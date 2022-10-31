16 историй о жутких ревнивцах, которые дадут фору самому Отелло

Ревность — чувство, знакомое любому из нас, и хотя мы понимаем, что она может разрушительно влиять на отношения, но запретить себе испытывать подобные чувства вряд ли кому-то удавалось. Иногда доходит до абсурда, как в историях из нашей свеженькой статьи — про парня, который ревновал жену к таксисту, или кошмарную бывшую, учудившую пакость с суперклеем. А в конце вас ждет бонус — история про слишком честных детей, которые своими рассказами чуть не довели семью до развода.