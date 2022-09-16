15 нахалов, живущих по принципу «вежливость — для слабаков»

Есть определенный сорт людей, уверенных, что они пуп земли и их нужды стоят выше потребностей всех остальных. Такие и без мыла везде пролезут, а чуть что — разыгрывают из себя святую простоту: они вечно пытаются проскользнуть без очереди, поживиться чем-нибудь на халяву или огорошить неудобным вопросом. Впрочем, наверняка и вам такие попадались.