16 колких комментариев, которые могли придумать только короли ехидства из сети

У некоторых людей есть способность, которая гарантированно вызывает легкую зависть у окружающих, — умение вовремя ввернуть остроумную фразу, которая может и рассмешить, и осадить собеседника, смотря по ситуации. И комментаторы из интернета как раз из таких: почитайте только про скупердяя, который покупает 75 граммов фарша на двоих, или про то, как накопить на квартиру за несколько часов.