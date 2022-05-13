15+ изюминок в одежде, которыми хочется гордиться и всем показывать

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Производители одежды, обуви, аксессуаров всеми силами стараются привлечь покупателей, без устали совершенствуя свой дизайн. Сегодня вещь должна быть не только красивой, удобной, но и иметь конкурентные преимущества. Например, дополнительные карманы, функциональные молнии или просто какие-то крутые фишки, которые выгодно отличали бы ее от остальных товаров на полке магазина.

Мы в AdMe.ru обожаем рассматривать фотографии от пользователей сети, которые демонстрируют изюминки, добавляющие их вещам крутизны.

«В мою куртку встроены митенки»

В этих джинсах имеется дополнительный карман

«На моих шортах вышито мотивационное послание»

Надпись на этикетке: «Ты не одинок».

«На карманах моих джинсов нарисована карта»

«У моих носков 2 половинки картинки»

«Cобачки на моем чехле от ракеток для настольного тенниса — это крошечные ракетки»

«У моей куртки есть водонепроницаемый карман, а еще микрофибра для чистки очков»

«В мои новые легинсы встроены носки»

«Во внутреннем кармане моих зимних штанов начала 2000-х есть отделение под телефон»

«У этого парня внутри куртки вышита полоска комиксов»

В этих туфлях есть потайные карманы

«У этой куртки 2 собачки, которые отлично работают, благодаря чему она не сбивается в комок, когда сидишь»

«У меня в брюках есть кармашек для таблеток»

«На моих носках есть маркировка „правый“ и „левый“»

В этих перчатках есть карман для ключа

«Комбинезон моей жены умеет делать вот так. Когда она застегивает молнию до самого верха, значит, к ней сейчас лучше не подходить»