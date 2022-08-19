15 свекровей, у которых специально для невесток припасен гранитный камушек в груди
Редко бывает так, что мать сразу принимает избранницу своего сына. В основном невестки пытаются наладить отношения с семьей мужа и иногда у них это даже получается. Здесь может помочь уважительное отношение и совместные дела — к примеру работа в огороде. Но, увы, порой свекрови не дают молодым спокойно жить, и на такое закрыть глаза очень сложно.
Мы в ADME прошерстили интернет в поисках историй о невестках, которых свекрови не приняли с распростертыми объятиями. А в бонусе докажем, что справедливость все-таки существует.
- Я свекрови сразу не понравилась, хотя во всем пыталась угодить: и на кухне помогала, и подарки дорогие дарила, и сына нахваливала. Свадьбу с горем пополам пережили, хотя и там она норовила мне напакостить. Когда ее планы избавиться от меня зашли слишком далеко, меня предупредил свекор. Оказалось, что она еще 10 лет назад договорилась со своей подругой, что их дети поженятся, а тут я на горизонте появилась. Оборвали вместе с мужем все связи с ней — мало ли что она учудит. © Палата № 6 / VK
- Мой уже нынешний муж после второго нашего свидания повел меня знакомиться с мамой. Я боялась этой затеи, но рискнула. Мама была не особо рада нашей встрече. Фыркнула, xмыкнула, взгляд кинула, очень закрыто себя вела. До тех пор, пока я не обратила внимание на их сад у дома. «Я просто обожаю выращивать малину! У меня дома целый огород», — сказала я искренне, ведь это правда. У мамы мужа моментально загорeлись глаза, и мы полчаса обсуждали поимку кротов безопасным для них способом. Так у меня и появилась новая лучшая подруга в виде свекрови. Огород сближает. © Палата № 6 / VK
- Зная непростой характер свекрови, я приняла стратегическое решение: после свадьбы мы с мужем стали снимать жилье в пригороде, в 2 часах езды от его родителей. С одной стороны, случись что — мы быстро приедем на помощь; с другой — его мама не может ездить к нам в гости слишком часто.
- Я со своей свекровью никогда не спорю, потому что мужу она все перескажет так, как выгодно ей. И никогда не соревнуюсь с ней за внимание супруга, потому что, скорее всего, я проиграю. Когда свекровь или другие родственники начинают цепляться ко мне, я отшучиваюсь и ухожу. Они видят, что я не вступаю в спор, и им становится скучно. © Cyrus Ngige / Quora
- Я визажист, все друзья пользуются моими услугами, но не моя свекровь! С первых дней знакомства она меня люто ненавидит и ревнует к своему сыну. Как-то у нее намечался корпоратив, она заранее записалась к визажисту, но та заболела ангиной за день до нужной даты. Даже не знаю, каких усилий ей это стоило, но свекровь обратилась ко мне. Я прекрасно понимала, что это мой шанс. Пожалуй, это была лучшая из моих работ. Свекровь сказала: «Никогда не ходила к тебе, считала, что ты назло мне все испортишь! А тут прямо удивила. Спасибо, дочка!» Вау, первый раз она назвала меня дочкой, а раньше-то и по имени не дождешься. © Палата № 6 / VK
- Мне катастрофически не повезло со свекровью, но повезло с мужем. Поэтому после пары закидонов этой персоны я решила с ней больше не пересекаться. Он, конечно, ездит, помогает — мама все-таки. Но без меня. Кстати, внуков она тоже не видит. Но не из-за меня, а потому что ей на них пофиг. Им, кстати, на нее тоже. © ann777 / Pikabu
- Моя свекровушка так меня не любит, что умудрилась поставить сыну условие: мол, или он наконец разводится, или она прекращает с ним общение. Вводные такие: у нас трое детей, в следующем году мы будем отмечать 20-летие со дня свадьбы. Со свекровью я порвала все отношения после этого, и теперь, спустя 2 года, она изо всех сил старается помириться. © Tissaya / Pikabu
- Мама и бабушка мужа не приняли меня. Мы поженились против их воли. Потом на семейных сборищах я просто пропускала мимо ушей то, что свекровь говорила обо мне. А вот 5-летний брат мужа сразу полюбил меня, и, похоже, это растопило сердце свекрови. Бабушка оказалась крепким орешком: она вообще не разговаривала со мной. Позже она отвела меня в сторонку и извинилась за свое поведение. Ее покорило то, что я игнорировала все нападки и не мстила в ответ. © Sarah Taylor / Quora
