17 человек разных профессий показали, как они набивают руку, чтобы стать мастерами своего дела
Прежде чем начинать работу, необходимо долго и упорно учиться. А еще постоянно практиковаться и оттачивать свои навыки. Мы нашли в сети фотографии, на которых показано, как люди разных профессий тренируются перед тем, как приступить к работе.
«Наблюдал сегодня за практическими занятиями по починке линий связи»
«Это тренировочная модель руки для мастеров по маникюру»
Манекен с бородой, на котором парикмахеры набивают руку
Так практикуются в лечении зубов будущие стоматологи
Детей в старших классах обучают тому, как накладывают швы в ветеринарии
«Коллега обучает собак поведению у ворот»
Это практика тренировки собак как для профессиональных кинологов, так и для простых держателей питомцев, которая заключается в том, чтобы собака определенным образом реагировала на открывающиеся двери и ворота.
Дорога, на которой тренируются наносить разделительные полосы
Музыканты упражняются в игре на альпхорнах
Альпхорн — музыкальный инструмент в виде длинной деревянной трубки конической формы. Раньше использовался для связи в горных районах, сейчас на нем играют мелодии.
Тренировка иппологов (иппология — наука о лошадях)
На площадке они говорят вслух, работают над тоном голоса и интонацией, зрительным контактом и языком тела.
«Скоро буду парикмахером. А пока тренируюсь плести косу из 5 прядей»
Это коробка передач в разобранном виде для практики техников
«Приятель-пожарный тренируется делать практику „Челюсти жизни“»
Такую практику используют пожарные и спасатели, когда нужно извлечь пострадавших из места, куда доступ затруднен.
«Учусь в школе медсестер. Это наши тренировочные куклы»
«Даже дома тренируюсь крутить провода (электрик). Может быть, мне пора в отпуск»
Тренировка перед операцией на почках проходит на мандаринах
Тренировочное изучение следов в криминалистике — фото и расчеты
Татуировщики обычно практикуются на бутафорской руке
Но когда ее нет, то можно взять обычный апельсин. Друг автора фото — татуировщик, и он тренировался именно так
А какая практика была у вас перед работой?