15 нахалов, живущих по принципу «вежливость — для слабаков»
Есть определенный сорт людей, уверенных, что они пуп земли и их нужды стоят выше потребностей всех остальных. Такие и без мыла везде пролезут, а чуть что — разыгрывают из себя святую простоту: они вечно пытаются проскользнуть без очереди, поживиться чем-нибудь на халяву или огорошить неудобным вопросом. Впрочем, наверняка и вам такие попадались.
Мы в ADME прочитали рассказы интернет-пользователей о встречах с нахалами и о том, чем эти встречи закончились. Спойлер: некоторым героям, поставившим хамов на место, хочется аплодировать без остановки.
- Ездили в аквапарк. В женскую раздевалку заходит тетка с 2 парнями лет 10–12. Те с интересом начинают оглядываться, но в ответ на наше возмущение мамаша вопит громче всех. Позже она достала из сумки чебуреки, которые ее дети ели прямо в бассейне. Руки, кстати, они там же помыли. И вишенка на торте: когда старший стал прыгать бомбочкой в воду, одна из посетительниц его отчитала, тыкнула в правила. Тут же с воплем подскочила яжмать, кинула ее полотенце в воду, пнула лежак. Благо что они только 2 часа там отдыхали, но зато впечатлений оставили! © Шаманка / ADME
- Когда выпустился из детдома, на руках у меня оказалась значительная сумма денег. Сразу объявились всевозможные «родственники», которые просили одолжить им, и причины у всех были уважительные. При этом в детдом ко мне никто не приходил и не навещал меня. Я отказывал, аргументируя это тем, что мне нужно ехать поступать в другой город и деньги еще пригодятся. Практически сразу, как я отказал, мне объявили, чтобы я к ним за помощью не обращался. А так хотелось! © Kaplun91 / Pikabu
- Была у меня подруга детства. Она всегда отличалась наглостью, могла просто так приходить ко мне поесть, подарки на дни рождения не дарила никогда (говорила, что потом подарит). И вот она собирается играть свадьбу. Сказала дарить не меньше 3 000 рублей, но у меня тогда были проблемы с деньгами. Решила, что положу в конверт столько, сколько смогу, не будет же она выяснять. И тут подруга заявляет, что на ее свадьбе будут объявлять, кто сколько подарил! В итоге на свадьбу не пошла. И нет у меня больше подруги. © Подслушано / Ideer
- В детстве гуляла во дворе, а рядом крутилась девочка, с которой я не очень хотела дружить, потому что она была очень наглой. Как-то я попросила у мамы денег на мороженое. Иду в магазин. За мной увязалась та девочка. Пока я стояла и выбирала себе мороженое, она ткнула пальцем в самое дорогое и сказала: «Я вот это буду». Я ее отшила, и больше мы не общались. © Аноним2799260 / Ideer
- Я выросла в многодетной семье, и мы привыкли со всеми делиться. Приехали к нам как-то в гости знакомые мама с дочкой, ну и собрались мы все вместе навестить мою сестру и ее детишек. А тут ранняя клубника пошла в саду. Первая и такая долгожданная. Я ее нарвала, переложила в салатницу, думаю, приедем, я всем ягодки выдам. Загрузила гостей и своих детей в машину. Слышу, в пути наша гостья у дочки своей спрашивает, будет ли та ягодку. И так пару раз. Ну, думаю, не убудет. Приехали, смотрю, а салатница пустая. Я в шоке: «А что, ягод нет?» На что гостья спокойно отвечает: «Мы с дочкой очень ягоды любим, а у нас в саду только поздние сорта». Я: «Ну так-то все их любят, думала детей угостить». Ответ был шикарный: «Ой, да успеют еще поесть». Вот я думаю, что было у нее в голове, когда она выдавала ягоды дочке и себе в рот складывала, а 2 других ребенка того же возраста просто сидели рядом. Она ведь им даже по одной ягодке не дала. © Prororo / Pikabu
- Как-то решила себя побаловать и купила билет в кинотеатр повышенной комфортности, в котором действовало правило: «Никаких плачущих детей в зале». Думала, спокойно посмотрю кино, но не тут-то было! Наслаждаюсь фильмом, и тут какой-то мужик давай болтать по телефону. На него пожаловались. Он нехотя нажал отбой, но при этом оставил звук телефона включенным. Тот давай снова звонить на весь зал — мужик игнорирует. Этот фарс продолжался до тех пор, пока большой парень в переднем ряду не сказал во весь голос: «Или ты выключаешь этот телефон, или я за себя не ручаюсь». © karen_h / Reddit
- Ко мне как-то в супермаркете подошла женщина и сердито сказала, что ей не нравятся мои татуировки и что я никогда не смогу устроиться с ними на работу. Но она быстро замолчала, когда я сообщила ей, что занимаюсь продажей и покупкой коммерческой недвижимости, и протянула свою визитку. © iamofdaniel / Twitter
- Шли с другом через дорогу, навстречу нам парень с девушкой, едят на ходу бургеры.
