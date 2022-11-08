15+ поваров, которые обнаружили на кухне всякие диковинные штуки
У поваров ни одна смена не проходит без приключений, им даже с кухни выходить не надо, чтобы найти какую-нибудь диковинку. Например, краба в контейнере с устрицами, морскую звезду среди креветок или огромный рыболовный крючок в морском окуне. А если не хватает развлечений на рабочем месте, можно и самим что-нибудь учудить: разрисовать картошку, назначить новым помощником пучок укропа, а талисманом кухни — перец. Мы обратились к фотографиям поваров, у которых что ни день, то новый курьез.
«Нашел это в 18-килограммовом морском окуне»
«Вломился без приглашения»
Корень имбиря выглядит как сморщенная голова
«Нашли проросшее семя авокадо в канализационной трубе»
«Наткнулся на этого малыша в сардинах»
«По-моему, наш новичок выглядит очень странно»
«Мы нашли сильно заплесневелый перец»
Сидел в салате
Маленький человечек внутри картошки
Кухонный талисман — сэр Халапеньо
«Кое-кто прячется у нас в рисе»
«Вот такую круть я нашел, когда чистил креветок»
«Обнаружил лягушку в посудомоечной машине»
«Нашел эту милашку на заднем дворе»
Попался внутри кальмара
«Обнаружили безбилетника в устрицах»
А как вы считаете, повар — профессия техническая или творческая?
Фото на превью Vinnythechef / Reddit
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