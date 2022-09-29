16 случаев, которые помогли людям увидеть все немного в другом свете
Каждый из нас так или иначе уверен в чем-то, и переубедить в обратном бывает нелегко. Пока мы сами не столкнемся с ситуацией, в которой начинаем понимать, что мы могли быть не так уж и правы. Например, какие-то бытовые моменты мы преодолевали долго и нудно, а можно было, оказывается, по-другому и легче. Или у нас меняется мнение о человеке, которого мы якобы знали, или даже о себе самом.
- Моему сыну 16 лет, встречается с девушкой, и захотелось ему выпендриться — подарить ей на день рождения айфон. До этого не отказывала ему ни в каких тратах, но тут была против: во-первых, слишком дорогой подарок, во-вторых, за мой счет. Не стала отказывать, но сказала, что он должен сам заработать хотя бы полсуммы. Сын занимается программированием, нашла ему проект, помогала, конечно, но работал он. К концу месяца желание дарить айфон у него испарилось, но от работы не отказался. © Подслушано / Ideer
- За 5 лет моей работы в офисе у меня никогда не было отпуска: я жуткий трудоголик. И для меня это норма, но, видимо, не для моих сотрудников. Когда к нам на этаж спустился начальник отдела, поставил меня перед фактом: «Нужно идти в отпуск». Как же я не хотела. Для меня это было сродни пытке. Я сопротивлялась до последнего.
Но, как оказалось, я была неправа. Благодаря начальнику отдела я побывала просто в изумительном месте: представьте себе лес, деревянный домик с камином, вокруг озеро и ни души. Это было чудесно. Теперь, когда приходит время выбирать, кто пойдет в отпуск, я первая. И не забываю поблагодарить начальника отдела. © Палата № 6 / VK
- Первый раз в жизни надела платье. До этого стеснялась: зачем показывать себя, когда на улицах и так много девушек с более красивой фигурой? И пошла в парк отдохнуть, почитать. Рядом на поляне сидела группа дошкольников с учительницей, они рисовали пейзажи. Тут ко мне подсел мальчик, протянул мне букетик из листвы и попросил разрешения нарисовать меня, так как я похожа на осень. Улыбалась после этого весь день. Да и платья буду носить чаще. © oseledich / Pikabu
- Раньше я изо всех сил пыталась оттереть все засохшие кусочки с микроволновки. Но потом подруга посоветовала мне просто налить в маленькую тарелку воды и прогреть ее пару минут. Все сразу отмоется. Я была такой тупенькой. © patti2mj / Reddit
- Стояли с девушкой в очереди к кассе в продуктовом магазине. Набрали целую тележку. Смотрю, сзади стоит мальчик с мамой, в руках у него пакет с печеньем. Мальчик, видно, с ДЦП, но на ногах стоит бодро. Спрашиваю: «У вас только печенье?» Мама сказала, что только оно. Я пропустил его вперед, чтобы не ждал нас и время не терял. Так моя девушка выдала: «Ты че, всех пропускать собрался? Сегодня, значит, спишь на диване». Да я теперь не то что на диване, я рядом с тобой не сяду! © Подслушано / Ideer
- В последний раз я пытался устроить празднование своего дня рождения. 20 с лишним человек сказали, что придут. А на самом деле пришел только 1. С тех пор я не праздную день рождения с «друзьями». Но до сих пор дружу с тем парнем, который пришел. © Lachwen / Reddit
- Чувствую, что старею. Пришла к родителям домой, младший брат вытащил меня поиграть, достал свой футбольный мяч, такой маленький и надувной, поставил мне стул и сказал быть вратарем. Первые минут 10 было весело, а потом брат упал на диван, я увидела пыль, мне захотелось убирать, затем стало страшно из-за того, что мяч летает, не хотелось, чтобы он попал в телевизор или в шкаф с зеркалом. А там и паутину заметила под диваном. Короче, если раньше я могла спокойно баловаться с братом, то сейчас не могу отвлечься, ибо везде вижу грязь и хочу убрать, а ведь мне всего 22. © Палата № 6 / VK
- Я открывал фисташки большими пальцами в течение 30 лет, пока не увидел, как моя жена использует половину скорлупы, чтобы открыть следующую. Я был в шоке. © man-panda-pig / Reddit