- Зайдя на кухню после очередного застолья, свекровь начала суетиться, предлагать свою помощь, но при этом жаловалась на то, что она готовит плохо. В семье она была самая младшая, поэтому ее заставляли постоянно мыть посуду. Свекровь пошутила, мол, единственное, что она может хорошо сделать на кухне, — это помыть посуду. Это сыграло ключевую роль в наших отношениях. Теперь каждый раз, когда она приезжает, у меня основная задача — навалить в раковину как можно больше грязной посуды. В итоге практически все время она занята и нет времени на разговоры и причитания, от этого и любовь между нами крепкая и светлая. © Палата № 6 / VK
- Признаюсь, я была в шоке, когда познакомилась со свекровью. Она страдала патологическим ожирением, у нее было высокое давление. В 55 лет у нее случился инсульт и ее посадили на низкокалорийную диету. Зашла в больницу проведать и вижу, что ее дочь кормить ее салатом с картошкой. Они хихикали, мол, удалось салат тайком пронести. Я прикусила язык, хотя очень хотелось сказать про нездоровое питание. В общем, я часто держала язык за зубами. © Joyce Neeley / Quora
- Я думала у нас со свекровью хорошие отношения. Даже порадовалась, когда она переехала к нам жить. Но однажды нервишки ее не выдержали и она высказала все, что обо мне думает. Вот это был поворот! Муж тоже был в шоке. Выгнала ее — живет одна теперь. Надеюсь, никогда больше не встретимся. © Nastylicious / Pikabu
- Свекровь сразу меня невзлюбила. Она была такой «настоящей» женщиной с макияжем и укладкой, а я носила футболки и джинсы. Она — домохозяйка, а я хотела сделать карьеру. Мы вели себя вежливо по отношению друг к другу, но не более. И тут свекровь заболела, а свекор не повез ее к врачу. Я подняла тревогу и отвела свекровь к знакомому доктору. У нее была серьезная почечная инфекция, еще один день без антибиотиков — все бы закончилось печально. После этого свекровь зауважала меня. Более того, у нее открылись глаза на свекра. Вскоре она от него ушла. © Laura Skinner / Quora
- Я со своей свекровью перестала общаться после того, как она сказала, что внучку с именем, которое мы выбрали, не примет и в семье видеть не хочет. На следующий день как ни в чем не бывало звонит мужу и говорит, что прочитала про это имя в интернете и его одобряет.
Я все, что до этого было, терпела, но тут терпелка кончилась, когда ребенка коснулось. © Murchal94 / Pikabu
- Свекровь напугала перед самой свадьбой. Стала приезжать помогать сыну то галстук купить, то ботинки. Мол, сам не справится. Только приезжала она за 800 км от нас, не предупреждая заранее. После свадьбы она начала контролировать каждый наш шаг. Доходило до того, что она выясняла у мужа, какие именно деревья мы проезжаем в маршрутке по пути домой. Когда я уже была беременна, свекровь устроила концерт, чтобы мы больше не вздумали заводить детей. Позже, когда мы отремонтировали квартиру, свекровь стала подговаривать сына развестись. Муж начал переписываться с сотрудницей, у которой есть муж и ребенок, а свекровь подпитывала эти отношения. В итоге я поставила вопрос ребром. Муж пошел к психологу и в итоге выбрал меня. © Olechka87 / Pikabu
- Не жалуюсь мужу на свекровь: прекрасно знаю, что он не захочет принимать чью-либо сторону. Я просто свожу семейные встречи к минимуму, делаю их короткими и милыми — мы пьем чай и говорим о погоде. © Helen Waller / Quora
Бонус: справедливая свекровь
- Знакомая вышла замуж за начинающего бизнесмена. Он уговорил ее бросить работу — согласилась. Растила двух детей и по первому зову прибегала в офис заменить болеющего сотрудника. Вот они разбогатели, и тут муж решил, что ему нужна молодая симпатичная деваха. Жена потребовала раздела имущества, но оказалось, что все зарегистрировано на свекровь. Жена пошла к свекрови, а та ее сначала на порог не пустила, ведь сын сказал ей, что теперь уже бывшая супруга ему изменяла, дети вообще не его. Сделали тест на отцовство — свекровь узнала о реальной ситуации. Быстро все продала, 1/3 суммы забрала себе и свалила за границу, полностью прервав общение с сыном, а оставшуюся сумму отдала невестке и внукам. Мужик остался без гроша, а новая деваха сразу перестала им интересоваться. © Палата № 6 / VK
А какие у вас отношения с родителями вашей второй половинки?
AdMe/Народное творчество/15 свекровей, у которых специально для невесток припасен гранитный камушек в груди
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