15+ девушек так навострились делать себе макияж, что профессиональные визажисты позавидуют

Не только профессиональные визажисты умеют круто наносить макияж, многие девушки с легкостью и сами справляются с этой задачей. Информацию о том, как это правильно делать, в два счета можно найти в интернете. Немного практики, и — вуаля! — вы выглядите как с обложки глянцевого журнала.

Глаза под цвет радужной форели

«Мне пришло в голову нарисовать крылья бабочки»

«Один из моих любимых макияжей»

«Пыталась подобрать макияж к моему свитеру!»

Сладкий попкорн!

Красные розы

«Покрасила волосы в новый цвет и решила сделать макияж в тон»

«Сделала макияж своей сестре»

«Сегодня сделала действительно классную подводку для глаз, горжусь тем, что получилось!»

«Подобрала макияж к ногтям, это оттенок, которым я раньше не пользовалась»

Макияж, вдохновленный жуками

Макияж под цвет коровки или далматинца

Новый образ, как вам?

Осенний макияж

«Сделала веселенький макияж на выходные»

Желтые бабочки

Образ «Неоновый клоун»

«Я учусь на профессионального визажиста»

Круто, выглядит фантастически, если присмотреться, можно увидеть даже поры на коже. И это не фотошоп. © hollypistachio / Reddit

