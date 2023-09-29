15+ хитрецов, находчивости и смекалке которых можно только позавидовать

Наверняка у вас есть родственники или приятели, которые умеют быстро найти выход из любой сложной ситуации или превращают повседневные дела в развлечение. Они знают, как быстро проснуться по утрам, легко накручивают шикарные локоны в домашних условиях и нестандартно заводят новые знакомства. Именно так и поступают герои этой статьи, и складывается ощущение, что кое-какие из их лайфхаков нам тоже стоит взять на заметку.

У входа в магазин девушка подворачивает ногу и, вскрикнув, начинает оседать. Я понимаю, что сама могу ее поднять, кидаюсь к ней, а она на меня шипит и зло смотрит. Стою, открыв рот, и тут до меня доходит. Оборачиваюсь и хватаю из проходящих мимо парней того, что помодней или покрасивей, а потом подталкиваю к девушке с просьбой помочь. И тут она мне слегка кивнула. Я даже обалдела, честно говоря. © Подслушано / Ideer

Я нашел временное решение для починки сломанной оправы очков. Если винт потерялся и дужка отвалилась, вы можете использовать зубочистку. Просто вставьте ее в отверстие для винта и отломите торчащую часть. Я уже давно починил свои очки таким образом, и зубочистка до сих пор держится. © electrictownkid / Reddit

Моя кошка обожала топтаться по клавиатуре, когда я работаю за компом. И как-то неловко было ее прогонять, рука не поднималась. Так вот теперь я подсовываю ей большой калькулятор. Все довольны — она занимается какими-то своими кошачьими вычислениями, а я без помех работаю. Причем, что интересно, без моего присутствия клавиатура или калькулятор никакого интереса у нее не вызывают. © ELSceleto / Pikabu

Если проснулась посреди ночи и не могу опять заснуть, мысленно себе говорю: «Вставай уже, все равно не спишь, иди что-нибудь полезное сделай. И тут организм такой: «Это что, надо вылезать из теплой кроватки, из-под мягкого одеялка? Нетушки, спать-спать-спать». © Bellagiornata / Pikabu

40 лет назад я выбросил все свои цветные носки и купил 12 одинаковых черных пар одной марки. Когда они изнашиваются, я выбрасываю их все и покупаю еще 12. Из бонусов — экономия времени и никакой сортировки по парам. Просто беру два любых носка и не заморачиваюсь. © Richard D. Faber / Quora

У меня свой бизнес. Когда я задерживаюсь допоздна на работе, то перед тем, как отправиться домой, я пару раз пшикаю на себя духами. Странно, но после этого я практически сразу чувствую себя отдохнувшей. Мне кажется, что запах собственного тела в конце дня, будто бы отягощает наше сознание. А еще теперь от меня приятно пахнет, когда мой мужчина встречает меня дома. © LieInternational3741 / Reddit

Я человек, который спросонья отключает утренний будильник. Потом ношусь, как ужаленная, в попытках собраться за три минуты. Открыла для себя лайфхак. Вместо будильника записала свой строгий голос, который говорит: «Через столько-то минут надо на работу или в аэропорт». Сразу просыпаюсь, и желания отключить звук и завалиться полежать не возникает. © Подслушано / Ideer

У нас на даче большая открытая веранда, а на ней стоят скамья и стол. Во время прошлого летнего сезона я заколебалась птичий помет убирать. Пока нас на даче не было, они умудрялись пометить все — скамейку, стол, перила. Оттирать засохший помет — то еще удовольствие. А в начале этого лета я посадила на стол вот такую красавицу из магазина, где продаются всякие фигурки для сада. И она прекрасно охраняла всю нашу веранду от пернатых паразитов. © mishkamasha / Pikabu

Если новые кроссовки скрипят на ходу, я вытаскиваю стельку и насыпаю под нее детскую присыпку. Потом активно двигаюсь в этой обуви. Через пару минут скрип пропадает. © TodayNo6531 / Reddit

У меня есть простой способ встать с постели. Представьте, что вы полусонный. Вам нужно всего лишь еще 15 минут сна, но в глубине души вы знаете, что уже пора подниматься. Тем не менее, вы не можете убедить остальную часть вашего тела сделать это. И вот что вам следует сделать: запустите в голове обратный отсчет от 10 до 0. При достижении нуля вам захочется встать с кровати. У меня этот прием не сработал всего один раз, когда я задремал во время обратного отсчета. © Sriraman Madhavan / Quora

Нашел способ избегать ссор со своей девушкой. Когда мы начинаем ругаться, стоя друг напротив друга, и тон переходит на повышенный, я тут же становлюсь рядом с ней. Сначала она недоуменно смотрела на меня, а сейчас мы оба привыкли таким образом обсуждать все неприятные моменты. Просто встаем рядом и смотрим в одну сторону перед собой. Благодаря этому способу мы избегаем негатива и приходим к компромиссу. © Подслушано / Ideer

Я как-то пару раз испытывала на себе известный метод «спать на носках». Накручиваешь волосы на чистые носки и ложишься спать. Так вот, никакие бигуди любых размеров и моделей, никакие плойки не давали лично мне таких обалденных локонов, как носки. Но я довольно ленива, меня хватило только на пару раз. Да и спать на носках хоть и вполне мягко и удобно, но не эстетично, когда находишься в кровати не одна. © Тата / ADME

Каждый раз, когда в стиральной машине обнаруживается одинокий носок, я отправляю его в эту коробку в надежде однажды найти ему пару.

Когда совсем заканчиваются идеи, что приготовить на всю семью быстро, сытно и вкусно, я иду в магазин и направляюсь к полкам с приправами. Выбираю один из рецептов на пакетике и покупаю продукты по списку из него. Очень выручает. © clubnika1992 / Pikabu

С мая по октябрь я работаю с практически халявным проживанием и питанием в красивой курортной местности. После этого у меня остается достаточно денег, чтобы не работать и комфортно жить всю вторую половину года. © rougekhmero / Reddit

Я создаю программное обеспечение. Как-то раз у меня были клиенты из руководства одной из школ, которые фактически поощряли детей списывать домашнее задание. Они предлагали им публиковать свои готовые домашки в онлайн-классе, где каждый мог проверять работы на наличие ошибок и оставлять отзывы. Результат? Дети стали лучше учиться, научились сотрудничать и исправлять свои ошибки. © Scott Welch / Quora

Муж безбожно храпит. Разбудить его иногда нереально, когда зову по имени, он тоже не просыпается. Даже не спрашивайте, каким путем мы это выяснили, но теперь, если он мучает меня своим храпом, я просто громко произношу: «Гуси!» — и он, не просыпаясь, замолкает на всю ночь. Просто идеально! © Подслушано / Ideer