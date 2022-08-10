20+ украшений для девушек, которым не по душе штампованные вещицы
Создать украшение можно из чего угодно, особенно если за дело берется профи. Вполне естественно, что девушкам нравится разглядывать изделия, которые смастерили талантливые люди, и находить что-то уникальное. Все-таки вещи из ювелирных салонов есть практически у каждой, но далеко не у всех есть деревянные серьги, расписанные мастером, кулон, изготовленный по индивидуальному заказу, или невероятно реалистичная брошь в виде губ.
Мы в ADME тоже очень любим украшения, особенно если они с изюминкой. Поэтому не смогли пройти мимо фото мастеров, которым удалось создать что-то действительно крутое.
«Сделала эту брошь за 5 часов. Хочу повторить в другом цвете»
- Брошь просто нереальная! © redunicornblue / Reddit
«Я новичок в изготовлении украшений для тела, но просто влюбилась в эту цепочку. Не терпится сделать еще и поэкспериментировать с дизайном»
Трудно поверить, что эта заколка сделана из полимерной глины, а не из настоящих ягод
Доказательство того, что «Сердце океана» есть не только в фильме «Титаник»
«Я боюсь змей, но люблю оригинальные украшения, поэтому сделала ожерелье-питона из бисера»
«Я наконец-то закончила работу с караваном фургончиков для путешествий»
«Я сделала сережки по одной из своих иллюстраций»
«Мне показалось, что эти серьги из дерева станут еще лучше, если нарисовать на них лесные пейзажи»
2 часа — и ожерелье готово
«Я залила настоящий одуванчик эпоксидной смолой, и теперь это кулон»
Серьги с египетскими цветами. Использована техника витражей
Такую подвеску можно сделать из цельного листа серебра: сложить, как оригами из бумаги, запечь и отполировать
«Я назвала эти сережки „Глаза — зеркало души“»
«Я вдохновлялась подсолнухами Ван Гога»
Это кольцо для Снежной королевы, не меньше
«Впервые плела подвеску в виде дерева жизни»
А это ожерелье подойдет для очень оригинальной леди
«У подруги были винтажные серьги, но она не могла их носить: слишком уж большие. И она попросила меня переделать их во что-то более удобное»
«Я сама создала дизайн, вырезала листья и сделала эти украшения»
«Я вырезала этот кулон из дерева и нарисовала крошечную картину»
- Супер! Если бы я увидела это где-то, отдала бы все деньги, чтобы купить. © S***stompd / Reddit
«Мой парень сделал кольцо. Я думаю, что это крыса, а подруга говорит, что лиса. А он пытался изобразить кота»
- Может, мне нужно поесть, но это кольцо похоже на пельмень. © Designer_Maximum_159 / Reddit
«Ювелир сделал набросок дизайна для подвески, а я претворил его в жизнь»
А какие украшения носите вы? Что вам в них нравится?
Фото на превью ioArtStudio / Reddit
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