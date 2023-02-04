15+ вещей, которые служат нам так долго, что все давно позабыли, откуда они вообще взялись
Иногда старые вещи не только никак не сломаются, но и дадут еще 100 очков вперед своим современным аналогам. Например, часы, сделанные в 1800-е годы, как и прежде, исправно отсчитывают минуты, а в скороварке 1930-х годов по-прежнему можно отлично приготовить еду. Мы обратились к фотографиям пользователей сети, которые уверены, что старые вещи по праву заслужили свое почетное место в доме. А в бонусе докажем, что к старым шкафам не ослабевает людской интерес, даже когда они наконец отправляются в утиль.
Вот этому пожелтевшему чудовищу перевалило за четверть века, и ломаться оно не собирается
Лэптопу 27 лет, и он все еще работает
«Эта штука еще меня переживет»
«Только что взял эту машинку, она готова отработать 20+ лет»
Вещь 70-х или 80-х годов
«Все еще использую скороварку 1930-х годов»
«Часы середины 70-х годов отец подарил мне 10 лет назад»
«Мамин тостер 1940-х годов»
«Бабушка подарила мне эти радиочасы, когда я поступил в колледж в 1976 году»
Кожаные ботинки, купленные в 2017 году
«Верно служил моим родителям 51 год»
Часы идут с конца 1800-х годов
Микроволновка 1987 года выпуска
Вентилятор 1925 года выпуска в отличном состоянии
«Моей маме 62 года. Она говорит, что этот миксер был у них всегда, сколько она себя помнит»
Этому газовому грилю 10 лет, и он все еще работает
«Плита 1950 года досталась мне вместе с домом»
«Вот уже 12 лет у меня есть верный спутник — плеер, в продаже таких нет уже много лет. Упал, катаясь на роликах, как раз на него. Оставил он мне синяк прямоугольной формы и затих. Оказалось, что разрядился»
«Сейчас лежит, радостно впитывает энергию. Все-таки существуют вещи, которые могут работать много лет».
Бонус
- Взяли мы вдвоем с отцом шкаф с балкона и отнесли на мусорку. Иду с новой партией мусора, а там уже тетка какая-то бегает, спрашивает меня: «Молодой человек, а шкафчик не вы, случайно, выкинули?» — «Ну я». И тут она с наездом: «А ящик-то тут должен быть! Где ящик от него?» © yeks / Pikabu
А какие вещи служат вам верой и правдой долгие годы?
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