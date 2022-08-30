15+ школьных историй, которые вызовут сиюминутное желание присесть за парту хотя бы на полчасика
Наверное, у многих полно воспоминаний о школьных годах, когда время текло безмятежно от каникул до каникул. Максимально страшным происшествием считалось забыть дома сменку и не подготовиться к контрольной. А главной нашей обязанностью было хорошо учиться.
Мы в ADME обратились к историям от пользователей сети, которые поделились своими яркими школьными воспоминаниями.
- Репетитор по математике знал ее хуже меня. У нас был взаимовыгодный союз. Он приходил ко мне домой и садился играть на компьютере, пока я залипала в телефоне. Оценки стали лучше, потому что он взял и просто договорился с моим учителем, а наша тайна так никогда и не вскрылась. © Палата № 6 / VK
- Наш учитель физики стоял на столе и опускал шторы, потому что мы собирались посмотреть видео на проекторе. Внезапно он начал терять равновесие, в этот момент кто-то из класса крикнул: «Давай, сделай сальто!» И он реально сделал сальто назад и приземлился идеально. Ему было 45, и он вовсе не был спортсменом. Это было очень круто. © blackhole1138 / Reddit
- У нашей учительницы биологии была фишка: мы с учебника по биологии срисовывали картинки по той теме, которую проходим. Если нет картинки, то на балл ниже оценка. Знаешь тему или нет — ее мало интересовало, главное, чтобы был рисунок в тетради. © Рашид Муратов
- Идет урок физики. Все, как всегда, занимаются своими делами: одни в телефон тыкают, кто-то тихонько болтает, а мой приятель Витек сидит и копошится под партой. В один момент физик поворачивается, злобно зыркает на класс и командует: «А ну-ка всем встать! Опять ничего не слушаете, лоботрясы!» Витек поднимается весь красный, и вдруг у него из-под кофты начинают сыпаться грузики на пол. Оказывается, он все это время их за крючки к своему поясу цеплял. Оставили после уроков его. И меня за компанию.
- Помню, на физре к нам подошел знакомый парень и говорит: «Посмотрите-ка на это». А потом как пнет свой ботинок, тот перелетел через всю баскетбольную площадку и попал в прямо в физрука. Ему за это влетело, конечно, но я до сих пор удивляюсь, как он научился так мастерски пинать. © Karmachinery / Reddit
- В 9-м классе один из моих друзей заснул на уроке химии. Учитель, заметив, что он спит, попросил всех остальных выйти из класса, выключил свет и закрыл дверь. Парень проснулся и решил, что проспал весь учебный день. © Rithoy / Reddit
- У нас в 5-м классе учительница английского на уроке доставала сосиски с картошкой и минут 20 ела, не разогревая. Тогда нами это воспринималось как халява: пока она ест, можно своими делами заниматься, поэтому никто не жаловался. © Mava / ADME
- У нас была престарелая преподавательница алгебры, Мария Леонидовна. Она плохо слышала и носила очки с толстенными линзами. Однажды мы с приятелем весь урок, пока она на доске примеры писала, корчили рожи и издавали всякие странные звуки. Нас это очень забавляло, а когда Мария Леонидовна поворачивалась, делали вид, что усердно записываем. А в конце урока она говорит: «Домашнее задание: у всех будет 2 задачи, а у весельчаков за 3-й партой — 4». Оказалось, что доска была глянцевая и мы, два балбеса, в ней прекрасно отражались.
- Учитель экономики на первом уроке прокричал: «Первое правило: все мобильные телефоны должны быть выключены. У кого услышу — выбрасываю за дверь!» И тут звонит его собственный мобильник. Он открывает дверь, выкидывает его и выдает: «Это жена, все равно не хотел с ней говорить». © KeraTamara / Pikabu
- Помню, в 5-м классе у нас была злющая учительница математики. Однажды она в начале урока трясла перед нами разорванной пополам тетрадью нашего одноклассника, крича, что так будет с каждой тетрадью с неправильный домашкой. © Александра Орехова
- Одноклассник так достал старшеклассника, что тот пообещал устроить ему сюрприз после школы. Весь день одноклассник сидел как на иголках, а потом сбежал с последнего урока. Все думали, что он свалил, но нет, на стрелку с собой он взял двух бездомных котят. Мало того что на этом весь конфликт был исчерпан, потому что негоже наезжать на человека с котятами, так он еще нашел для них нового хозяина — того самого старшеклассника. © Палата № 6 / VK
- У нашего учителя был творческий подход к спящим ученикам в классе. Если он замечал кого-то, кто спал к концу урока, то велел нам всем выйти из кабинета как можно тише. Вновь пришедший класс он просил вести себя очень тихо, когда они заходят. В итоге спящие просыпались и сначала вели себя так, как будто ничего не произошло. Обычно лишь через несколько минут до них доходило, что что-то не так. Они начинали осматриваться и, не узнавая никого в классе, смотрели на часы и выбегали из кабинета. © icusmiling / Reddit
- Когда мы учились в школе, то у нас был «чат». В те времена не у всех был доступ к интернету, и «чатом» мы называли тетрадь, в которой переписывались 8–10 человек из нашего класса. Туда мы писали, что у кого в жизни происходит, обсуждали учителей, проблемы, парней, ругались даже. Тетрадь эту передавали по рядам, иногда она летела из одного угла класса в другой. Вот такая социальная сеть в офлайн-режиме. © Подслушано / VK
- В обеденный перерыв в 10-м классе паук упал на стол прямо передо мной. Естественно, я перепугалась, закричала и выбежала за дверь. Через несколько минут возвращаюсь, а все дети в столовой, человек 200–300, смеются и показывают на меня пальцем.
- У меня была учительница биологии, которая любила проводить блиц-опросы, расхаживая между рядами парт, указывая на ученика и задавая ему вопрос. Все проходило очень стремительно. Замешкался — 2, ответил неправильно — 2. И свою, наверное, первую и единственную «пару» я схлопотала у нее. © Murcella / ADME
- У меня была учительница математики, которая конфисковывала у всех плееры, даже если наушники просто свисали из рюкзака. Мой друг приходит в класс, садится и надевает огромные наушники. Математичка аж белеет от злости, велит ему немедленно открыть сумку, чтобы конфисковать плеер. Он расстегивает рюкзак, а там маленькая тыква, в которую воткнуты наушники. Она вернулась к своему столу, неся ее с собой. © Torrac / Reddit
- Лучшие школьные воспоминания связаны с моей учительницей физики Риммой Ивановной. Она бегала по кабинету и кричала: «Я молекула! Вот я здесь, а вот я там». «А вот диффузия!» — в этот момент она хватала за руку ученика и начинала с ним кружиться. © oseledich / Pikabu
А какие воспоминания у вас связаны со школьной порой?
AdMe/Народное творчество/15+ школьных историй, которые вызовут сиюминутное желание присесть за парту хотя бы на полчасика
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