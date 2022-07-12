16 доказательств того, что родительство — это трудное, но увлекательное приключение

Наверное, каждый родитель хотел бы знать идеальную формулу воспитания детей, чтобы те выросли добрыми и успешными и всегда поддерживали хорошие отношения с родными. Но не всегда наш взгляд на родительство в итоге совпадает реальностью. В обычной жизни с детьми всегда есть место и провалам, и юмору, и приобретению неповторимых новых умений. Главное — никогда не расслабляться.

Мы в ADME верим, что герои статьи, которые поделились своими историями, однозначно вызовут у вас шквал эмоций.

Сегодня муж полдня лепил пельмени. На обед мы ели пельменные хинкали, вечером муж варил пельменные вареники. Тогда и произошел диалог:

— Слушай, я понял. Лепить пельмени — это как рожать детей.

— Ха, это потому, что долго стараешься, но получается совсем не то, что представлял и планировал?

— Ну нет. Потому что...

— А-ха-ха, поняла! Потому что лепишь и думаешь: «Зачем я вообще ввязался в это? Столько времени потратил, а мог развлекаться. Я же даже не хотел их особо»?

— Да нет же. Потому что сразу думаешь, что больше никогда в жизни не будешь это повторять. А потом смотришь на них — и вроде ничего такие, можно еще налепить. © ihada / Pikabu

— Слушай, я понял. Лепить пельмени — это как рожать детей. — Ха, это потому, что долго стараешься, но получается совсем не то, что представлял и планировал? — Ну нет. Потому что... — А-ха-ха, поняла! Потому что лепишь и думаешь: «Зачем я вообще ввязался в это? Столько времени потратил, а мог развлекаться. Я же даже не хотел их особо»? — Да нет же. Потому что сразу думаешь, что больше никогда в жизни не будешь это повторять. А потом смотришь на них — и вроде ничего такие, можно еще налепить. © ihada / Pikabu Было лет 5 назад. Привел сына в садик, а там воспитательница просит меня почистить площадку, которую за ночь засыпало снегом. Мне по пояс точно, а рост у меня 195 см. Беру лопату, выхожу на площадку и понимаю, что я один не справлюсь. Но тут мне пришла в голову гениальная мысль, как и себе работу упростить, и детей порадовать. Стал копать проходы в виде лабиринта. Где-то за час справился и сбежал, пока не заставили переделывать. А вечером воспитательница чуть ли не на руках носила. Сказала, дети, когда вышли гулять, сначала замерли, а потом с визгом давай там носиться, еле на обед загнала. © C*** / Pikabu

Мой 12-летний сын недавно начал вести прямые трансляции в интернете. После нескольких недель с нулевой отдачей и без аудитории он объявил, что у него появился не только зритель, но и подписчик. Я никогда не видела более счастливого человека. Я — тот подписчик. Но он никогда об этом не узнает. © fesshole / Twitter

«Я обещал себе, что никогда не стану таким родителем. Но мы вышли в свет с двумя малышами младше трех лет впервые за несколько месяцев... И вот мы здесь»

Сегодня утром мой сын нашел обертку от шоколада и начал нас допрашивать. Я понял, что мы с женой как будто держим подпольное заведение, которое открываем в 8 часов и закрываем в 11 каждый вечер, стараясь не попасться на глаза нашим двум маленьким арендодателям. © Scott_Thought / Twitter

Когда я была беременна, утверждала, что моя дочь вообще не будет проводить время перед экраном. Но оказалось, что если «Приключения Барби в доме мечты» заставляют ее замолчать, чтобы я могла хоть что-то съесть, то ладно уж. © crybabykarm / Twitter

Ребенок моего друга, когда его укладывали спать, пробормотал: «Не забудь подписаться». Он так много времени проводит перед планшетом, что подумал, что это означает «спокойной ночи». © tomgara / Twitter

Мой ребенок был бы вне себя от злости, если бы знал, что после того, как он ложится спать, мы просто смотрим телевизор и едим вкусняшки весь вечер. © LorynBrantz / Twitter

Ребенок притопал с проблемой:

— У меня полкласса просит списать математику.

— И что?

— Как-то нечестно: я решаю, а они пользуются. И не дать не могу, вроде неприлично.

— Ну и пусть списывают. Тебе же лучше.

— В смысле?

— На экзамене не спишут, а у тебя конкурентов меньше будет. Они же не учились.

Ушел обдумывать. © netIdeiLuchshe / Pikabu

— У меня полкласса просит списать математику. — И что? — Как-то нечестно: я решаю, а они пользуются. И не дать не могу, вроде неприлично. — Ну и пусть списывают. Тебе же лучше. — В смысле? — На экзамене не спишут, а у тебя конкурентов меньше будет. Они же не учились. Ушел обдумывать. © netIdeiLuchshe / Pikabu Сын нашел в песочнице ₽ 10. Пошли и купили ему на честно найденные деньги машинку за ₽ 109. Хочу так же. © 000evgeniy / Pikabu

Когда мама орала на нас, мы, бывало, говорили, что позвоним в службу защиты детей, а она отвечала: «Валяйте! Вас же заберут, а не меня». Теперь, сама будучи мамой, я восхищаюсь ее игрой. © LMemeit / Twitter

Мой сын, пока еще не умел говорить, в те моменты, когда что-то не получалось, начинал хныкать и психовать. Я его учила:

— Не ной, а скажи: «Мама, помоги, пожалуйста».

Ребенок эту фразу запомнил и теперь, когда начал говорить, очень часто использует.

И очень интересно наблюдать за реакцией прохожих, когда муж несет брыкающегося ребенка, который орет: «Мама, маги пазяуста!» © kohablack / Pikabu

— Не ной, а скажи: «Мама, помоги, пожалуйста». Ребенок эту фразу запомнил и теперь, когда начал говорить, очень часто использует. И очень интересно наблюдать за реакцией прохожих, когда муж несет брыкающегося ребенка, который орет: «Мама, маги пазяуста!» © kohablack / Pikabu Сын (5 лет) потратил свои финансовые сбережения на игрушки. Я спрашиваю: «Ну что, сынок, рад ты теперь?» «Да, — говорит, — но вот на некоторые не хватило, нужно больше денег». Я начинаю объяснять, что деньги просто так не достаются, чтобы они были, нужно себя правильно вести, хорошо учиться и в дальнейшем достойно работать. Типа обычная стратегическая схема появления денег, да и жизни в целом. Сын погрустнел, задумался и ушел играть в планшет. Через некоторое время проверяю его запросы в поисковике: «как сделать деньги из бумаги», «как сделать, чтобы банкомат выдал много денег». © JokerF*** / Pikabu

А я проблему чистки зубов решил, как мне кажется. Дочке было года 3–4. Я ей просто пообещал купить машину, когда вырастет, если не будет ни одной дырки и кариеса... А если запустит, то все деньги уйдут на стоматолога. Иногда смотрим объявления, выбираем машинку. Дочка сама старается, я иногда проверяю. Сейчас молочные меняются на коренные, пока все целые и ровные. Папа — молодец. © vadimOO7 / Pikabu