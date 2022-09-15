15 историй из салона красоты, от которых хочется воскликнуть: «И вы им еще деньги за это заплатили?»

Может, это и глупо, но из-за криво подстриженной челки мы можем рыдать в подушку. Что уж говорить о ситуациях, когда «мастера» делают маникюр, с которым стыдно в люди выходить. Увы, такие случаи не редкость. Как хорошо, что волосы и ногти довольно быстро отрастают.

Мы в ADME прошерстили интернет в поисках историй от бедолаг, которым не повезло нарваться на шарлатанов в индустрии красоты. Мы очень им сочувствуем и восхищаемся тем, что девушки нашли силы рассказать о провале.

Сделала асимметричную стрижку и обалдела от неземной красоты. Я стала получаться на фото, я делала селфи на каждом шагу. Но захотелось мне срезать прядку над ушком, поторопилась и пошла в парикмахерскую у дома. Мне сказали, что нужно подровнять (недели 2 уже прошло), и я дала согласие. В итоге это была новая стрижка, которая мне абсолютно не шла. И вот я снова на фото уродина, я снова не люблю зеркала. Я рыдала у мужа на плече. © Чёрная Жемчужина / ADME

Раньше мне всегда ровняли кончики дома, но к выпускному я решила сходить в салон. Друзья посоветовали стрижку каскад: по плечам короче, но с сохранением основной длины. Сижу в кресле парикмахера, и вдруг она выдает фразу: «Ох, как же тебе было сложно ухаживать за длинными волосами». Бац! А она мне все волосы по плечи обрезала! Хозяин салона потом долго извинялся, а толку? Прошло 15 лет, а я все еще боюсь ходить в салоны. © Sangeeta / Quora

Так выглядит работа «профессионала»

Они с вас еще $ 50 взяли? Позорище! Я любитель, но и то сделала бы лучше. © sbwboi / Reddit

Мне было 17. В городе открылся модный салон, и мне, конечно же, захотелось туда попасть. Позвонила, узнала стоимость стрижки, сама накопила деньги и записалась. Парикмахер подстриг меня прямо как на картинке, что я показала. Идеально! Подхожу к администратору расплачиваться, а она мне выкатывает сумму в 3 раза больше оговоренной. Я растерянно: «Как так-то?» Она: «Ну так еще мытье, сушка, укладка». А денег больше у меня не было, стою сдерживаю слезы. Тетка орала на меня так, что слышал весь салон. В итоге меня просто выгнали, это было ужасно. © Lisa Newall / Quora

Я мечтала о спиральной химии и о красивых рыжих локонах. Мне сожгли все: волосы были как мочалка с парика клоуна. Мне нужно было выходить замуж. Соседка сделала великую прическу типа «гнездо глухаря». Хорошо, что платье было короткое и ноги мои выглядели просто потрясающе. Это хоть немного отвлекает от головы на фотографиях. Это сейчас уже можно поржать, тогда было не до смеха. © Tanya Gorbachev / ADME

«Вот посмотрите-ка, это мне на свадьбу сделали такой профессиональный макияж. Пошла и смыла его на фиг»

Подруга впервые пошла делать шеллак. На 2-й день он стал облезать. Это было ожидаемо, потому что она пошла в какой-то стремный салон с подозрительно низкой ценой.

У мамы кудрявые волосы, которые не так-то легко подстричь. Она ходила к проверенному мастеру, но тут решила сходить в парикмахерскую за углом. Там работала какая-то тетка, не имеющая даже диплома с курсов. Она просто взяла вытянула ей рукой все волосы и отрезала по прямой линии концы. Когда голова высохла, у мамы вместо красивой укладки, с которой она пришла в так называемый салон, был в прямом смысле одуванчик.

«Тьфу, это не то, что я просила. Я выбрала № 7, а вот результат. А ведь я на свой день рождения так хотела что-то яркое и веселое!»

Нашла мастера по бровям с тонной положительных отзывов. Договорились, что прямо чуть-чуть внизу уберет и все. Чувствую, что дергает долго и много. Думаю, ладно, это, наверное, «пушной» волос просто, который не особо заметен. В итоге девушка выщипала мне одну бровь и показывает в зеркало. Я смотрю, а там нет аж 1/3 толщины! Но не оставлять же вторую бровь шире? Пусть хотя бы симметрично тонкими будут. Я надеялась, что брови у меня, как всегда, через 2–3 недели отрастут и это позорище исчезнет. Но нет! Впервые в жизни у меня брови не могли отрасти полгода!

Я была в 8-м классе. Сказала парикмахерше отрезать 5 см. А она запустила пальцы в мои волосы, отступила 5 см от головы и как резанула! Отстригла мне прядь выше плеч. А у меня были волосы по попу! В итоге — каре. Я рыдала в подушку несколько недель. С тех пор в парикмахерскую ни ногой. © Samantha Kannan / Quora

Подруга открыла салон, я по-дружески решила ее поддержать. У меня густые черные волосы, никогда с ними не экспериментировала, ну и подруга предложила осветлить несколько прядей. Окей. Она нанесла осветлитель, а потом начала жаловаться на мужа. Долго говорила. Чувствую, мой скальп горит, а она говорит: «Да все норм, жди». «Нет уж, — говорю, — смывай». Она быстренько все смыла, смотрюсь в зеркало, а волосы стали желтыми и торчат как солома. Я была похожа на пугало. Молча заплатила и ушла. Волосы потом пришлось остричь, ну а салон ее через 3 месяца закрылся. © Sandra Bard / Quora

Вот такой френч сделали девушке на свадьбу: из-под белого лака кое-где виден натуральный цвет ногтей

Пошла к новому мастеру красить брови. Поспала ночь, умылась вечером, умылась утром, и... и краска слезла с меня пятнами! Более того, нижний контур оказался не просто прокрашен криво, но и выщипан тоже! В итоге я получила буквально волнистые брови. Это был кошмар, конечно.

Сестре делали прическу на выпускной. В какой-то момент у парикмахерши стали безумными глаза, она ойкнула. Но сестра тогда не обратила внимания на это. Отгуляла выпускной, разбирает прическу, а у нее спалена прядь. Буквально сожжена, будто зажигалкой проводили. Мы побежали в парикмахерскую скандалить. А они нам в ответ: «Ну вы же в конце визита тогда сказали, что все нормально». Ну конечно, нормально, ведь сожженную прядь они спрятали в прическе!