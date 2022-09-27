15+ кондитеров, которые еще не настоящие волшебники на кухне, но очень стараются
Кондитеры-любители пекут для души, им нет нужды соблюдать строгие пропорции и четко следовать рецепту. А значит, можно дать волю фантазии и без оглядки экспериментировать и творить на радость домашним. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые решили похвастаться своими кулинарными шедеврами.
«Вот такой торт испекла моя тетя-самоучка на день рождения бабушки»
«Я сделала себе торт ко дню рождения!»
«Мой первый 3D-торт! Приготовили на 9-летие моего сына. Ему нравится»
«Очень горжусь своим творением»
«Торт из кабачков с глазурью из сливочного сыра. Земля — это крошки печенья, грядка из помадки, а овощи — марципан»
«Вот такое чудо испекла мне любимая жена на день рождения. Семь часов упорной работы, я помогал как мог»
Чизкейк с маракуйей и манго
«Моя сестра получила диплом акушерки, поэтому я испекла ей такой торт!»
«Торт для фанатов AC/DC. Моя девушка знала, чем угодить в день рождения»
«Испекла печенье»
«Сделала торт на детскую вечеринку»
«Cделала торт „Викторианская готика“ на день рождения подруги. Красный бархат с глазурью из сливочного сыра»
«Испекла эльфийский хлеб как во „Властелине колец“»
- Ну и как, одном куском можно наесться на целый день? © lun56 / Pikabu
- Не знаю, я уже три слопала. © CutHere / Pikabu
Самая вкусная нора хоббита
«Испекла мужу на день рождения»
Надпись на торте: «Ты в возрасте».
«Практикуюсь в свадебной тематике»
«Я сделала торт в виде ленивца на день рождения моей сестры»
А у вас удаются кулинарные эксперименты с выпечкой или предпочитаете за тортиками и пирогами отправляться в магазин?
Фото на превью CutHere / Pikabu
AdMe/Народное творчество/15+ кондитеров, которые еще не настоящие волшебники на кухне, но очень стараются
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