15+ кондитеров, которые еще не настоящие волшебники на кухне, но очень стараются

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Кондитеры-любители пекут для души, им нет нужды соблюдать строгие пропорции и четко следовать рецепту. А значит, можно дать волю фантазии и без оглядки экспериментировать и творить на радость домашним. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые решили похвастаться своими кулинарными шедеврами.

«Вот такой торт испекла моя тетя-самоучка на день рождения бабушки»

«Я сделала себе торт ко дню рождения!»

«Мой первый 3D-торт! Приготовили на 9-летие моего сына. Ему нравится»

«Очень горжусь своим творением»

«Торт из кабачков с глазурью из сливочного сыра. Земля — это крошки печенья, грядка из помадки, а овощи — марципан»

«Вот такое чудо испекла мне любимая жена на день рождения. Семь часов упорной работы, я помогал как мог»

Чизкейк с маракуйей и манго

«Моя сестра получила диплом акушерки, поэтому я испекла ей такой торт!»

«Торт для фанатов AC/DC⁠⁠. Моя девушка знала, чем угодить в день рождения»

«Испекла печенье»

«Сделала торт на детскую вечеринку»

«Cделала торт „Викторианская готика“ на день рождения подруги. Красный бархат с глазурью из сливочного сыра»

«Испекла эльфийский хлеб как во „Властелине колец“»

Ну и как, одном куском можно наесться на целый день? © lun56 / Pikabu

Не знаю, я уже три слопала. © CutHere / Pikabu



Самая вкусная нора хоббита

«Испекла мужу на день рождения»

Надпись на торте: «Ты в возрасте».

«Практикуюсь в свадебной тематике»

«Я сделала торт в виде ленивца на день рождения моей сестры»