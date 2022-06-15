16 раз, когда вид товара бессердечно разминулся с адекватностью

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Нам часто кажется, что производители стараются сделать любые свои товары максимально удобными, и это касается и оформления, и упаковки. Но на самом деле нередко случаются казусы (как запланированные, так и случайные), которые покупатели молниеносно запечатлевают и даже делятся ими в сети.

Мы в ADME знаем, как важно поделиться с другими своими наблюдениями и жалобами, поэтому тоже показываем вам эти снимки.

«Это не вода. Сегодня в школе я чуть не совершила огромную ошибку»

«Санитайзер для рук».

Когда срок годности напечатан черным цветом на черном фоне

«Пришлось выбросить приготовленный ужин и заказать доставку, потому что у этой солонки крышка завинчивалась только на одну резьбу»

Сок, который выглядит как моющее средство

Кажется, это сделали специально, чтобы пугать перфекционистов

Зачем упаковывать 1 морковку?

Всех бесит, когда такие стикеры обязательно клеят внутрь посуды?

Зачем упаковывать то, что можно не упаковывать?

Зачем плодить пластик, продавая эти малюсенькие бутылки лимонного сока?

«Купил 1-слойную туалетную бумагу. Да, это на ней напечатано, это не перфорация»

Еще один из многочисленных вариантов упаковки, который очень бесит

А ведь конфеты могли бы быть и побольше, если бы не отверстия в упаковке

С таким оформлением и песка-то почти не видно

Конечно, давайте разместим инструкцию на той же стороне, что и перфорированную ленту для открытия коробки

«Зачем нужно было разбивать мне сердце?»

А обещали с клубничной начинкой!