17 человек с нестандартной внешностью рассказали, как их особенности повлияли на их жизнь

Внешность людей бывает разной, и не все довольны своими особенностями: кто-то переживает из-за низкого роста, а кому-то сложно подобрать обувь, так как размер ноги большой или слишком маленький. Некоторые исправляют то, что им не нравится, а другие со временем понимают, что это не стоило переживаний. Мы уверены, что прежде всего человека красит его внутренний мир, а то, как мы выглядим, не должно портить самооценку.