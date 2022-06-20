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17 доказательств того, что научиться скрывать свои несовершенства под макияжем — это целое искусство

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Героини нашей статьи освоили тонкое искусство так называемого макияжа без макияжа. Эти женщины научились использовать косметические продукты так, чтобы окружающим казалось, что они совершенно не накрашены.

Мы в ADME натолкнулись в сети на фотографии красоток, которые продемонстрировали свое естественное, словно и не тронутое ни тональной основой, ни тушью лицо. Как оказалось, чтобы так выглядеть, у многих уходит как минимум полчаса, а помогает в этом куча всяких баночек и кисточек. Ну а в бонусе вас ждет история о том, как иногда воспринимают макияж парни.

«Мой минимум макияжа»

  • Мне кажется, надо отправить это фото всем парням. Они будут в шоке, узнав, что ты использовала примерно 13 разных видов косметики. © ***INFP / Reddit

«Попыталась сделать так, будто и не накрашена вовсе. В этот раз все выглядит вполне естественно»

«Я трачу 30 минут на макияж, чтобы создать впечатление, будто и не накрашена»

«Мне нравится выглядеть естественной, и для этого мне нужно около 17 видов разной косметики»

«Косметики минимум, но так я выгляжу пободрее»

«Люблю экспериментировать с базовыми продуктами»

«Мой легкий макияж»

«Вот как я обычно крашусь»

«Сделала „естественный“ образ с натуральными оттенками»

«Мой ежедневный макияж требует много косметики»

«Слева — это я только встала с кровати, справа — с легким макияжем»

«Люди хвалят мою „безупречную“ кожу, и я понимаю, что довела до совершенства свое умение краситься»

«Попробовала сделать так называемый макияж без макияжа. Я вообще не крашу глаза, но у меня наращенные ресницы»

«Думаю, я наконец-то научилась незаметно краситься»

«Чтобы выглядеть как на фото справа, мне нужна целая куча косметики»

«Сегодня я попробовала естественный макияж и почувствовала себя такой красивой»

«Даже мои коллеги не знают, что я пользуюсь косметикой, а ведь они все женщины»

Бонус: «Разговаривала я тут с одним парнем. И вдруг он выдает, что моя сестра красивая, конечно, но слишком уж сильно накрашена, внимание привлекает»

«Ну я ему и решила раскрыть секрет и ответила, что на мне сейчас намного больше косметики, чем на ней, и он сразу быстро умолк. Некоторые парни просто не знают, как работает косметика».

А вы как обычно краситесь: по полной программе или наносите только минимум косметики?

Фото на превью Depositphotos.com
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AdMe/Народное творчество/17 доказательств того, что научиться скрывать свои несовершенства под макияжем — это целое искусство
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