный скотный двор с сараем и животными. Она играла с курицей и говорила: «Му-у-у». Я спросила, почему ее курица мычит, на что она мне гениально ответила: «Это пластиковая курица, она может говорить все, что ей хочется». © punk_***_ / Reddit
- Муж — предприниматель и дома часто работает с ноутбука. Я сижу в декрете. Ребенок уже ходит в младшую группу в садике. Очень любознательный и с удовольствием наблюдает за тем, как я веду домашние дела. Недавно сидим за столом на кухне, ужинаем, он выдает: «Да уж, пап, ты бы не бегал от мамы, а помог ей. А то она только в этом доме работает, а ты постоянно мультики смотришь». И продолжил жевать пюрешку. © Палата № 6 / VK
- Мы ужинали с 6-летней дочерью. Она перегнулась через стол, взяла салфетку и опрокинула свой стакан — сок был просто повсюду. Я немного пожурил ее, а потом начал вытирать все бумажными полотенцами. Она помолчала минуту, потом посмотрела мне в глаза и совершенно серьезно сказала: «О, не сердись, папа, я всего лишь ребенок». © charliehustles / Reddit
- Сын, собираясь утром в садик, изрек: «И почему выходные не каждый день?» Устами младенца, как говорится... © Aristobia / Twitter
- Мой младший брат однажды спросил: «Зачем нам вилки, если у нас есть руки?» Честно говоря, я даже не нашелся что ответить. © lil_gif / Reddit
- Меня на днях 5-летняя дочь в процессе разговора на детско-семейные темы озадачила вопросом: «Мама, а как найти хорошего мужика?» Порылась в памяти на предмет всех своих прошлых отношений, вспомнила историю знакомства с мужем. Понимаю, что на этом месте должен прозвучать мудрый совет, поэтому решила: лучше я промолчу. Умеют же дети поставить в тупик. © SeiSei / Pikabu
- Я всегда знала, что мой сын взрослый не по годам. Но когда на утреннике в детском саду он выдал со сцены: «Пацаны, да развод это все, я у бати в гараже видел бороду Деда Мороза», я поняла насколько. © Палата № 6 / VK
- Когда моему брату было около 4 лет, мама застала его утром на кухне, всего перемазанного шоколадом. Она спросила: «Сколько шоколада ты съел?» На что он спокойно ответил: «Достаточно». © jeepislove / Reddit
- Сына приучаем к вежливости с детства. Он всегда гостям в коридор выносит тапочки. А тут собралось 11 человек. Сын их всех увидел, аж глаза выпучил. Троим тапочки подал, оглядел оставшихся, махнул рукой, встал перед матерью и грозно выдал: «Женщина, остепенись, мы не можем обслуживать столько народа!» © Палата № 6 / VK
А какие мудрые изречения ваших малышей можно смело оформлять в рамку и вешать на стену?
AdMe/Народное творчество/15+ детей, у которых проницательность прокачана на максимум
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