15+ таксистов и пассажиров, у которых истории друг про друга уже в багажник не вмещаются
Поездки в такси — это каждый раз история с открытым финалом и для водителя, и для пассажира. Все может пройти без происшествий, а может обернуться такими приключениями, что ни в сказке сказать ни пером описать. Мы обратились к историям от пользователей сети, выудивших из памяти свои самые эпичные поездки в такси.
- Останавливается шикарный джип, за рулем молодой парень, которого просто распирает от крутости собственной тачки. Сели. Он: «Ну как машина, классная?» Подруга: «Да, классная, как... „Нива“!» Водитель услышал такой «комплимент», охренел и как ударил по тапкам! Мы через все трамвайные рельсы и колдобины как помчались! Долетели до метро, он затормозил и довольно спрашивает: «Ну что, как „Нива“, да? Есть ощущение скорости?» И тут уже я не удержался и ответил: «Да, есть! Но на „Ниве“ ощущение скорости появляется гораздо раньше!» Джиповод оценил шутку, ухмыльнулся, денег за проезд не взял. © nickolaym / Pikabu
- Идем с мужем на остановку. Я отвлекаюсь и падаю. Вывихнула ногу. Стою посреди тротуара и понимаю, что идти не могу, придется мужу меня до остановки нести. А на дороге стоит такси. Оттуда выходит мужик лет под 50–55 и говорит: «Дочка, давайте я вас довезу до дома. Ведь мужу твоему совсем тяжело будет». Мы сели в такси, готовы были заплатить, а когда протянули деньги этому мужчине, он отмахнулся, сказал: «Да вы что? Я же от чистого сердца помогаю вам» — и так и не взял денег. Спасибо таким добрым людям! © Палата № 6 / VK
- Несколько лет назад ехала на новогоднюю вечеринку, которую сами организовывали. С собой баулы с одеждой, декорациями, едой, напитками и т. п. Вызываю такси, показывает приличную стоимость, а для предновогодней поры это прямо бесплатно, если учесть дальность. Приезжает таксист, я выхожу, загружаюсь в багажник, сажусь в машину, он видит стоимость и расстояние и говорит: «Дешево, я не поеду. Отменяй». Говорю: «Вам дешево — вы и отменяйте, мне нормально». В итоге повез, но с апломбом, мол, вот тебе, деточка, подарок от Деда Мороза. © Holy Guakomole / ADME
- Привожу мужика в поликлинику. Он все карманы прошерстил, говорит, была тысяча, но найти не получается. Наскреб мелочи, ₽ 20 не хватило. Я дал ему номер своего мобильного, он обещал перевести. Вечером в машине нахожу тысячу, звоню мужику, а он трубку не берет, потому что ₽ 20 до сих пор не перевел. © unknown author / Pikabu
- Сестра как-то с корпоратива вызвала такси домой в пригородный поселок, примерно 30 км. А поскольку это была предновогодняя пятница, такси было по повышенному тарифу. Таксист всю дорогу ныл, как невыгоден ему заказ, а сестра ему начала ныть, как невыгоден заказ ей. Они нашли друг друга. © MarishkaLo / Pikabu
- Поехал в свой выходной к друзьям в соседний город. Взял попутный заказ. Ехать 43 км, стоимость ₽ 530. Села женщина средних лет. Разговорились. Когда узнала, что я еду к друзьям, а пассажира взял по пути, ее как будто подменили, она взяла и наотрез отказалась платить:
— Я что, ваши поездки к друзьям буду оплачивать?
— А я должен вас бесплатно возить?
— Вы не меня везете, вы сами туда едете.
Заказ я, конечно, отменил. А когда высаживал даму в поле, у нас состоялся следующий диалог. Дама:
— Едем 50/50. Это мое последнее предложение!
— Нет.
— Да!
— Нет.
