15+ фото от врачей, которым достаются самые драгоценные и самые пушистые пациенты
Ветеринары — люди с огромным сердцем, в котором найдется местечко для всех: котенка, щенка, крохотного цыпленка. Они на задумываясь придут на помощь животному, а если надо, то с радостью приютят у себя дома четвероного пациента. Мы решили показать вам, какими событиями наполнены будни ветеринаров: чему они радуются, чем гордятся и что празднуют.
«Вот почему нам с коллегой нельзя обедать вместе: мы начинаем обнимать цыплят!»
«Большинство людей в своем столе хранят канцелярские принадлежности, а вот я там держу спящего шпица»
«Съел игрушку и чувствует себя превосходно — придется делать рентген»
«Присматриваем за этим раздражительным котом»
«Торт, который мой ветеринар сделал для нас — своих ассистентов!»
«Мое первое кесарево сечение прошло успешно!»
Она злится, когда с нее спадает одеяло, и мяукает, пока кто-нибудь ее снова не укроет
У этого кота из клиники есть рубашка, и он никому не позволяет ее снять
Рабочие будни
«Вот и все, уже не больно. Брали из лапки кровь на анализ»
«Привели щенка, который странно ходил. Вот что мы обнаружили на рентгене»
Сбежал из переноски и начал карабкаться по стенам
«Это наконец-то случилось: я забрал домой кота с работы»
«Эта милая девочка пришла с укусом змеи. Она оставалась такой счастливой все время, хотя ей было очень больно!»
Немного сертифицированной милоты
«Приютили бездомных котят»
- Ржу не могу, мне кажется, что я его слышу. © shesabiter / Reddit
«Я сделала печенье для коллег!»
«Вот чем мы занимаемся в День ветеринарного работника»
«Лучшая награда для меня — это когда пациент снова начинает есть самостоятельно»
А как вы считаете, работа ветеринара — это призвание?
Фото на превью AdNew893 / Reddit
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