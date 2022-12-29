15+ малышат, чьи проделки могли бы сопровождаться аплодисментами и смехом за кадром
Если бы вместе с детьми прилагалась инструкция по их воспитанию, то, наверное, несколько сотен страниц в ней было бы посвящено их проказам. Хорошо, что есть фотографии: когда они вырастут и станут серьезными дядями и тетями, папам и мамам будет чем их удивить. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые не устают фиксировать проказы своих карапузов.
История в 2 картинках
Помогает маме убрать молоко, которое сама же специально пролила
«Сын принес мне свою палочку для мыльных пузырей, я присмотрелся, а в ней плавает брокколи. Он никогда ее не ел»
«Мой ребенок пытается высушить волосы феном и упорно отказывается от помощи»
«Прятки с моим 2-леткой»
Натюрморт «Брошенное яблоко»
«2-летняя дочь купает папин ноутбук в воде с мылом, потому что он „слишком грязный“»
А какие странные штуки ваши дети прячут на елке?
«Пап, я что-то больше не хочу»
«Моя сестра попросила свою 10-летку повесить куртку»
«У моей дочки новый зонт, и конечно, ей надо открыть его прямо сейчас»
«Cын играет в прятки в доме бабушки и дедушки»
«Дочь пришла и сказала, что ее машинка не работает»
«Шедевр моей 16-летней дочери»
«Новая „любимая игрушка“ моего 5-летнего ребенка»
Она изо всех сил старается быть незаметной
«Племянник откусил кусочек моей шоколадки вместе с оберткой»
«Любимый „подарок“ моего сына — это. Сырое яйцо, которое ему вручил мой шурин, все остальное его не интересует»
А как любят развлекаться ваши детки?
Фото на превью brhiebner / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ малышат, чьи проделки могли бы сопровождаться аплодисментами и смехом за кадром
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