15+ потрясающих женщин, у которых уровень уверенности и самоиронии просто зашкаливает

В жизни каждой женщины практически ежедневно случаются неловкие ситуации и разговоры, которые больше похожи на выдуманные анекдоты, чем на реальные события. Но юмор и ироничное отношение к любым перипетиям судьбы помогают девушкам всех возрастов переживать тяготы и входить в новый день с улыбкой.