15+ вещей, которые служат нам так долго, что все давно позабыли, откуда они вообще взялись

Иногда старые вещи не только никак не сломаются, но и дадут еще 100 очков вперед своим современным аналогам. Например, часы, сделанные в 1800-е годы, как и прежде, исправно отсчитывают минуты, а в скороварке 1930-х годов по-прежнему можно отлично приготовить еду. Мы обратились к фотографиям пользователей сети, которые уверены, что старые вещи по праву заслужили свое почетное место в доме. А в бонусе докажем, что к старым шкафам не ослабевает людской интерес, даже когда они наконец отправляются в утиль.

Вот этому пожелтевшему чудовищу перевалило за четверть века, и ломаться оно не собирается

Лэптопу 27 лет, и он все еще работает

«Эта штука еще меня переживет»

«Только что взял эту машинку, она готова отработать 20+ лет»

Вещь 70-х или 80-х годов

«Все еще использую скороварку 1930-х годов»

«Часы середины 70-х годов отец подарил мне 10 лет назад»

«Мамин тостер 1940-х годов»

«Бабушка подарила мне эти радиочасы, когда я поступил в колледж в 1976 году»

Кожаные ботинки, купленные в 2017 году

«Верно служил моим родителям 51 год»

Часы идут с конца 1800-х годов

Микроволновка 1987 года выпуска

Вентилятор 1925 года выпуска в отличном состоянии

«Моей маме 62 года. Она говорит, что этот миксер был у них всегда, сколько она себя помнит»

Этому газовому грилю 10 лет, и он все еще работает

«Плита 1950 года досталась мне вместе с домом»

«Вот уже 12 лет у меня есть верный спутник — плеер, в продаже таких нет уже много лет. Упал, катаясь на роликах, как раз на него. Оставил он мне синяк прямоугольной формы и затих. Оказалось, что разрядился»

«Сейчас лежит, радостно впитывает энергию. Все-таки существуют вещи, которые могут работать много лет».

Бонус

Взяли мы вдвоем с отцом шкаф с балкона и отнесли на мусорку. Иду с новой партией мусора, а там уже тетка какая-то бегает, спрашивает меня: «Молодой человек, а шкафчик не вы, случайно, выкинули?» — «Ну я». И тут она с наездом: «А ящик-то тут должен быть! Где ящик от него?» © yeks / Pikabu

