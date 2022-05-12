16 весельчаков, которые по жизни идут рука об руку с юмором и иронией

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Юмор не только сближает людей, но и оказывает положительное влияние на здоровье человека. Наверное, поэтому некоторые и дня не могут прожить без того, чтобы не выдать какую-нибудь шутку или не устроить розыгрыш. Особенно «везет» родным и близким таких весельчаков, ведь от них можно ожидать чего угодно. Например, мыла из картофеля.

Мы в ADME знаем, что смех — отличная форма снятия стресса, поэтому считаем, что должно быть как можно больше людей, которые поднимают настроение окружающим. Таких, как герои нашей подборки.

«Посмотрим, сколько дней пройдет, пока мои заметят, что я заменил мыло для рук (справа) точной копией, сделанной из картофелины (слева)»

«Это всего лишь царапина»

А кто-то на повреждения клеит огромные лейкопластыри

«Мама только что прислала фото, которое сделала в кабинета врача»

Велорикша с удобным диваном и столиком

«Каждый раз улыбаюсь, когда вижу это»

«Сегодня припарковался рядом с этой машиной»

«Пожалуйста, не паркуйтесь слишком близко. Я толстый».

«Попросил брата принести мне стакан молока»

«В местном ресторане пошел в туалет и наткнулся на эту картину»

«Как моя сестра помечает сваренные вкрутую яйца»

«Наткнулся на это в местном промышленном парке»

«Я сделал галстук, который выглядит как нарисованный»

Эта мышка лежит в углу компьютерного класса в школе

Кто-то приклеил игрушечные глаза к каждому пункту в этом меню

Когда выхлопные трубы твоего пикапа напоминают HDMI-порты

«У меня есть очки-„авиаторы“ кошачьего размера. И мне смешно до слез оттого, как же стильно она в них выглядит»