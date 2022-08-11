16 свекровей, которые тщательно следят, чтобы их невестки не сильно-то жизни радовались

Не все женщины искренне готовы назвать свекровь второй мамой. Увы, некоторые родительницы настолько лезут в семью своего сына, что вызывают ссоры. Иногда уже на этапе знакомства понятно, что от такой свекрови лучше держаться на почтительном расстоянии.

Мы в ADME прошерстили интернет в поисках историй о свекровях, которые возмущают своей бесцеремонностью. А в бонусе у нас рассказ от женщины, которая вовремя смекнула, что к чему.

Мне 24, мужу 25 лет. Мы только что сыграли свадьбу. Сидим в предвкушении и обсуждаем, куда поедем в медовый месяц. Но свекровь вдруг сказала, что едет с нами. Муж-то решил, что она шутит. Но та на голубом глазу заявила: «А что такого смешного? Я серьезно. Ведь свекровь всегда ездит в медовый месяц». Понятия не имею, откуда она это взяла. Мы вежливо отказали, тогда она обозвала меня эгоисткой, а мужа — неблагодарным ребенком. С тех пор мы не общаемся. © useruser2218 / Reddit

Свекровь относится ко мне несправедливо. Вот, к примеру, ее дочь ленива до невозможности: никогда не водила своего ребенка в садик — водил муж, уроки с сыном делает муж, гуляет муж, она, вечно уставшая, лежит на диване. У нас дети на мне полностью. Как и готовка, уборка. Однажды с мужем цапнулись: просила погулять с детьми, потому что сама с температурой свалилась. Он ушел, так свекровь позвонила через 5 минут и отчитала за то, что ее сын после работы должен почему-то гулять с детьми, он же устал. © Подслушано / VK

У меня через 2 недели свадьба, а свекровь уже устроила мне «веселую» жизнь. Она заявила, что хочет надеть белое платье. Я объяснила, что это цвет невесты. Мой жених тоже поговорил с ней, но все без толку. Она все равно купила белое платье, при том что у нее есть 2 шикарных вечерних наряда. Она безапелляционно заявила: «Но мне в них тесновато, а где купить что-то новое — я не знаю». Не уверена, что мне хватит выдержки не устроить скандал. © Pristine-PinkPP / Reddit

Лет в 20 очень старалась понравиться родителям тогдашнего парня. Помогала накрывать на стол, молчала и улыбалась. Тогда это было нормально: милая домашняя девушка хотела замуж. Сейчас мне 33, я взрослая, усталая от жизни женщина. И я не понимаю, почему надо играть в дружбу с мамой мужика. На знакомство с ней приехала после работы, куда меня внезапно вызвали. Пришла усталая, с мигренью, села на диван. Оказывается, надо было подорваться и помогать с сервировкой. Непонятно для чего, ведь мой мужчина сам помогал и суетился. Я пресекла попытки расспросов о моих прошлых отношениях. Итог: я не понравилась. Ну да это фиг с ним, переживу. © Подслушано / VK

Моя свекровь на рождение внука подарила мне золотой браслет. Я золото не люблю и не ношу, но года через 3 решила как-то надеть его. К концу дня рука в зоне браслета у меня позеленела, а вся позолота изнутри стерлась. Нет, свекровь не бедная несведущая женщина, у нее, кроме трешки в элитном районе, есть 400-метровый особняк. © Лика / ADME

4 года назад я объявила, что уезжаю в Румынию. Моя свекровь посмотрела на меня и говорит: «Ой, Маша, какая новость! Было приятно с тобой общаться. Хорошего переезда! Кстати, сын, помнишь Аллочку? У ее мамы сеть кинотеатров». Это был Новый год, и мы уже прожили с ее сыном 5 лет. © BMOBananafish / Twitter

Свекровь постоянно публикует нашу личную информацию в соцсетях. И вот мы с мужем выбрали имя для дочки. Он ей об этом проболтался, и та начала шантажировать его, расскажи да расскажи: «Ты что, не любишь свою мать?» Мы взяли с нее обещание хранить тайну до рождения внучки и сказали фейковое имя. Через 5 минут проверяем соцсети. На ее страничке: «Не могу поверить, что в следующем месяце стану бабушкой малышки Сонечки». Мы ей потом сказали, что имя-то не настоящее, и она еще возмущалась. © loawren / Reddit

