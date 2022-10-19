17 человек с нестандартной внешностью рассказали, как их особенности повлияли на их жизнь
Внешность людей бывает разной, и не все довольны своими особенностями: кто-то переживает из-за низкого роста, а кому-то сложно подобрать обувь, так как размер ноги большой или слишком маленький. Некоторые исправляют то, что им не нравится, а другие со временем понимают, что это не стоило переживаний. Мы уверены, что прежде всего человека красит его внутренний мир, а то, как мы выглядим, не должно портить самооценку.
- Я родилась с косоглазием. С 2 лет носила очки. Дело было в 80-е, очки некрасивые — коричневая толстая оправа. Плюс заклеенный глаз. Маме даже предлагали отдать меня в спецшколу для слабовидящих, чтобы избежать издевательств и быть окруженной «себе подобными», но мама сказала: «Ни за что!» Чем решила всю мою судьбу. Уже в школе я поняла, что важно дружить, быть интересной, смелой и тогда всем будет все равно, как ты выглядишь. © Подслушано / VK
- У меня была очень большая грудь. Я смотрела на свои фото, и мне было так стыдно, что я аж плакала. И у меня всегда жутко болела спина. А потом я просто пошла в больницу и там мне сделали операцию по уменьшению груди. Откровенно говоря, сразу после операции до меня дошло, что это лучшее, что со мной случалось, и у всех моих проблем было вот такое простое решение. © Eve Smibert / Quora
- У меня огромные поры, а также покраснения вокруг носа и между бровями. Раньше я стеснялся говорить с людьми из-за этого и какое-то время даже носил маску. Но это не помешало окружающим людям полюбить меня. Ведь главное — это оставаться позитивным. © rightoutofmy*** / Reddit
- Я очень миниатюрная (155 см) и в 22 года выгляжу на 14. Да, многие не воспринимают меня всерьез. Однако в своей внешности я нашла немало плюсов. Например, ко мне не привязываются консультанты в магазине и не впаривают свои товары, потому что думают, что я еще ребенок и что я «не их» клиент. Еще я подрабатываю репетитором, и у детей ко мне больше доверия, чем к «большим взрослым». Поэтому мои уроки оказываются более полезными. Да и, честно говоря, мне плевать, что обо мне думают. © Rozalin Mohanty / Quora
- Я лысая из-за болезни, ношу парики и шапки. Уже давно так, и я смирилась с тем, что люди советуют какие-то настойки, шампуни, витамины и требуют, чтобы я обещала попробовать, потому что «должно помочь». Просто лезут со своими советами, как будто я не была у всех врачей в городе уже, а сижу и жду напутствия. Обычно, когда они спрашивают о результате, сообщаю, что он есть: теперь растут волосы в ушах. Иногда даже верят и проверяют их. © Подслушано / VK
- Я очень высокая, мой рост — 190 см. У меня три подруги, они мне по плечо. Когда идем с ними вместе и они разговаривают, я ничего не слышу. Всегда говорю им, чтобы говорили вверх. © Подслушано / VK
- Сама я рыжая, но у меня в волосах есть одна белая прядь — такая форма витилиго. Раньше я ее ненавидела. Некоторые люди называли меня старушкой: якобы я начала седеть. Но потом я перевелась с домашнего обучения в обычную школу и все изменилось. Мне было лень закрашивать прядь, и я внезапно стала получать комплименты. Все были очарованы моей особенностью, подходили ко мне, чтобы узнать об этом побольше. Так я завела новых друзей. © Sarah Alphabet / Quora
- У меня длинные и густые ресницы. Новая учительница рявкнула на меня: «Сейчас же иди и смой это с лица!» Я испугалась, убежала умываться. Потом поняла — она подумала, что я накрасила ресницы. Подошла к ней все объяснить. Думала, будет кричать на меня, но она внезапно сказала, что понимает. А потом и вовсе ставила мне только хорошие оценки. © Alizeh Iftikhar / Quora
- Я мужчина, мой рост составляет больше 2 метров, да и вес немаленький. И это очень сильно влияет на мою жизнь: я вечно боюсь, что стул меня не удержит, не могу купить себе компактный автомобиль, одежда почти всегда стоит дороже из-за объемов. Даже зеркала, которые вешают на уровне роста обычных людей, неудобны — слишком низкие. Многие люди воспринимают меня как огромного парня и немного побаиваются. Раньше комплексовал из-за роста, но сейчас просто принял тот факт, что я немного другой. Ведь в душе-то я вообще «сладкий пирожочек». © Tony Webb / Quora
