16 историй о жутких ревнивцах, которые дадут фору самому Отелло
Ревность — чувство, знакомое любому из нас, и хотя мы понимаем, что она может разрушительно влиять на отношения, но запретить себе испытывать подобные чувства вряд ли кому-то удавалось. Иногда доходит до абсурда, как в историях из нашей свеженькой статьи — про парня, который ревновал жену к таксисту, или кошмарную бывшую, учудившую пакость с суперклеем. А в конце вас ждет бонус — история про слишком честных детей, которые своими рассказами чуть не довели семью до развода.
- Работаю в такси. Везу парня, он говорит: мол, дай позвонить, а то жена обиделась и на звонки с моего номера не отвечает. Позвонил с моего раз 5, трубку так и не взяли. Я его довез и забыл. Через день позвонил этот парень, услышал мужской голос и начал: «Ты чего это моей жене названивал аж 5 раз? Семью хочешь разрушить» и т. п. Память, видимо, у него как у золотой рыбки, или настолько ревность разум затуманивает, не знаю. © maksim135 / Pikabu
- Моя бывшая подумала, что я ей изменяю (я не изменял), поэтому она залила суперклеем замочную скважину моей машины. © Heavy_Ad_345 / Reddit
- Устроилась юристом. Владелец — парень лет 30. Где-то через неделю шефу кто-то звонит, он бледнеет и подходит ко мне: «Сейчас сюда придет моя жена, сиди, не отсвечивай». Оказалось, она ревнивая, и он соврал ей, что новый сотрудник — парень. Она пришла и устроила истерику. С этого дня начался ад: она заявлялась в любое время, садилась рядом со мной, устраивала допросы. Однажды застала ее за тем, что она ковыряется в моих документах, смотрит штамп в паспорте, действительно ли замужем. Шеф даже просил меня при ней позвонить мужу, поворковать с ним. Мониторила меня во всех соцсетях! Хватило меня в этой конторе на 2 месяца. При увольнении шеф очень сокрушался, мол, моя благоверная только к тебе привыкать начала, а ты увольняешься! © tarjaonny / Pikabu
- Папа любит ездить на рыбалку с друзьями, а мама моя довольно ревнивая. Она звонит ему и просит сфотографироваться со своим уловом. У мамы уже около 300 папиных фотографий с пойманной рыбой. © Подслушано / Ideer
- У меня очень ревнивая мама, хотя за 25 лет папа повода не давал. Как-то на выходных он собирается куда-то, одевается в прихожей. Мама с кухни выходит, руки в боки, и спрашивает, куда это он собрался. Отец не говорит. Мама все настойчивее; отец завязал шнурки, посмотрел на нее и говорит: «Я уже совершеннолетний, куда хочу, туда хожу», — и уходит. Как я смеялась! Папа ходил в парикмахерскую. © Подслушано / Ideer
- Я дружила с парнем, мы снимали жилье в одном доме. Однажды его девушка, с которой он общался по видеосвязи, увидела, как он дружески приобнял меня, когда я выходила из дома, и устроила скандал. Потом она переехала к нему, и каждый раз, когда мы виделись, пыталась меня задеть. Ужинаем с друзьями — она говорит, что я очень медленно ем (что?). Надела новое платье — она выдала, что мой живот в нем выглядит огромным. Она не могла забыть об этом невинном объятии 2 года! В конце концов друг женился на ней, и мы больше не дружим. © Lynnett Tan / Quora
- Один раз на дежурстве дала свой телефон пациентке, чтоб она позвонила мужу и он ее забрал (в госпитализации не было необходимости). Так она на следующий день мне позвонила с разносом, какого фига я ее мужу по ночам названиваю. © doctorAlena / Pikabu
- Бойфренд моей коллеги был против того, чтобы она что-то делала со своей внешностью. Ведь у нее уже был он, зачем хорошо выглядеть для кого-то еще. Он требовал, чтобы она не стригла и не красила волосы и не делала макияж, даже на их собственную свадьбу. И да, она вышла за него замуж. © Unknown author / Reddit
- У меня была знакомая, которая не могла смотреть телевизор вместе со своим парнем. Каждый раз, когда по телику показывали девушек или женщин, она переключала канал, чтобы он на них не глазел. © oktaeder / Pikabu
- Жена моего знакомого была дико ревнивая. Как-то он выходит из ванной, уставший после работы, а жена в ярости. Оказалось, что дело в его рубашке. Она нашла на ней зашитую дырку и решила, что ее зашила любовница. Он объяснил, что рубашка порвалась посреди рабочего дня, и он попросил зашить коллегу. В итоге ссора стихла, жена говорит: «Забери чемоданы в подъезде». Оказалось, она ему уже и вещи собрала, пока «неверный» был в ванной. Это было последней каплей. Больше не живут вместе. © anon000*** / Pikabu
- Думал, что меня уже нечем удивить, но ошибался. Моя девушка устроила мне сцену ревности, потому что я спросил у девушки-продавца в супермаркете, где находится молочный отдел. На вопрос, что мне надо было делать, последовал гениальный ответ: «Надо было искать продавца-парня». © Подслушано / Ideer
- Мой муж убежден, что у меня есть любовник. А все потому, что я несколько раз не смогла с первого раза захлопнуть дверь нашей машины. Из чего он заключил, что у любовника машина с дверями, на которых стоят доводчики. © len4ik.sf / Pikabu
- У моего товарища ревнивая жена. Она даже километраж на машине записывала. Знала, что до работы ему 3,5 км. Значит, на работу и обратно — плюс 7 км на спидометре. Если больше — скандал. © Ermi05 / Pikabu
- Я работал в кафе и был знаком с кучей людей, в том числе и с привлекательными девушками. И когда я встречал кого-то из знакомых, будучи вместе со своей бывшей, она прерывала беседу, говоря: «Привет, я его девушка». © johnnydakota / Reddit
- Однажды моему другу поздно ночью на телефон пришло сообщение, он прочитал его и лег спать дальше. Его девушка возмутилась, мол, что за дела? Обычно она не была ревнивой, но тут потребовала, чтобы он показал сообщение. Друг пошел на принцип и показывать не стал, потому что ему не понравился тон возлюбленной и ее внезапное недоверие. Мне кажется, это достойная позиция, но я до сих пор ржу от того, что они поругались из-за эсэмэски, где было сказано, что в их районе открылась новая точка шаурмы. © Палата № 6 / VK
- У дяди моей знакомой на руке есть татуировка — имя его первой возлюбленной. Дядя уже лет 30 женат на другой, у них куча детей и все замечательно. Но при каждой ссоре его жена припоминает: «Ну и вали к своей бывшей!» © Подслушано / Ideer
Бонус
- Муж по работе мотался в командировки. А у нас дома краны резко стали барахлить, да и со светом что-то случилось. Пришлось вызывать мастеров. Старшему ребенку тогда около 4 лет было, а младшему около 3. Оба говорили еще плохо, но рты не закрывались. И вот папа приезжает, а ему с порога на два голоса рассказывают, что к маме каждый день дяди разные ходили. А один дядя даже в спальню заходил. Муж замер и на меня смотрит. Я объясняю про неполадки, вроде успокоился. И тут старший: «А один дядя в ванне мылся!» А это слесарь проверял, как работает смеситель, и долго его крутил, настраивал, воду включал постоянно. © Шаманка / ADME
А вы сталкивались с ревностью?
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