Откладывали с мужем деньги на ремонт дома. А тут свекровь просит занять крупную сумму — себе, на ремонт квартиры. Мол, буду каждый месяц отдавать по 100 тыс. Муж отдает ей все деньги, в том числе и нашу подушку безопасности, — в общей сумме это полмиллиона. Я, конечно, была против. В итоге она заявила, что ничего нам не должна, а меня назвала меркантильной. © Подслушано / VK

На двери нашла приклеенную записку. Читаю — а это письмо с признаниями от тайной любовницы мужа. И фраза, над которой ржу до сих пор: «Не пытайся меня искать, ты меня никогда не найдешь». Я проверила камеры наружного наблюдения: как я и подозревала, они засняли мою «любимую» свекровь, приклеивающую записку. © UnexpectedWidow / Reddit

Мне 23 года, моему парню — 26. У нас 3-месячный ребенок. Мы поссорились и расстались после его рождения, но теперь ходим на семейную терапию и, возможно, сохраним семью. Парень признался, что его мать планировала отнять у меня ребенка, пока я еще была беременна. Она даже нажаловалась на меня в опеку! Ко мне домой приходила проверка! К счастью, все обошлось. А свекровь заблокирована у меня во всех соцсетях. © unknown author / Reddit

В какой-то степени моей жене повезло со свекровью. На свадьбу не пришла. Внучку за 6 лет видела 1 раз, когда той годик был, спящую. Подарила резинового попугая. Как звать — не знает. А все почему? Потому что у меня должна была быть богатая жена с коттеджем, крузером, квартирой. И должна была возить свекровь на огород. И помогать там. До сих пор с женой над этим ржем. © Enot11rus / Pikabu

Из-за смены руководства потеряла работу. Денег стало не хватать. Неожиданно свекровь предложила поддержать нас финансами. Безвозмездно, не в долг. Утверждала, что ей не в тягость. Мол, буду помогать, пока работу не найдешь. Я ей очень благодарна, но каждое получение этих денег похоже на выклянчивание. Такое чувство, что я перед ней прыгаю за этими деньгами, как собачка за колбасой. Предлагала я отрабатывать. «Может, — говорю, — ремонт вам на даче буду делать? Я умею». В ответ: «Нет-нет, ничего не надо, я же помочь хочу». © Подслушано / Ideer

Родня устроила нам вечеринку в честь помолвки. Нам вручили подарки, мы с женихом собирались разворачивать вместе. Но будущая свекровь запретила смотреть их без ее физического присутствия. Мы предложили ей видеозвонок. Или, раз уж она такая любопытная, мы могли бы рассказать, что именно подарила ее родня. За вечеринку заплатила она, поэтому мне неловко с ней спорить, но правильно ли я думаю, что это похоже на попытку влезть в частную жизнь? © littlebittyredd / Reddit

Будущий муж очень быстро познакомил с родителями. Я отнеслась к ним с искренним теплом и уважением. Но уже после свадьбы услышала, как они поливают меня грязью за глаза: и хозяйство веду не так, и выгляжу не так, а если уж не беременею как можно скорее, значит, в принципе им внука не рожу. Вычеркнула их из жизни, но не стала препятствовать общению мужа с ними. Начала замечать, что в гости они его не приглашают, деньгами он им не помогает. Он признался: «Я перестал общаться, потому что выбрал тебя». Они сделали все, чтобы отнять у меня мужа. Я не сделала ничего, но отняла их сына. Не рой другому яму. © Подслушано / VK

Мне 23, жениху 25, и через месяц у нас родится девочка. Увы, его мать не может принять меня как члена семьи. Она все время говорит жениху, что он мог бы добиться большего успеха, если бы не я, и что он попал в ловушку из-за рождения «моего» ребенка. © loawren / Reddit

Бонус

Мой парень решил познакомить меня с мамой. Сев в машину, она тут же рассказала, как мучительно рожала и растила сына, ехидничала, сразу встала в позу ревности. Уже на речке маман соседу в шезлонге поведала про плохую бывшую жену, ясно дав понять, что и на меня этот текст распространяется. Заявила: «Мой сын всегда прав, даже когда неправ. Вы, женщины, должны терпеть и подстраиваться». Потом мне ткнули, что она с собой вкусного приготовила, а я, лентяйка, купила. Посчитала, сколько пирожков я съела. Парень ни одного раза не смягчил ситуацию, а наоборот, заявил, что мама — это главное, а женщин много. В общем, попросила его больше мне не звонить. © HelgaMax / Pikabu