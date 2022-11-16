17 человек разных профессий показали, как они набивают руку, чтобы стать мастерами своего дела

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Прежде чем начинать работу, необходимо долго и упорно учиться. А еще постоянно практиковаться и оттачивать свои навыки. Мы нашли в сети фотографии, на которых показано, как люди разных профессий тренируются перед тем, как приступить к работе.

«Наблюдал сегодня за практическими занятиями по починке линий связи»

«Это тренировочная модель руки для мастеров по маникюру»

Манекен с бородой, на котором парикмахеры набивают руку

Так практикуются в лечении зубов будущие стоматологи

Детей в старших классах обучают тому, как накладывают швы в ветеринарии

«Коллега обучает собак поведению у ворот»

Это практика тренировки собак как для профессиональных кинологов, так и для простых держателей питомцев, которая заключается в том, чтобы собака определенным образом реагировала на открывающиеся двери и ворота.

Дорога, на которой тренируются наносить разделительные полосы

Музыканты упражняются в игре на альпхорнах

Альпхорн — музыкальный инструмент в виде длинной деревянной трубки конической формы. Раньше использовался для связи в горных районах, сейчас на нем играют мелодии.

Тренировка иппологов (иппология — наука о лошадях)

На площадке они говорят вслух, работают над тоном голоса и интонацией, зрительным контактом и языком тела.

«Скоро буду парикмахером. А пока тренируюсь плести косу из 5 прядей»

Это коробка передач в разобранном виде для практики техников

«Приятель-пожарный тренируется делать практику „Челюсти жизни“»

Такую практику используют пожарные и спасатели, когда нужно извлечь пострадавших из места, куда доступ затруднен.

«Учусь в школе медсестер. Это наши тренировочные куклы»

«Даже дома тренируюсь крутить провода (электрик). Может быть, мне пора в отпуск»

Тренировка перед операцией на почках проходит на мандаринах

Тренировочное изучение следов в криминалистике — фото и расчеты

Татуировщики обычно практикуются на бутафорской руке

Но когда ее нет, то можно взять обычный апельсин. Друг автора фото — татуировщик, и он тренировался именно так