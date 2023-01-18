16 историй о том, как от обычной человеческой приветливости вырастают крылья за спиной
В жизни бывают моменты, когда нам становится нелегко. Но, к счастью, встречаются люди, которые словом или делом могут развеять нашу печаль. Подчас это незнакомцы. Их добрые поступки вдохновляют нас сделать тоже что-то хорошее. Удивительно, что иногда мы помним небольшой знак внимания по отношению к себе всю жизнь.
- Поселок, ночь. Пошел у меня камешек из почки. Просыпаюсь: спазмы дикие, пополам складывает. Звоню в скорую, там прекрасная женщина преклонного возраста (судя по голосу) начинает расспрашивать, есть ли еще кто дома. Получив отрицательный ответ и поняв, что сам я не смогу дойти до аптеки, говорит: «Ой, мой хороший, ну подожди, я сейчас приеду!» И через минут 10 приезжает реально она. С порога: «Мой хороший, я приехала! Давай ложись скорее, укол сделаю!» Быстренько бахнула 2 ампулы. Спасибо тебе, добрая женщина! © ***Rainbow / Pikabu
- Как-то в студенчестве ехали автостопом, подвозил один дальнобойщик. Узнав, что мы бедные студенты и денег нет, покормил нас в кафе на трассе, колу купил. До сих пор его помню. © Hangover Unicorn / ADME
- Дело было в торговом центре. У меня пакет порвался. И вот стою я, растерянная, баночки в разные стороны раскатываются. Что делать? Пока я соображала, как связать предательский пакет, подбежали несколько человек, помогли все собрать, а одна женщина дала мне свой пакет. Я думала, что люди просто будут проходить мимо, и была очень рада, что ошиблась. Вроде бы это такая мелочь, ерунда, но на душе было так тепло. © Seagullwing / ADME
- Утро. Влетаю в вагон метро. Парень, бегущий за мной не успевает, улыбается, шлет мне воздушный поцелуй. Я ему улыбаюсь и машу в ответ. У соседней двери замечаю коллегу. Машем друг другу, смеемся. Мужской голос из-за спины: «Девушка, а вы всех в метро знаете?» Оборачиваюсь, а там бывший тренер моего сына: лет в 7 его тренировал, не помнит меня, конечно. Говорю ему: «Здрасте, всех нет, а вас знаю, вы тренер в детской футбольной секции». Завтра, пожалуй, при входе в вагон сразу со всеми поздороваюсь. На всякий случай. © сrazyEmpress / Pikabu
- Моя машина заглохла ночью посреди трассы. С друзьями вышли наружу, думаем, что делать. Стоим на обочине в кромешной тьме, вдруг останавливается грузовик. Из него выходит мужик и идет к нам. Мы от него шарахнулись, а он и говорит, давай, мол, подсоблю. У него был трос, и он отбуксировал нас до ближайшего города. И только позже мы узнали, что у нашего спасителя была неизлечимая болезнь. Вместо того чтобы бегать по врачам, он решил колесить по дорогам и помогать таким бедолагам, как мы. © ***snowcones / Reddit
- Однажды, когда мне было лет 10, ехала на автобусе 6 часов. Мне очень хотелось есть. Но жили мы так себе, экономили, на остановках, естественно, еду никто не покупал. Ах, как мне тогда хотелось горячих пирожочков! На одной остановке девушка-соседка покупает несколько пирожков, и один протягивает мне. Я, как вежливый ребенок, отказываюсь. Девушка просто отмахнулась: «Какой будешь? С капустой или картошкой?» Я выбрала и всю дорогу ехала со счастливой улыбкой из-за поступка незнакомого человека. Помню ее всю жизнь и очень ей благодарна. Если ты это читаешь, спасибо тебе огромное за ту доброту! © Seraphine / ADME
- Стояла в магазине в очереди, увидела паренька, который помогал бабушке с сумками. Когда шла домой, тот же паренек уже нес пакеты другой старушке. На следующий день я готовилась праздновать день рождения и накупила продуктов. Только выхожу из магазина, ко мне подходит тот же парень-добряк и говорит: «Девушка, вам помочь с сумками?» Я, конечно, согласилась. Парень сказал, что помогать — это его хобби. Побольше бы молодых людей с таким «хобби». © Палата № 6 / VK
