15+ малышат, чьи проделки могли бы сопровождаться аплодисментами и смехом за кадром

Если бы вместе с детьми прилагалась инструкция по их воспитанию, то, наверное, несколько сотен страниц в ней было бы посвящено их проказам. Хорошо, что есть фотографии: когда они вырастут и станут серьезными дядями и тетями, папам и мамам будет чем их удивить. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые не устают фиксировать проказы своих карапузов.

История в 2 картинках

Помогает маме убрать молоко, которое сама же специально пролила

«Сын принес мне свою палочку для мыльных пузырей, я присмотрелся, а в ней плавает брокколи. Он никогда ее не ел»

«Мой ребенок пытается высушить волосы феном и упорно отказывается от помощи»

«Прятки с моим 2-леткой»

Натюрморт «Брошенное яблоко»

«2-летняя дочь купает папин ноутбук в воде с мылом, потому что он „слишком грязный“»

А какие странные штуки ваши дети прячут на елке?

«Пап, я что-то больше не хочу»

«Моя сестра попросила свою 10-летку повесить куртку»

«У моей дочки новый зонт, и конечно, ей надо открыть его прямо сейчас»

«Cын играет в прятки в доме бабушки и дедушки»

«Дочь пришла и сказала, что ее машинка не работает»

«Шедевр моей 16-летней дочери»

«Новая „любимая игрушка“ моего 5-летнего ребенка»

Она изо всех сил старается быть незаметной

«Племянник откусил кусочек моей шоколадки вместе с оберткой»

«Любимый „подарок“ моего сына — это. Сырое яйцо, которое ему вручил мой шурин, все остальное его не интересует»