- С 14 лет страдала акне. Лицо было как на страшных фото «до» в рекламе в интернете. Потом вылечилась. Уже 2 года прошло, но каждый раз, замечая свое отражение, останавливаюсь и несколько минут рассматриваю лицо. Одногруппники думают, что я странная, а я просто не могу поверить, что это лицо — мое. © Подслушано / VK
- У меня рыжий цвет волос от природы. В детстве, когда стала понимать свое отличие от других детей, в том числе благодаря их насмешкам, постоянно теребила родителей вопросом: «Почему я не такая, как все? Почему я рыжая?» Родители отвечали, что я такая из-за того, что во время беременности моя мама ела очень много морковки и апельсинов. Сейчас мне 24, мои роскошные волосы — моя визитная карточка, а вот апельсины и морковь до сих пор терпеть не могу. © Подслушано / VK
- Я девушка с большим размером ноги. Однажды в магазине вижу, как парень спрашивает шепотом: «39-й мужской есть?» Продавщица вытаращилась и на весь магазин: «39-й мужской не выпускают, вы что?!» Тот смутился и выбежал. А я не выдержала и как заору на них! Вызвала администратора, потребовала книгу жалоб и заполнила ее. Так мне стало обидно за этого парня! © Подслушано / VK
- Я симпатичная, стройная, выгляжу хорошо для своих 30. Но кривые ноги. Не катастрофично, но объективно: не сходятся в коленях, и кость искривлена. «Ноги с изюминкой» — всегда считала эту фразу издевательской, комплексовала. Короткие платья и узкие джинсы начала носить только в 27, когда собственный комфорт стал важнее оценки окружающих. Посмотрела на себя сейчас в отражении витрины — и правда с изюминкой, забавные такие ноги. Какая же я странная! Из-за подростковых комплексов столько лет мучиться! © Подслушано / VK
- В 15 лет была очень толстой. Мама называла меня жирной. На нервной почве я еще больше ела. Однажды бабушка узнала об этом и забрала к себе. В еде меня особо не ограничивала, каждый день делала комплименты. Мы ежедневно делали зарядку, гуляли, бабуля даже пошла со мной в зал! За год я достигла веса здорового человека (при моем росте). В универ я поступила стройной и подтянутой. Благодаря бабуле я научилась любить себя и ухаживать за собой. © Подслушано / VK
- У меня всю жизнь были кривые зубы. Денег особо никогда не было, про брекеты, конечно, слышала, но жаба душила. Нынче у меня зашатался передний зуб. Приговор стоматологов: не подлежит восстановлению, удалили. Пришлось взять кредит и разориться на металлокерамику. При протезировании захватили все передние зубы. Отдала кучу денег, но у меня сейчас такая шикарная улыбка! Столько комплексов сразу отпало! Всю жизнь мечтала о красивых зубах. Мечты сбываются. © Подслушано / VK
- Когда-то давно я встречалась с парнем, который был очень похож на Тома Круза. К нему часто подходили незнакомые люди и спрашивали, не актер ли он, и не верили, когда он отрицал. Были случаи, когда с ним пытались сфотографироваться или хотели подсунуть ему свой номер телефона. Он показывал документы, говорил, что у Тома Круза другого цвета глаза, но люди все равно хотели верить в то, что повстречали знаменитость. Однако стоит отдать ему должное: он никогда не пользовался своей внешностью, чтобы получить выгоду для себя. © streamstroller / Reddit
- Примерно в 8-м классе на спортивном мероприятии был конкурс: мальчики должны были перенести девочек через какую-то лужу. Всех перенесли, осталась только я. Самый «крутой» мальчик во всеуслышание заявил: «Этого жирафа я не понесу». В итоге перетащил меня другой мальчик, а мне стало очень обидно. Я завидовала фигуристым одноклассницам, они пользовались спросом у противоположного пола. Комплексовала по поводу своей внешности лет до 25. С возрастом моих фигуристых одноклассниц растянуло в горизонтальной плоскости, а мою фигуру вдруг стали называть модельной. Тогда я поняла, что всему свое время. © gorodddd / Pikabu
А как ваша внешность повлияла на вашу жизнь?
AdMe/Народное творчество/17 человек с нестандартной внешностью рассказали, как их особенности повлияли на их жизнь
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