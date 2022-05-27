15+ примеров халтурной работы из серии «Один наделал, другой разбирается»

Наспех сделанную работу видно сразу: здесь криво нарисована разметка, там кое-как положена плитка. А те, кто все это сделал, даже не шифруются и не пытаются замести следы. Может, дело в том, что они кайфуют от самого процесса, а результат им совершенно не важен?

Мы в ADME обратились к фотографиям пользователей сетей, которые без устали фиксируют примеры некачественной работы.

«В вузе проход через здание ремонтировали год! Недавно открыли»

Все верно: задача была нарисовать линию, а не дорогу прибирать

«При отбивании плитки заметил, что за стеной туалета есть пустота. Решил посмотреть, а там столько места зря пропадает»

Там снимали «Ну, погоди!». © NOSLEPOI / Pikabu

Такое ощущение, что там должен был быть вентиляционный короб, но его забыли сделать. © lobzenko / Pikabu



«Ладно, давай просто закрутим его прямо так»

Чудеса электромонтажных работ

Главное же, что перегородка есть

«Жена попросила повесить часы. Так сойдет же?»

Подумаешь, перевернут... Общий смысл ведь понятен

Когда слегка промахнулись с ограждением

Протечку устранили⁠⁠

Под рукой всегда есть старый добрый скотч: залепил — и нет проблем

Как-то же оно держится, и ладно

А теперь немного кнопок, поставленных кое-как

Без комментариев

Провод надежно спрятан — комар носа не подточит

Даешь интернет в дом!

«Решил продуть канализацию, но что-то пошло не так»

«Теща пожаловалась на то, что от двери постоянно отваливаются наличники. Заглянул, а там вот такое»

«Внутри все запенено, а наличники ни к чему не крепятся и при закрывании дверей ходуном ходят. Я, конечно, не гуру ремонта, но, по-моему, так быть не должно».