15+ фото от врачей, которым достаются самые драгоценные и самые пушистые пациенты

Ветеринары — люди с огромным сердцем, в котором найдется местечко для всех: котенка, щенка, крохотного цыпленка. Они на задумываясь придут на помощь животному, а если надо, то с радостью приютят у себя дома четвероного пациента. Мы решили показать вам, какими событиями наполнены будни ветеринаров: чему они радуются, чем гордятся и что празднуют.

«Вот почему нам с коллегой нельзя обедать вместе: мы начинаем обнимать цыплят!»

«Большинство людей в своем столе хранят канцелярские принадлежности, а вот я там держу спящего шпица»

«Съел игрушку и чувствует себя превосходно — придется делать рентген»

«Присматриваем за этим раздражительным котом»

«Торт, который мой ветеринар сделал для нас — своих ассистентов!»

«Мое первое кесарево сечение прошло успешно!»

Она злится, когда с нее спадает одеяло, и мяукает, пока кто-нибудь ее снова не укроет

У этого кота из клиники есть рубашка, и он никому не позволяет ее снять

Рабочие будни

«Вот и все, уже не больно. Брали из лапки кровь на анализ»

«Привели щенка, который странно ходил. Вот что мы обнаружили на рентгене»



Сбежал из переноски и начал карабкаться по стенам

«Это наконец-то случилось: я забрал домой кота с работы»

«Эта милая девочка пришла с укусом змеи. Она оставалась такой счастливой все время, хотя ей было очень больно!»

Немного сертифицированной милоты

«Приютили бездомных котят»

Ржу не могу, мне кажется, что я его слышу. © shesabiter / Reddit



«Я сделала печенье для коллег!»

«Вот чем мы занимаемся в День ветеринарного работника»

«Лучшая награда для меня — это когда пациент снова начинает есть самостоятельно»