- Говорят, что детей надо заводить, когда встал на ноги, обзавелся собственным жильем, имеешь стабильный доход и внушительную финансовую подушку. Мы тоже с мужем так считали. Все это появилось у нас, когда мне было 40 лет, а мужу — 47. Забеременеть сама уже не смогла, сделали ЭКО. В итоге беременность в 42 года. Перенесла тяжело. Родилась здоровая девочка. Мы с мужем рады. Но нам очень тяжело. Уже нет тех сил, как в юности. Мне кажется, что если бы мы были беднее, но моложе, то нам было бы легче. © Подслушано / Ideer
- У меня была депрессия, и я позвонил человеку, которого считал своим другом. Когда он понял, что я хочу поговорить о своем состоянии, он придумал предлог, чтобы повесить трубку. После этого он продолжал игнорировать мои звонки. Что самое удивительное, я был рядом с этим парнем, когда его жена ушла от него к другому. Бывали моменты, когда я хотел сбежать от его депрессивных историй, но сидел и слушал, потому что он был моим другом. © horsetoothjack***119 / Reddit
- В школьные годы пошли с мамой на рынок — купить джинсы. Примерили у одного продавца, ничего не понравилось. Когда уходили, он что-то на азербайджанском говорит, как будто не нам. И тут мама поворачивается и также на азербайджанском что-то отвечает. Лицо мужика надо было видеть. Ну не знал он, не знал, что первый муж мамы азербайджанец был, а мама — татарка (язык схож). © Olgalalalala / Pikabu
- Обсуждали с друзьями момент, когда лучше перестать жить с родителями. Один говорил — как в институт пойдешь, другой — как семью заведешь. А я до сих пор, в 35 лет, живу с родителями, женой и маленьким ребенком. Вспомнил недавний случай. Все разошлись по делам, жена с дочкой пошли в парк гулять, а я остался дома работать.
Тут звонок в дверь. Подхожу к двери, спрашиваю: «Кто?» Отвечают: «Проверить счетчик электроэнергии». А я им: «Взрослых нет дома, зайдите позже!» А потом думаю: так это же я и есть взрослый. В общем, действительно, пора жить отдельно от родителей. © Палата № 6 / VK
- Провел несколько месяцев на сайте знакомств, но так и не получил ни одного ответа. А потом решился подойти к девушке в реальной жизни, и через 3 недели она стала моей девушкой. Уже 6 лет вместе. © GimmeNewAccount / Reddit
- Мне 36 лет. И только 5 лет назад я узнала, что, чтобы убрать пластиковую крышечку с нового твердого дезодоранта, надо всего лишь поднять сам стик вверх. Я так долго мучилась, пытаясь снять эту чертову штуку. © dissaray07 / Reddit
- Моя младшая сестра — типичный городской ребенок, она всю жизнь была самым настоящим дитем асфальта. После школы она поступила в педагогический универ, отучилась, и вся семья была уверена, что она будет жить и работать в нашем городе. Но нет, мелкая решила нас всех удивить и подалась на какую-то программу, суть которой в том, что молодые учителя едут в села и учат там детей.
На мое удивление, желающих было очень много, но я до сих пор не понимаю, что там делает сестра. Мне кажется, она даже никогда в жизни в селе не была, а тут уже год там прожила, и ей все нравится, она в полном восторге. Кажется, есть вещи, которые нам никогда не понять, и остается только радоваться тому, что младшая сестра нашла свое место, пусть и неожиданное. © Палата № 6 / VK
- С парнем уже 10 лет вместе, и все отлично. Единственное, на мое: «Я люблю тебя» — услышала: «Ты ж моя милая». Ну ладно, осадок остался, и больше не было никаких признаний. Думала, стесняется выражать чувства. Недавно прихожу домой и слышу из комнаты его голос: «Ты ж моя любимая! Самая ласковая! Как же я люблю тебя, моя сладкая!» Открываю дверь и вижу: мой милый сидит за компом, обнимая нашу кошку. Ага, стеснительный. Видимо, только со мной. © Подслушано / Ideer
А какие подобные случаи бывали у вас?
AdMe/Народное творчество/16 случаев, которые помогли людям увидеть все немного в другом свете
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