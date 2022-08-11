15+ потрясающих женщин, у которых уровень уверенности и самоиронии просто зашкаливает
В жизни каждой женщины практически ежедневно случаются неловкие ситуации и разговоры, которые больше похожи на выдуманные анекдоты, чем на реальные события. Но юмор и ироничное отношение к любым перипетиям судьбы помогают девушкам всех возрастов переживать тяготы и входить в новый день с улыбкой.
Мы в ADME по-доброму завидуем всем женщинам, у которых хватает духа и уверенности поделиться с окружающими личными переживаниями без грамма стеснения и неловкости.
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А вы часто используете иронию в общении со своими друзьями и близкими?
AdMe/Народное творчество/15+ потрясающих женщин, у которых уровень уверенности и самоиронии просто зашкаливает
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