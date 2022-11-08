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15+ поваров, которые обнаружили на кухне всякие диковинные штуки

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У поваров ни одна смена не проходит без приключений, им даже с кухни выходить не надо, чтобы найти какую-нибудь диковинку. Например, краба в контейнере с устрицами, морскую звезду среди креветок или огромный рыболовный крючок в морском окуне. А если не хватает развлечений на рабочем месте, можно и самим что-нибудь учудить: разрисовать картошку, назначить новым помощником пучок укропа, а талисманом кухни — перец. Мы обратились к фотографиям поваров, у которых что ни день, то новый курьез.

«Нашел это в 18-килограммовом морском окуне»

«Вломился без приглашения»

Корень имбиря выглядит как сморщенная голова

«Нашли проросшее семя авокадо в канализационной трубе»

«Наткнулся на этого малыша в сардинах»

«По-моему, наш новичок выглядит очень странно»

«Мы нашли сильно заплесневелый перец»

Сидел в салате

Маленький человечек внутри картошки

Кухонный талисман — сэр Халапеньо

«Кое-кто прячется у нас в рисе»

«Вот такую круть я нашел, когда чистил креветок»

«Обнаружил лягушку в посудомоечной машине»

«Нашел эту милашку на заднем дворе»

Попался внутри кальмара

«Обнаружили безбилетника в устрицах»

А как вы считаете, повар — профессия техническая или творческая?

Фото на превью Vinnythechef / Reddit
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AdMe/Народное творчество/15+ поваров, которые обнаружили на кухне всякие диковинные штуки
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