16 историй о том, как от обычной человеческой приветливости вырастают крылья за спиной

В жизни бывают моменты, когда нам становится нелегко. Но, к счастью, встречаются люди, которые словом или делом могут развеять нашу печаль. Подчас это незнакомцы. Их добрые поступки вдохновляют нас сделать тоже что-то хорошее. Удивительно, что иногда мы помним небольшой знак внимания по отношению к себе всю жизнь.