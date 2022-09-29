16 случаев, которые помогли людям увидеть все немного в другом свете

Каждый из нас так или иначе уверен в чем-то, и переубедить в обратном бывает нелегко. Пока мы сами не столкнемся с ситуацией, в которой начинаем понимать, что мы могли быть не так уж и правы. Например, какие-то бытовые моменты мы преодолевали долго и нудно, а можно было, оказывается, по-другому и легче. Или у нас меняется мнение о человеке, которого мы якобы знали, или даже о себе самом.