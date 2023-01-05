16 колких комментариев, которые могли придумать только короли ехидства из сети
У некоторых людей есть способность, которая гарантированно вызывает легкую зависть у окружающих, — умение вовремя ввернуть остроумную фразу, которая может и рассмешить, и осадить собеседника, смотря по ситуации. И комментаторы из интернета как раз из таких: почитайте только про скупердяя, который покупает 75 граммов фарша на двоих, или про то, как накопить на квартиру за несколько часов.
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А вы умеете быстро придумывать меткие ответы?
AdMe/Народное творчество/16 колких комментариев, которые могли придумать только короли ехидства из сети
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