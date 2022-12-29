17 искрометных твитов от тех, кто понял об этой жизни все, и даже больше

У Twitter репутация самой язвительной соцсети. Ее пользователи соревнуются в остроумии, а мы не устаем находить для вас самые блестящие перлы, в которых порой не только юмор, но и определенная житейская мудрость. Как, например, в рассуждении о жирафе и единороге.