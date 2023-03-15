15+ таксистов и пассажиров, у которых истории друг про друга уже в багажник не вмещаются

Поездки в такси — это каждый раз история с открытым финалом и для водителя, и для пассажира. Все может пройти без происшествий, а может обернуться такими приключениями, что ни в сказке сказать ни пером описать. Мы обратились к историям от пользователей сети, выудивших из памяти свои самые эпичные поездки в такси.