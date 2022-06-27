16 человек, которые с завидным постоянством ловят на себе косые взгляды окружающих. Но их это не колышет

В мире почти 8 млрд человек, и они такие разные. И все же иногда природа наделяет некоторых людей внешностью, которая сразу выделяет их из толпы. У одних очень много веснушек, у других глаза разного цвета, а у третьих пальцы нестандартной формы — перечислять можно долго, но стоит один раз увидеть.

Мы в ADME любим наблюдать за позитивными людьми, которые, даже обладая некоторыми физиологическими особенностями, не только не унывают, но и считают их своей изюминкой.

«Порой люди бывают злыми. Может быть, вы поддержите меня, чтобы я продолжала улыбаться?»

Не могу сказать, фильтр это или нет, но веснушки вам очень идут! © renauster / Reddit



«Люди не верят, что мои ноги сильно мерзнут ночью, поэтому я наконец измерил их температуру»

75,2 °F = 24 °C.

«Я родился без суставов на середине пальцев, поэтому не могу сжимать кулаки»

«Мое родимое пятно похоже на буханку хлеба, стоит только нарисовать пару линий»

«Мой средний палец изгибается, когда я пытаюсь держать его прямо»

«Я могу согнуть мизинец, не сгибая остальные пальцы»

«У меня есть единственная белая ресничка, к тому же очень длинная»

«Я умею нарочно делать такой рассеянный взгляд, что людям даже становится неловко, и это меня веселит»

«Моя племянница родилась без складок на больших пальцах»

«Моя дочь родилась с кучерявыми волосами, среди которых затесалась 1 прямая прядь»

«Мне 13 лет, и у меня очень длинные пальцы ног и рук»

У меня тоже. Жена шутит, что это пальцы рук на ногах. © Ericovich / Reddit

«У меня нет носового хряща»

«Вот какие глаза у моей коллеги»

Да эта женщина — натуральная ведьма. © Lavellan03 / Reddit

«Мои большие пальцы немного длинноваты»

«У меня небольшая частичная гетерохромия на правом глазу, да еще и какой-то необычный узор на зрачке»