15 свекровей, у которых специально для невесток припасен гранитный камушек в груди

Редко бывает так, что мать сразу принимает избранницу своего сына. В основном невестки пытаются наладить отношения с семьей мужа и иногда у них это даже получается. Здесь может помочь уважительное отношение и совместные дела — к примеру работа в огороде. Но, увы, порой свекрови не дают молодым спокойно жить, и на такое закрыть глаза очень сложно.