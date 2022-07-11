17 человек, которые постарались на славу, но почему-то этого никто не оценил

Недаром фраза «Хотели как лучше, а получилось как всегда» стала крылатой. В каждом из нас есть стремление помочь этому миру. Но никто не застрахован от ошибок. И когда оцениваешь результат, приходишь к выводу, что и начинать не стоило.

Герои подборки ADME — люди, которые стремились сделать доброе и полезное дело, но забыли тщательно продумать детали. А в конце мы добавили бонус — историю человека, который решил спасти бабушку и познал горесть разочарования.

1. «Кто-то врезался в мою машину и замазал это место краской»

2. «Я, конечно, оценила попытку моих гостей после вечеринки помыть посуду, но деревянные разделочные доски нельзя класть в посудомойку»"

3. «Заказал доставку. Курьер написал, что оставил ее в надежном месте»

4. «Ландшафтные дизайнеры подрезали мое искусственное растение»

5. «Краска на подоконнике в моей квартире облезла. Оказывается, тут был мрамор, который побелили»

6. «Оцените упаковку для одного-единственного кольца, которое я заказала»

7. «Сегодня утром пошел к маме, чтобы помочь ей поработать во дворе. А это тачка, которую она только что купила»

8. «Моя жена добавляет фисташки в скорлупе в стакан с очищенными орешками»

Смелый шаг. Будьте готовы оплатить услуги стоматолога. © Piglet_Jolly / Reddit

9. «Босс сказал построить лестницу — я построил лестницу»

10. «Я купил две пиццы, чтобы испечь их в отеле, где нет духовки»

11. «Обещал сыну, что мы увидим гору Рашмор»

12. «Покупали дом и выбрали место напротив еще не построенного парка, так как у нас были дети. Даже заплатили сверху. Вот парк, который они наконец построили»

13. «Начальство устроило День благодарности за хорошую работу. Нас 6 сотрудников»

14. «На работе подарили пакет с конфетами. Только часть из них — слабительное средство»

15. «В школе, где работает жена, решили устроить шашлыки. Она так обрадовалась, когда пообещали позаботиться и о вегетарианцах»

16. «Папа сказал, что сам приготовит ужин и пожарит тот дорогой бифштекс, что я купил. Вот результат»

У меня заболели промежутки между зубами. © MendelsonJoe / Reddit

17. «Отвез своего 17-летнего сына в дом моего детства»

Бонус: когда горел искренним желанием помочь

Стою в очереди у кассы супермаркета, передо мной бабуля с двумя батонами выскребает из карманов последнюю мелочь, а денег не хватает. Ну, думаю, дай сделаю доброе дело, хотя у самого 200 рублей в кармане, а до зарплаты еще 5 дней. Оплатил бабулькины батоны. Гордый собой, выхожу на улицу и вижу, как эта самая бабка крошит батоны и кормит ими голубей. © Подслушано / VK