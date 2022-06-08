15+ поваров показали, что на самом деле творится за кулисами кухни

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Повара трудятся как пчелки, чтобы мы смогли побаловать себя любимыми блюдами, и у них это круто получается. Пока довольные гости уплетают всевозможные яства, на кухне все жарится и варится, пенится и скворчит — идет оживленная работа.

Мы в ADME обратились к фотографиям от пользователей сети, которые буквально срослись с поварским фартуком и постоянно выкладывают посты с рабочего места. А в бонусе докажем, что на кухне полно историй, достойных стать сюжетом кинофильма.

«На собеседовании попросил парня нарезать лук средними кубиками. Все произошло так быстро, что я был просто в шоке и не находил слов»

«Уронил корейское барбекю, и оно разбрызгалось до самого потолка»

«Мой повар сэкономил на том, что купил печенье в индивидуальной упаковке, и я потратил час на то, чтобы с этим разобраться»

Вот что огонь сделал с противнем

«Открывалка сломалась, так что мне пришлось импровизировать!»

«Сегодня у нас на работе было соревнование по нарезке лука»

«Cегодня утром у нового сотрудника случилась небольшая авария с сыром»

Не забывайте о плите!

«Нет лучшего начала утра, чем когда наш новый повар приносит пончики для команды!»

Авария во время обеденной суматохи

«Мне они всегда казались похожими на покемонов»

Бургер, приготовленный 2 разными способами для одного человека

20 пятиклассников получают стейк по случаю окончания начальной школы

«В моем болгарском перце смайлики»

«Сегодня на работе нашли вот такого малыша, загорающего на солнце возле кухонной двери»

«Мой шеф-повар умеет упрощать работу»

Бонус: на кухне полно историй, достойных стать сюжетом кинофильма

Работал помощником повара в ресторане. На задний двор приходил мужичок, забирал макулатуру, стекло, выносил мусор. Мы за это угощали его ужином, который он всегда забирал с собой. Разговорились и обалдели, когда узнали, что он стекло и макулатуру сдавал, деньги тщательно копил, а потом сделал ремонт на даче и дом подарил своей дочке с мужем. Ужин всегда доставался жене. Меня это так зацепило, что в тот вечер я дал ему с собой 2 порции, но с условием, что одну он точно заберет себе и съест у нас. © Подслушано / VK