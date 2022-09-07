15+ женщин, для которых предсказуемость страшнее, чем поход к стоматологу

Бывает, знаешь девушку какое-то время и кажется, что уже изучил все ее странности и особенности поведения. А она нет-нет да и выдаст что-нибудь этакое, чего совсем не ожидаешь: то в странном костюме спляшет, то неоднозначный подарок преподнесет.

Мы в ADME считаем, что иногда внезапные креативные поступки дарят больше эмоций, чем предсказуемые, и в доказательство этого нашли в сети людей, которые полностью с нами согласны.

«Мне исполнилось 30, и я проснулась в таком виде. Что мне делать? Я теперь буду одеваться только так?»

«Моя дочь порой придумывает очень сложные сцены с участием своих кукол Барби»

«Моя жена внезапно решила, что не хочет носить очки»

«Нашли это фото из детского лагеря у дочки в рюкзаке. Она там всем сказала, что у нее день рождения»

«Ей испекли торт, спели песню. И все бы ничего, только вот до ее дня рождения было еще 4 месяца».

«Костюм моей жены на Хэллоуин»

«Инструменты, которые использовала моя бабуля, чтобы открыть упаковку»

Девушке было скучно, и она наделала 5 000 микрооригами

«Мама, сестра и кузина нашли мои костюмы»

«Племянница нарисовала моей собаке брови, потому что „какая-то она невыразительная“»

«Сестра сделала мне очень продуманный подарок»

Ну теперь ты просто обязан ставить его на видное место, когда приводишь девушку на свидание к себе домой. © phdoo*** / Reddit

Когда ты на сносях, но очень хочешь посмотреть «Дэдпула»

«Жена решила подшутить около таблички „Осторожно, скользко!“, но, похоже, эту битву она проиграла»

«Шоколадка от супруги. Люблю ее»

Надпись на упаковке: «Мерзкому мужику»

«Напялила дурацкую шапку»

«Так моя жена открывает консервные банки»

Она просто не ищет легких путей. © Ricardo.Diaz / Pikabu

«Непривычно получать такие комплименты от девушек, но спасибо, прекрасная незнакомка»

«Дочь решила, что надеть костюм женщины с 40 кошками на Хэллоуин — прекрасная идея»

«Брат сфоткал меня во время рабочего созвона»

«Моя 4-летняя дочь примеряет бабушке очки через экран»