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15+ изюминок в одежде, которыми хочется гордиться и всем показывать

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Производители одежды, обуви, аксессуаров всеми силами стараются привлечь покупателей, без устали совершенствуя свой дизайн. Сегодня вещь должна быть не только красивой, удобной, но и иметь конкурентные преимущества. Например, дополнительные карманы, функциональные молнии или просто какие-то крутые фишки, которые выгодно отличали бы ее от остальных товаров на полке магазина.

Мы в AdMe.ru обожаем рассматривать фотографии от пользователей сети, которые демонстрируют изюминки, добавляющие их вещам крутизны.

«В мою куртку встроены митенки»

В этих джинсах имеется дополнительный карман

«На моих шортах вышито мотивационное послание»

Надпись на этикетке: «Ты не одинок».

«На карманах моих джинсов нарисована карта»

«У моих носков 2 половинки картинки»

«Cобачки на моем чехле от ракеток для настольного тенниса — это крошечные ракетки»

«У моей куртки есть водонепроницаемый карман, а еще микрофибра для чистки очков»

«В мои новые легинсы встроены носки»

«Во внутреннем кармане моих зимних штанов начала 2000-х есть отделение под телефон»

«У этого парня внутри куртки вышита полоска комиксов»

В этих туфлях есть потайные карманы

«У этой куртки 2 собачки, которые отлично работают, благодаря чему она не сбивается в комок, когда сидишь»

«У меня в брюках есть кармашек для таблеток»

«На моих носках есть маркировка „правый“ и „левый“»

В этих перчатках есть карман для ключа

«Комбинезон моей жены умеет делать вот так. Когда она застегивает молнию до самого верха, значит, к ней сейчас лучше не подходить»

А вы бы каких фишек добавили в свою любимую одежду?

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AdMe/Народное творчество/15+ изюминок в одежде, которыми хочется гордиться и всем показывать
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