И я уехал. А через 15 минут пошел дождь. Надеюсь, она растаяла. © Ex****Man / Pikabu
- Таксист предложил заехать к нему пообедать. Дедуля был такой смешной. Сказал, что жена дома и будет не против. Не знаю, как я не испугалась, молодая была, глупая, не думала о плохом. Согласилась. Приехали в частный дом, а там встречает бабушка — жена его. Такая хорошая! Ели котлеты с пюре. Пили чай. Подружились. Потом несколько раз с его женой растениями для сада обменивались — в одном же городе живем! © Людмила Лисина-Прокопенко
- Ехала недавно в такси, разговорились с таксистом обо всем. Быстро доехала из пункта А в пункт Б. Через час поступает СМС-оповещение о том, что я забыла вещи в такси. Думаю, ну наберу номер, что я могла там забыть? Мне отвечает тот самый таксист, который вез, со словами: «Вы ничего не подумайте, просто я решил так с вами познакомиться». Так что, мужчины, берите на заметку. © Палата № 6 / VK
- Ехала ночью в такси от друзей. Была очень уставшей и в какой-то момент уснула. Просыпаюсь, на часах уже поздняя ночь, а я до сих пор в машине. У меня сразу паника, не понимаю, что произошло и почему таксист не разбудил меня. Я давай сразу звонить ему, где-то раз на третий он поднял трубку и точно не с первого раза понял, кто и почему ему звонит, потому что он уже спал. Водитель быстро спустился к машине, удивился, увидев меня. Сказал, что я так тихо сидела позади его сиденья, что он совсем обо мне забыл и в какой-то момент поехал к себе домой, решив, что уже закончил работу. Он жил в квартале от моего дома, поэтому ехал по знакомой дороге. Такое могло случиться только со мной. © Палата № 6 / VK
- На меня девушка пожаловалась в службу качества за то, что я слишком быстро ее довез. Типа, она специально за час выехала, чтобы успеть по пробкам, ибо у нее запись на ресницы. А мы доехали за 20 минут. И что ей сейчас 40 минут тут делать? Прямо возле моей машины стояла и жаловалась по телефону. © unknown author / Pikabu
- Поехал домой ночью на такси, посередине дороги приспичило по-маленькому, попросил водителя остановить где-нибудь и вприпрыжку побежал в кусты. Когда возвращался к машине, понял, что их там в рядок стоит штук 6–7, а я не могу вспомнить, на какой ехал. В такси попал с четвертого раза. Лица людей, к которым я вламывался в машины, надо было видеть. Ну и таксист вдоволь поржал. © Подслушано / Ideer
- Встречала как-то маму ночью с поезда. Подбегает таксист, мол, отвезу в лучшем виде, куда вам надо. А ехать реально минут 5–7. Спрашиваю цену, называет. Не помню точно уже сколько, но как-то очень дорого. Не, говорю, мы местные, это дорого. Отказались. Беру телефон, вызываю такси, ту же фирму, и едем мы в 4 раза дешевле ровно с того же места. © Бoбa / ADME
- Помню египетского таксиста, который нас по Каиру возил. Были там дня 3. Самоходом. Поймали такси — мужичок в возрасте. По-английски более-менее. Договорились с ним, что будет нам город показывать, пока мы там, за неплохую оплату. Ну и он не подводил. С утра вовремя. Все объездные дороги, «злачные» места, Мемфис, там, и прочие достопримечательности. Подсказывал, куда не стоит ходить, где мошенники и даже бандиты. Короче, весь со всех сторон положительный. Книжка у него с отзывами, куда мы свой тоже написали. Решили ему бонус накинуть за сервис, пока не пришла пора прощаться. Привез нас на вокзал, и тут началось... Взялись фотографии с многочисленными детьми и родственниками, которых нужно кормить-поить, слезы натуральные, за руки держит, в глаза смотрит, только на колени не вставал. В общем, таким перформансом все впечатление испортил. © Zloizaruman / Pikabu
- Мне попался один раз таксист, который рассказывал, что он работал в крутой конторе, у него пенсия огромная, а у жены его еще больше, но ему просто нравится возить людей. Я сидела и прямо не знала, как реагировать, так смешно было, потом решила просто подыграть: ну че с ним, спорить, что ли? © Выхухоль / ADME
- Обычно, когда еду в такси, водители слушают какую-то свою музыку, радио или вовсе ничего. Но на днях мне попался занимательный мужчина, который слушал аудиокнигу. Мы ехали с ним полчаса, за это время я догадался, что книга о том, как правильно открыть свой бизнес. Стало очень смешно после того, как он сказал мне типичную фразу: «Это я катаюсь для души на такси, на самом же деле у меня свой бизнес!» © Палата № 6 / VK
- Подрабатывал в такси. Беру заказ, в комментарии написано: «Будет ребенок 7 лет». Приезжаю на заказ, садится молодая симпатичная женщина и говорит: «Поехали!» Уточняю: вы, мол, одна? «Я сказала: поехали». Ну, думаю, ладно, может, что-то поменялось. Приезжаем, она рассчитывается, поворачивается назад. Я вижу, как ее глаза наполняются ужасом, и она кричит: «Егорка?» Потом спрашивает у меня, одна ли она села в авто. Я киваю, говорю, что одна. Далее выяснилось, что она забыла сына у подруги, где была. Оказалось, Егорка просто уснул и его забыли. Привез их обратно домой. Все счастливы, хеппи-энд. © AequitasRND / Pikabu
- Достало, что все постоянно задают вопросы про рождение детей. Однажды с мужем едем в такси, разговорились с водителем про свадьбы, обычаи, и таксист такой: «А у вас детки есть? А когда планируете?» И тут я не выдерживаю и выдаю: «Знаете, у нас такая проблема с мужем — не можем завести, уже все способы перепробовали. Сейчас плакать буду!» Он такой тут же разызвинялся и всю дорогу помалкивал. А у меня теперь лайфхак есть, как отделаться от неуместных вопросов. © Анна Семенова
AdMe/Народное творчество/15+ таксистов и пассажиров, у которых истории друг про друга уже в багажник не вмещаются
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