Смотрю, девушка скомкала обертку и бросила прямо на пешеходном переходе. Но не тут-то было! Мой друг не растерялся: поднял обертку, догнал их и вернул ее девушке со словами: «Вы, кажется, обронили это!» © Holy Guakomole / ADME
- Подростком я работала продавцом в магазине модной одежды и никогда не забуду одну смену. Я убиралась в торговом зале, когда увидела оброненный кем-то симпатичный свитерок. Подняв его, я пошла к кассе, чтобы положить свитер в корзину для находок, когда одна из покупательниц выхватила его у меня из рук и спросила, сколько он стоит. Я попыталась объяснить, что это забытая кем-то вещь и за ней могут вернуться. Но дама не очень хорошо говорила по-английски и начала кричать на меня, что я просто не хочу продавать ей свитер. Потом она привела своего мужа, и он тоже накричал на меня, а затем потребовал у менеджера уволить меня. © Unknown author / Reddit
- Соседка однажды пришла ко мне краску для полов попросить. А у нас везде линолеум был, и такой краски реально не было. Когда же я удивилась, мол, в магазинах разве ее не продают, соседка ответила шедеврально: «Так в магазине же деньги нужно за нее платить!» © Ирина Н. Муравьева
- Стою в магазине, вижу, бабуля хочет сыра. Я, добрая душа, предлагаю ей выбрать, что нравится, и она, представьте себе, хватает самый дорогой. Расплатилась за нее, иду к такси, и тут она же: «Доченька, возьми меня с собой». Сажаю ее и едем. Решила ее сначала довезти. И тут она говорит, что уж очень ее сынок сыр любит — «Вон он меня встречает!» И стоит там вполне себе здоровенный амбал, забирает у мамани сумки, и оба заходят в дом. © Эля Каипова
- Работаю кассиром в ресторане, где нужно расплачиваться на кассе. Пока я рассчитывала одну пару, за ней встала другая. Они были заметно раздражены, вероятно, какое-то время ждали чек от официанта. Но это никак не оправдывает тот факт, что, пока я обслуживала первую пару, второй мужчина щелкнул пальцами, словно я была собакой, и невероятно грубым тоном сказал мне заняться ими. Я никогда раньше не получала жалоб на свою скорость работы, я просто обслуживала тех, кто стоял в очереди перед ними! © clusterdisaster / Reddit
- Устроилась на новую работу. Одна коллега отжигала не по-детски. Все сотрудники обедают, а она тут как тут с ложкой наготове: у кого кусок мяса возьмет, у кого пару пельменей. Могла попросить бутерброд откусить. Даже у уборщицы-сладкоежки конфеты таскала. У меня чай, сахар, так как я не люблю, когда в мою тарелку ложкой лезут. Целый год эта девушка так питалась, а потом укатила на курорт отдыхать. © Наталия Воднева
- Покупал простыню в магазине постельных принадлежностей. Стою в очереди к кассе, а позади меня 2 маленькие старушки. Тут одна спросила, не пропущу ли я их вперед, на что я вежливо сказал: «Конечно». После чего она отложила свою покупку в сторону, достала ворох бумажек и следующие 20 минут выясняла у кассира что-то о скидках по купонам. Как я был зол! © Unknown author / Reddit
- Поехала я на поезде, путь долгий. Мама наготовила еды в дорогу. Просыпаюсь, значит, после первой ночи и вижу такую картину: соседка напротив сидит со своим сыном и доедает весь мой запас еды. На резонный вопрос, какого лешего они залезли в мою сумку, она ответила: «А тебе что, жалко?» Я была в шоке от такой наглости. © Alexa Miller
А как вы обычно ставите нахалов на место?
AdMe/Народное творчество/15 нахалов, живущих по принципу «вежливость — для слабаков»
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