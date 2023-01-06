15+ фишек в одежде, которые делают наши вещи уникальными
У производителей одежды свои приколы — дизайнеры постоянно соревнуются друг с другом в оригинальности: вшивают все эти потайные молнии, кармашки, бирки с забавными посланиями. Они так умело научились их маскировать, что о существовании некоторых владельцы вещей даже не догадываются, а неожиданно находят их только спустя время после покупки. Мы обратились к фотографиям пользователей сети, которые неожиданно для себя открыли фишки от производителя.
«В моей куртке есть дырочка, через которую можно смотреть время»
«У моей куртки есть запасная пуговица»
Надпись на кармашке: «Запасная пуговица»
«Только что заметил, что в пряжку рюкзака встроен свисток»
У этого галстука есть встроенная салфетка из микрофибры для чистки экрана телефона
Куртка со встроенными очками
«У моей ветровки есть небольшие карманы на запястьях, куда убираются варежки»
«Потайные молнии в моих шортах, о которых я даже не подозревал»
К рубашке пришита салфетка из микрофибры для протирания очков
«В моей куртке предусмотрены вентиляционные отверстия»
В мотоциклетную куртку вшит медальон святого Христофора — покровителя путешественников
Собачка на молнии этой куртки — с 2 сторон
«В моей винтажной куртке cразу 2 кармана для телефона»
В этой куртке есть компас на молнии
«На бирке куртки моего ребенка есть место для имен 3 владельцев»
«В пряжку моего ремня встроена открывашка»
«На моих носках есть маркировка „правый“ и „левый“»
«На пуловере моего папы есть инструкция, в которой прописаны последствия хорошего и плохого ухода за вещью»
«Надпись на инструкции: „Для правильного ухода: машинная стирка в холодной воде, бережная сушка, не рекомендована глажка. Для неправильного ухода: замачивать в луже перед машиной и сушить на багажнике машины“».
А вы когда-нибудь неожиданно обнаруживали пасхалки от производителя или всегда досконально изучаете все скрытые молнии и потайные кармашки в новой вещи?