17 искрометных твитов от тех, кто понял об этой жизни все, и даже больше
У Twitter репутация самой язвительной соцсети. Ее пользователи соревнуются в остроумии, а мы не устаем находить для вас самые блестящие перлы, в которых порой не только юмор, но и определенная житейская мудрость. Как, например, в рассуждении о жирафе и единороге.
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А как вы относитесь к мудростям из соцсетей?
AdMe/Народное творчество/17 искрометных твитов от тех, кто понял об этой жизни все, и даже больше
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