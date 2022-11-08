15+ поваров, которые обнаружили на кухне всякие диковинные штуки

У поваров ни одна смена не проходит без приключений, им даже с кухни выходить не надо, чтобы найти какую-нибудь диковинку. Например, краба в контейнере с устрицами, морскую звезду среди креветок или огромный рыболовный крючок в морском окуне. А если не хватает развлечений на рабочем месте, можно и самим что-нибудь учудить: разрисовать картошку, назначить новым помощником пучок укропа, а талисманом кухни — перец. Мы обратились к фотографиям поваров, у которых что ни день, то новый курьез.