- Приехал в гости в Нью-Йорк. Я хотел попробовать легендарный рогалик со сливочным сыром, в парке увидел продавца и решил купить. Продавец сразу понял, что я не местный, и мы немного поболтали. И тут выяснилось, что карточки он не принимает, а налички у меня не было. Я стал извиниться, а он протягивает рогалик и говорит: «Добро пожаловать в Нью-Йорк!» Это сделало рогалик в два раза вкуснее. Позже я пришел в парк с деньгами, но того парня, увы, не нашел. © rabbit*** / Reddit
- Недавно я закончила очень токсичные отношения. Сделала об этом пост в соцсетях, и один незнакомец стал писать мне поддерживающие комментарии. Даже эти добрые слова придавали мне сил. Он буквально вытащил меня из эмоционального болота. Обычно на Рождество я летаю к маме, но в этом году у меня не было денег на билет. Так этот человек купил мне билеты! Я никогда не смогу отплатить ему за доброту. Надеюсь лишь, что однажды смогу так же кому-то помочь. © sweetestniki13 / Reddit
- На заправке увидела женщину, которая просила о помощи. Отдала ей всю наличку. Стою на светофоре, смотрю, парень позади меня выходит из машины. У меня сердце в пятки ушло. Он подбежал к моей машине, постучал в окно и спросил, может ли он купить мне что-нибудь в кафе через дорогу. Дело в том, что он увидел, как я помогла женщине, и решил сделать для меня что-то хорошее. Это было так мило! Хотя мне пришлось отработать 7-часовую смену под проливным дождем, я чувствовала себя окрыленной. Спасибо, добрый человек, и пусть вселенная найдет способ отплатить тебе. © planettmarss / Reddit
- Я просто обожаю своих соседей! Без шуток! Так вышло, что моя мама сломала ногу, а у меня уже была утверждена командировка, и я просто ну никак не могла остаться с ней. А кроме друг друга у нас никого и не было. И тут на помощь пришли соседи. Мало того что скинулись и помогли с лечением, так еще и устроили дежурства, помогали моей мамуле, пока я была не в городе. Вот так просто. Чисто по-человечески решили помочь. Безо всяких условий, требований чего-то взамен. Просто плачу от того, как нам с мамой повезло. Не знаю, что делала, если бы не они. © Палата № 6 / VK
- Недавно ехала в поезде, перед зарплатой — голяк. С собой пюрешка и яблоко. У моих соседей — «поляна»: сырная нарезка, печенье, блинчики. Так они и говорят, мол, угощайтесь, не стесняйтесь. Как же я была им благодарна за те два блинчика! А иной раз едешь — люди даже не здороваются друг с другом.
- Как-то, когда мне было лет 9, я опоздал на школьный автобус. И тут какой-то высокий мужчина схватил меня и побежал за автобусом. Водитель нас заметил и остановился. Я даже не успел сказать тому человеку спасибо. © sowydso / Reddit
- Официантка пролила бутылку воды на наш стол и мое пальто. И знаете, что я сделала? Я стала ее успокаивать, что ничего страшного не произошло. Это просто вода, она высохнет. Она все продолжала извиняться, я уверяла, что все в порядке. Я никогда не пойму людей, которые кричат на официантов. Мне бы хотелось думать, что я хоть немного восстановила ее веру в людей. © flowrider_ / Reddit
- Шли с мужем на остановку. Я упала и вывихнула ногу. Понимаю, что идти не могу, придется мужу меня до остановки нести. А на дороге стоит такси, оттуда выходит мужик лет под 50–55 и говорит: «Дочка, давайте я вас довезу до дома. Ведь мужу твоему совсем тяжело будет». Мы сели в такси, готовы были заплатить, а когда протянули деньги этому мужчине, он отмахнулся и сказал: «Да вы что?! Я же от чистого сердца помогаю вам!» — и так и не взял денег. Спасибо таким добрым людям! © Палата № 6 / VK
- Я бежала за автобусом, опаздывала. Даже и не надеялась успеть. Ведь автобус к тому времени уже приехал на остановку и начал впускать пассажиров, а я все еще бегу. И вдруг один парень стал заходить в автобус. Поставил ногу на ступеньку и не спешил войти в салон. Я добежала, запрыгнула внутрь, а парень выскочил из автобуса. Ему не надо было ехать, он просто решил мне помочь. Было очень приятно. © Оксана Радкевич
А с какими добрыми поступками вы сталкивались в жизни?
AdMe/Народное творчество/16 историй о том, как от обычной человеческой приветливости вырастают крылья за спиной
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