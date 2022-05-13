15+ изюминок в одежде, которыми хочется гордиться и всем показывать
Производители одежды, обуви, аксессуаров всеми силами стараются привлечь покупателей, без устали совершенствуя свой дизайн. Сегодня вещь должна быть не только красивой, удобной, но и иметь конкурентные преимущества. Например, дополнительные карманы, функциональные молнии или просто какие-то крутые фишки, которые выгодно отличали бы ее от остальных товаров на полке магазина.
Мы в AdMe.ru обожаем рассматривать фотографии от пользователей сети, которые демонстрируют изюминки, добавляющие их вещам крутизны.
«В мою куртку встроены митенки»
В этих джинсах имеется дополнительный карман
«На моих шортах вышито мотивационное послание»
Надпись на этикетке: «Ты не одинок».
«На карманах моих джинсов нарисована карта»
«У моих носков 2 половинки картинки»
«Cобачки на моем чехле от ракеток для настольного тенниса — это крошечные ракетки»
«У моей куртки есть водонепроницаемый карман, а еще микрофибра для чистки очков»
«В мои новые легинсы встроены носки»
«Во внутреннем кармане моих зимних штанов начала 2000-х есть отделение под телефон»
«У этого парня внутри куртки вышита полоска комиксов»
В этих туфлях есть потайные карманы
«У этой куртки 2 собачки, которые отлично работают, благодаря чему она не сбивается в комок, когда сидишь»
«У меня в брюках есть кармашек для таблеток»
«На моих носках есть маркировка „правый“ и „левый“»
В этих перчатках есть карман для ключа
«Комбинезон моей жены умеет делать вот так. Когда она застегивает молнию до самого верха, значит, к ней сейчас лучше не подходить»
А вы бы каких фишек добавили в свою любимую одежду?
AdMe/Народное творчество/15+ изюминок в одежде, которыми хочется гордиться и всем показывать
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