16 раз, когда вид товара бессердечно разминулся с адекватностью
Нам часто кажется, что производители стараются сделать любые свои товары максимально удобными, и это касается и оформления, и упаковки. Но на самом деле нередко случаются казусы (как запланированные, так и случайные), которые покупатели молниеносно запечатлевают и даже делятся ими в сети.
Мы в ADME знаем, как важно поделиться с другими своими наблюдениями и жалобами, поэтому тоже показываем вам эти снимки.
«Это не вода. Сегодня в школе я чуть не совершила огромную ошибку»
«Санитайзер для рук».
Когда срок годности напечатан черным цветом на черном фоне
«Пришлось выбросить приготовленный ужин и заказать доставку, потому что у этой солонки крышка завинчивалась только на одну резьбу»
Сок, который выглядит как моющее средство
Кажется, это сделали специально, чтобы пугать перфекционистов
Зачем упаковывать 1 морковку?
Всех бесит, когда такие стикеры обязательно клеят внутрь посуды?
Зачем упаковывать то, что можно не упаковывать?
Зачем плодить пластик, продавая эти малюсенькие бутылки лимонного сока?
«Купил 1-слойную туалетную бумагу. Да, это на ней напечатано, это не перфорация»
Еще один из многочисленных вариантов упаковки, который очень бесит
А ведь конфеты могли бы быть и побольше, если бы не отверстия в упаковке
С таким оформлением и песка-то почти не видно
Конечно, давайте разместим инструкцию на той же стороне, что и перфорированную ленту для открытия коробки
«Зачем нужно было разбивать мне сердце?»
А обещали с клубничной начинкой!
Расскажите о самых запомнившихся случаях, когда вас расстроила упаковка товара.
Фото на превью JorganPubshire / Reddit
AdMe/Народное творчество/16 раз, когда вид товара бессердечно разминулся с адекватностью
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